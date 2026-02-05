Мои заказы

В бухту халонг из нячанга – экскурсии в Нячанге

Найдено 5 экскурсий в категории «В бухту халонг из нячанга» в Нячанге на русском языке, цены от $29. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате в бухте Нячанг
Круизы
морские экскурсии в нячанге
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
1 отзыв
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате в бухте Нячанг
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 17:00
7 фев в 17:00
$95 за человека
Острова Нячанга: снорклинг, обед на рыбной ферме и отдых на пляже
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Острова Нячанга: снорклинг, обед на рыбной ферме и отдых на пляже
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:15
7 фев в 08:15
$30.79 за человека
Частный рыболовный и снорклинг-тур по островам Нячанга
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Частный рыболовный и снорклинг-тур по островам Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 01:00
7 фев в 01:00
$116.46 за человека
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
морские экскурсии в нячанге
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
$29.61 за человека
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
морские экскурсии в нячанге
7 часов
Водная прогулка
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
Начало: Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
$59.22 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «В бухту халонг из нячанга»

Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "В бухту халонг из нячанга" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 29 до 116.46. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
