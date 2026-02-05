Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате в бухте Нячанг
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 17:00
7 фев в 17:00
$95 за человека
Водная прогулка
Острова Нячанга: снорклинг, обед на рыбной ферме и отдых на пляже
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:15
7 фев в 08:15
$30.79 за человека
Водная прогулка
Частный рыболовный и снорклинг-тур по островам Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 01:00
7 фев в 01:00
$116.46 за человека
Водная прогулка
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
$29.61 за человека
Водная прогулка
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
Начало: Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
$59.22 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «В бухту халонг из нячанга»
