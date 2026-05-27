На этой прогулке вы узнаете, как вода помогает перезагрузиться, отпустить лишнее и вернуться с новым состоянием. День на яхте проходит без спешки и расписания — море задаёт ритм. Мы останавливаемся там, где красиво и спокойно. Купаемся, загораем, плаваем с маской, болтаем, вкусно едим и просто наслаждаемся моментом.
Описание экскурсии
Встречаемся в порту в 8:45 и отправляемся в шикарную бухту (50 мин).
Мы не спешим по маршруту, мы кайфуем:
- плывём к южным островам
- ныряем с маской в кристально чистую воду
- катаемся на сапбордах
- дегустируем барбекю от капитана
- танцуем под зажигательную музыку
- ловим рыбу своей мечты
- и главное — отдыхаем так, как хочется душе
В 14:00 отправляемся обратно, к 15:00 уже будем в порту.
Организационные детали
- В стоимость входит водная прогулка, обед (бразильская свинина + куриная грудка + овощи), оборудование для снорклинга, аренда сапбордов
- У капитана есть все лицензии, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Флайборд, гидроцикл, полёт на парашюте, банан — дополнительно по желанию
- До точки сбора вам необходимо добраться самостоятельно
- С собой можно взять свои напитки и закуски
- С вами будет капитан из нашей команды
в субботу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В южном порту
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 93 туристов
Живу в Нячанге с 2020 года. Организовала уникальную морскую прогулку, куда собрала все самые лучшие и красивые локации. После этого путешествия у вас останется море ярких и положительных впечатлений!
