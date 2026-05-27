День на яхте у южных островов - из Нячанга

Выйти в море - и забыть про всё лишнее
На этой прогулке вы узнаете, как вода помогает перезагрузиться, отпустить лишнее и вернуться с новым состоянием. День на яхте проходит без спешки и расписания — море задаёт ритм. Мы останавливаемся там, где красиво и спокойно. Купаемся, загораем, плаваем с маской, болтаем, вкусно едим и просто наслаждаемся моментом.
Описание экскурсии

Встречаемся в порту в 8:45 и отправляемся в шикарную бухту (50 мин).

Мы не спешим по маршруту, мы кайфуем:

  • плывём к южным островам
  • ныряем с маской в кристально чистую воду
  • катаемся на сапбордах
  • дегустируем барбекю от капитана
  • танцуем под зажигательную музыку
  • ловим рыбу своей мечты
  • и главное — отдыхаем так, как хочется душе

В 14:00 отправляемся обратно, к 15:00 уже будем в порту.

Организационные детали

  • В стоимость входит водная прогулка, обед (бразильская свинина + куриная грудка + овощи), оборудование для снорклинга, аренда сапбордов
  • У капитана есть все лицензии, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • Флайборд, гидроцикл, полёт на парашюте, банан — дополнительно по желанию
  • До точки сбора вам необходимо добраться самостоятельно
  • С собой можно взять свои напитки и закуски
  • С вами будет капитан из нашей команды

в субботу в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В южном порту
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 93 туристов
Живу в Нячанге с 2020 года. Организовала уникальную морскую прогулку, куда собрала все самые лучшие и красивые локации. После этого путешествия у вас останется море ярких и положительных впечатлений!

