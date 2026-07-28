Река Кай — одно из тех мест, где особенно хорошо чувствуется настоящий Вьетнам. Мы позавтракаем в уютном ресторане у воды, поговорим о традициях, а после отправимся на прогулку на круглых лодках-корзинах. Вас ждут живописные пейзажи, необычный опыт и возможность увидеть Нячанг таким, каким его знают местные жители.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В 9:00 водитель заберёт вас от отеля, и мы отправимся к реке Кай — в одно из самых живописных мест Нячанга, где город становится тише. Здесь вас будет ждать традиционный вьетнамский завтрак в колоритном ресторане прямо у воды. Вы увидите, как начинается обычное утро во Вьетнаме, услышите звуки реки, лодок и местной жизни и узнаете, почему река Кай так важна для Нячанга.

После завтрака мы перейдём к самой яркой части программы — катанию на национальных лодках-корзинах (45 мин). Вы проплывёте по реке Кай, понаблюдаете с воды за жизнью местных. А затем добавим немного адреналина: корзину начнут крутить на месте. Это весёлый, живой и очень эмоциональный момент, где обычно смеются даже те, кто сначала просто хотел спокойно посидеть в лодке.

После катания — примерно в 11:00 — групповой трансфер отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали