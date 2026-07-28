Доброе утро на реке Кай: завтрак у воды и катание на лодках-корзинках
Открыть повседневную жизнь Нячанга за пределами пляжей
Река Кай — одно из тех мест, где особенно хорошо чувствуется настоящий Вьетнам.
Мы позавтракаем в уютном ресторане у воды, поговорим о традициях, а после отправимся на прогулку на круглых лодках-корзинах.
Вас ждут живописные пейзажи, необычный опыт и возможность увидеть Нячанг таким, каким его знают местные жители.
Описание экскурсии
В 9:00 водитель заберёт вас от отеля, и мы отправимся к реке Кай — в одно из самых живописных мест Нячанга, где город становится тише. Здесь вас будет ждать традиционный вьетнамский завтрак в колоритном ресторане прямо у воды. Вы увидите, как начинается обычное утро во Вьетнаме, услышите звуки реки, лодок и местной жизни и узнаете, почему река Кай так важна для Нячанга.
После завтрака мы перейдём к самой яркой части программы — катанию на национальных лодках-корзинах (45 мин). Вы проплывёте по реке Кай, понаблюдаете с воды за жизнью местных. А затем добавим немного адреналина: корзину начнут крутить на месте. Это весёлый, живой и очень эмоциональный момент, где обычно смеются даже те, кто сначала просто хотел спокойно посидеть в лодке.
После катания — примерно в 11:00 — групповой трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, завтрак, катание на лодке-корзинке (в каждой корзинке 2 пассажира и профессиональный лодочник)
Во время прогулки вас будут снимать с дрона. После программы вы получите фото и видео — они уже включены в стоимость
С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33763 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
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