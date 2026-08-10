Открытый винтажный джип, просёлочные дороги и места, куда не доезжают туристические автобусы — это скрытый Вьетнам за пределами Нячанга. Сначала в нашем маршруте деревня Ха Лиен — «остров» среди лагуны Няфу, а затем водопады Бахo и купание в природных бассейнах. Джип заберёт вас из отеля в Нячанге. Обед в местном кафе включён в программу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $240 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00–11:00 — переезд в деревню Ха Лиeн

Поедем по просёлочным дорогам через рисовые поля и рыбацкие деревушки. По пути будем делать остановки в самых живописных местах.

11:00–12:00 — деревня Ха Лиeн

Погуляем по одной из старейших деревень региона, основанной в 17 веке.

12:00–12:45 — обед

Пообедаем в местном кафе, где вы попробуете блюда вьетнамской кухни.

12:45–13:15 — переезд к водопадам Бахо

По живописной дороге доберёмся до природного парка Бахо.

13:15–14:30 — водопады Бахо

Пройдём по лесной тропе к каскадам. Здесь можно искупаться в природных каменных бассейнах, отдохнуть в тени джунглей и сделать красивые фотографии.

14:30–15:30 — возвращение в Нячанг

В поездке вы узнаете:

каким образом устроена жизнь в деревне Ха Лиен, куда ведёт единственная дорога

как здесь разводят рыбу и креветок

чем деревенская жизнь отличается от курортного Нячанга

что скрывается за просёлочными дорогами настоящего Вьетнама

Организационные детали