Открытый винтажный джип, просёлочные дороги и места, куда не доезжают туристические автобусы — это скрытый Вьетнам за пределами Нячанга.
Сначала в нашем маршруте деревня Ха Лиен — «остров» среди лагуны Няфу, а затем водопады Бахo и купание в природных бассейнах. Джип заберёт вас из отеля в Нячанге. Обед в местном кафе включён в программу.
Сначала в нашем маршруте деревня Ха Лиен — «остров» среди лагуны Няфу, а затем водопады Бахo и купание в природных бассейнах. Джип заберёт вас из отеля в Нячанге. Обед в местном кафе включён в программу.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — переезд в деревню Ха Лиeн
Поедем по просёлочным дорогам через рисовые поля и рыбацкие деревушки. По пути будем делать остановки в самых живописных местах.
11:00–12:00 — деревня Ха Лиeн
Погуляем по одной из старейших деревень региона, основанной в 17 веке.
12:00–12:45 — обед
Пообедаем в местном кафе, где вы попробуете блюда вьетнамской кухни.
12:45–13:15 — переезд к водопадам Бахо
По живописной дороге доберёмся до природного парка Бахо.
13:15–14:30 — водопады Бахо
Пройдём по лесной тропе к каскадам. Здесь можно искупаться в природных каменных бассейнах, отдохнуть в тени джунглей и сделать красивые фотографии.
14:30–15:30 — возвращение в Нячанг
В поездке вы узнаете:
- каким образом устроена жизнь в деревне Ха Лиен, куда ведёт единственная дорога
- как здесь разводят рыбу и креветок
- чем деревенская жизнь отличается от курортного Нячанга
- что скрывается за просёлочными дорогами настоящего Вьетнама
Организационные детали
- Можем организовать поездку для 2 взрослых или 1 взрослого и 2 детей
- В стоимость включены трансфер на джипе, билеты на водопад и обед в местном кафе
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова.
Входит в следующие категории Нячанга
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