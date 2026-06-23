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Покататься на джипах в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Нячанге на русском языке, цены от $64, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Джиппинг
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Отправляйтесь в уникальное путешествие по югу Вьетнама: пагода, виноградники и барханы. Всё включено, включая обед и дегустацию
Начало: У вашего отеля
«Вы испытаете головокружительные эмоции, катаясь по бескрайним пескам на джипах и доске»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Джиппинг
На автобусе
11 часов
-
4%
Групповая
до 14 чел.
Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи
Начало: У вашего отеля в Нячанге
«На разноцветных джипах прокатимся по дюнам и остановимся в выразительных точках для фото»
Расписание: в субботу в 07:00
8 авг в 07:00
15 авг в 07:00
$64$67 за человека
Джип-тур из Нячанга: 370-летняя деревня и водопады Бахo
Джиппинг
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-тур из Нячанга: 370-летняя деревня и водопады Бахo
Настоящая вьетнамская глубинка
«В стоимость включены трансфер на джипе, билеты на водопад и обед в местном кафе»
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от $240 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

O
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Всё отлично! Наш гид Никита 100% отработал всю сумму экскурсии и даже немножко принес себя в жертву общему вайбу, надеюсь
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в итоге он в порядке. Нам очень понравилось. Очень приятный водитель был, еще. Никита скатился за нас по раскаленному песку, так сказать ради контента, обнялся с кактусом и неудачно споткнулся о неудачный острый камень, пытаясь показать нам лучшие виды и заснять нас на их фоне. Наш гид даже полз с нами по лабиринту, если б не он, мы б до конца не доползли, отчаялись бы найти выход)) шутил, подбадривал) много историй интересных рассказывал. Однозначно будем вас рекомендовать друзьям и вернемся к вам снова!

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м
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
12.02 были на индивидуальной экскурсии - экскурсией довольны. у нас был гид Алим, внимательный, вежливый. очень интересно рассказывал про Вьетнам,
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культуру. рассказал где можно купить вещи подешевле, куда сходить покушать.
плюсом ко всему - фотографировал и уже выслал фото на Яндекс диск.

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Динара
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все вопросы. Мы до сих пор под приятным впечатлением от этого дня. Спасибо большое организатору и её команде.
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все+6
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все
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Ю
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Сразу при заказе экскурсии я попросил: не нужно барханов, давайте заменим на обзорную по Камрани. Мне достался гид Федор, который,
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несмотря на то, что по его словам Камранью народ не очень интересуется, подготовил интересную экскурсию. В общем, увидел, услышал я, что хотел. Ну а открытость и дружелюбность гида превратили экскурсию почти что в дружескую поездку. Кроме того, Федор увлекается фотографией, так что к экскурсии прилагаются еще и красивые фото.
Рекомендую расширять свои познания и впечатления за пределы предложений трипстера, и сделать это с Федором:)

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Всего 5 отзывов в Нячанге в категории "Джиппинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено);
  2. Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено);
  3. Джип-тур из Нячанга: 370-летняя деревня и водопады Бахo.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров;
  2. Водопады Бахо;
  3. Чегемские водопады;
  4. Музей океанографии;
  5. Остров обезьян;
  6. Золотая пагода;
  7. Башни Понагар;
  8. Сайгон.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 420 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джиппинг», 5 ⭐ отзывов, цены от $64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь