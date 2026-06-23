Показать всё
Индивидуальная
до 3 чел.
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Отправляйтесь в уникальное путешествие по югу Вьетнама: пагода, виноградники и барханы. Всё включено, включая обед и дегустацию
Начало: У вашего отеля
«Вы испытаете головокружительные эмоции, катаясь по бескрайним пескам на джипах и доске»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
-
4%
Групповая
до 14 чел.
Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи
Начало: У вашего отеля в Нячанге
«На разноцветных джипах прокатимся по дюнам и остановимся в выразительных точках для фото»
Расписание: в субботу в 07:00
8 авг в 07:00
15 авг в 07:00
$64
$67 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-тур из Нячанга: 370-летняя деревня и водопады Бахo
Настоящая вьетнамская глубинка
«В стоимость включены трансфер на джипе, билеты на водопад и обед в местном кафе»
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от $240 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
O
Всё отлично! Наш гид Никита 100% отработал всю сумму экскурсии и даже немножко принес себя в жертву общему вайбу, надеюсь
Вам был полезен этот отзыв?
м
12.02 были на индивидуальной экскурсии - экскурсией довольны. у нас был гид Алим, внимательный, вежливый. очень интересно рассказывал про Вьетнам,
Вам был полезен этот отзыв?
Интересная, необычная и познавательная экскурсия. Гид Федор, просто мечта туриста. Рассказал, показал все, ответил на все вопросы. Мы до сих пор под приятным впечатлением от этого дня. Спасибо большое организатору и её команде.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Сразу при заказе экскурсии я попросил: не нужно барханов, давайте заменим на обзорную по Камрани. Мне достался гид Федор, который,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 5 отзывов в Нячанге в категории "Джиппинг"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 420 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джиппинг», 5 ⭐ отзывов, цены от $64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь