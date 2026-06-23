читать дальше уменьшить

в итоге он в порядке. Нам очень понравилось. Очень приятный водитель был, еще. Никита скатился за нас по раскаленному песку, так сказать ради контента, обнялся с кактусом и неудачно споткнулся о неудачный острый камень, пытаясь показать нам лучшие виды и заснять нас на их фоне. Наш гид даже полз с нами по лабиринту, если б не он, мы б до конца не доползли, отчаялись бы найти выход)) шутил, подбадривал) много историй интересных рассказывал. Однозначно будем вас рекомендовать друзьям и вернемся к вам снова!