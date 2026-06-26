Отправьтесь через джунгли к живописным водопадам Ба Хо! Вас ждёт хайкинг по природным тропам, преодоление скальных участков и отдых у каскадов кристально чистой воды. По пути вы сможете искупаться в природных бассейнах и постоять под освежающими потоками. А мы позаботимся, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и отправимся к водопадам Бa Хo — одному из самых живописных природных уголков Вьетнама.
- Маршрут включает хайкинг средней сложности с захватывающими видами на каждом этапе пути.
- В некоторых местах предстоит преодолеть скальные участки, но не переживайте — мы подскажем, как пройти маршрут максимально комфортно и безопасно.
- Главная награда ждёт впереди: прохладные природные бассейны и живописные водопады, где можно искупаться, поплавать или почувствовать мощь природы, стоя прямо под потоками падающей воды.
- После насыщенного отдыха мы вернём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость всё включено.
- С вами будет водитель из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33436 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая
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