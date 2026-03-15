Далат — это совсем другой Вьетнам. Здесь горы уходят в облака, водопады гремят среди сосен, а архитектура поражает воображение. Мы отправимся к озеру Бесконечности и уникальному Стеклянному храму, в сказочный Крейзи Хаус и на кофейную плантацию. Маршрут выстроен так, чтобы избежать толп и почувствовать тишину этой земли.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $365 за группу

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Нячанга

Начнём подъём по перевалу Кхань Ле. Вы оцените, как утренние облака придают горам мистическую и величественную атмосферу.

8:30 — озеро Бесконечности

Главная фотозона Далата с монументальными каменными головами влюблённых над зеркальной гладью воды. Ранний визит позволит сделать отличные кадры без толпы туристов.

10:00 — ферма люваков и кофейные плантации

Вы увидите, как растёт кофе разных сортов, узнаете тонкости производства и аучитесь различать ароматы робусты, арабики и эксцельзы. Познакомитесь с забавными мусангами и выпьете чашечку свежесваренного кофе лювак.

11:30 — пагода Линь Фуок — Стеклянный храм

Уникальный храм с мозаикой из битого фарфора и 12 000 бутылок. Вы увидите 49-метрового дракона и статую Богини Милосердия из цветов бессмертника.

12:30 — обед

Аутентичные блюда Далата в местном ресторане.

14:00 — Крейзи Хаус

Сюрреалистичный дом-дерево — одно из самых необычных зданий мира. Пройдём по извилистым мостикам-ветвям и заглянем в сказочные комнаты.

15:30 — водопад Датанла

По желанию можно прокатиться на альпийских санях через сосновый лес прямо к его подножию.

17:00–19:00 — обратный путь в Нячанг

В путешествии вы узнаете:

почему французы построили город именно здесь и как европейский стиль переплёлся с вьетнамским колоритом

что скрывают каменные лики на озере Бесконечности

почему Вьетнам — кофейная держава, как на самом деле производят кофе лювак и как правильно выбирать зерно

чем быт жителей высокогорья отличается от жизни у моря

почему главный храм города построили из мусора

как Далат стал столицей художников и вечной весны

Организационные детали