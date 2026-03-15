Начнём подъём по перевалу Кхань Ле. Вы оцените, как утренние облака придают горам мистическую и величественную атмосферу.
8:30 — озеро Бесконечности
Главная фотозона Далата с монументальными каменными головами влюблённых над зеркальной гладью воды. Ранний визит позволит сделать отличные кадры без толпы туристов.
10:00 — ферма люваков и кофейные плантации
Вы увидите, как растёт кофе разных сортов, узнаете тонкости производства и аучитесь различать ароматы робусты, арабики и эксцельзы. Познакомитесь с забавными мусангами и выпьете чашечку свежесваренного кофе лювак.
11:30 — пагода Линь Фуок — Стеклянный храм
Уникальный храм с мозаикой из битого фарфора и 12 000 бутылок. Вы увидите 49-метрового дракона и статую Богини Милосердия из цветов бессмертника.
12:30 — обед
Аутентичные блюда Далата в местном ресторане.
14:00 — Крейзи Хаус
Сюрреалистичный дом-дерево — одно из самых необычных зданий мира. Пройдём по извилистым мостикам-ветвям и заглянем в сказочные комнаты.
15:30 — водопад Датанла
По желанию можно прокатиться на альпийских санях через сосновый лес прямо к его подножию.
17:00–19:00 — обратный путь в Нячанг
В путешествии вы узнаете:
почему французы построили город именно здесь и как европейский стиль переплёлся с вьетнамским колоритом
что скрывают каменные лики на озере Бесконечности
почему Вьетнам — кофейная держава, как на самом деле производят кофе лювак и как правильно выбирать зерно
чем быт жителей высокогорья отличается от жизни у моря
почему главный храм города построили из мусора
как Далат стал столицей художников и вечной весны
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер легковом автомобиле или минивэне, питьевая вода в салоне, входные билеты, обед
Дополнительные расходы — по желанию: проезд на альпийских санях к водопаду — ~$10 за чел., личные покупки
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 13. Детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2452 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст.
Вам читать дальшеуменьшить
будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом.
В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вадим
Далат великолепен. Надо ехать дня на 3.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Из Нячанга - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)»