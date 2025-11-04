Найдено 3 экскурсии в категории « Пагода Линь Фуок » в Нячанге на русском языке, цены от $69, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 13 часов 102 отзыва Групповая до 14 чел. Лучший выбор Групповая экскурсия из Нячанга в Далат Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник и пятницу в 05:00 $69 за человека На машине 12 часов 21 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией Начало: У вашего отеля $385 за всё до 5 чел. На машине 13 часов 10% 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Из Нячанга - к небанальным локациям Далата Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш» Начало: У вашего отеля в Нячанге $522 $580 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Нячанга

