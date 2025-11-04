Групповая
до 14 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
4 ноя в 05:00
7 ноя в 05:00
$69 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
3 ноя в 06:00
4 ноя в 06:00
$385 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - к небанальным локациям Далата
Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Завтра в 08:00
3 ноя в 21:00
$522
$580 за всё до 5 чел.
