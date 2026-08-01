Едем в южным Вьетнам за контрастами! Мы увидим коралловый храм, рыбацкие деревни, виноградники и соляные поля. За день вас ждёт и морская прогулка со снорклингом, и поездка на джипах по песчаным дюнам. Вы узнаете, чем Фанранг и провинция Ниньтхуан отличаются от курортного Нячанга. Поговорим о буддийской символике, местной кухне и морской жизни.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Мы выезжаем из отеля примерно в 7:00, возвращаемся около 19:00.

Коралловый храм Ту Ван (≈40 мин). Начнём с буддийского храма в Камрани, украшенного ракушками. По его лабиринту проходит символический маршрут очищения кармы.

Смотровые площадки Фанранга (≈50 мин) с видами на бухты, рыбацкие деревни, горы и побережье. Южный Вьетнам здесь кажется просторным, сухим и почти кинематографичным.

Бухта Винь Хи и морская часть программы (1,5–2 ч). Вас ждёт кормление рыбок, купание и отдых у воды. Часть подводного мира можно увидеть через стеклянное дно лодки, а желающие поплавают с масками.

Если море волнуется или вода недостаточно прозрачная для снорклинга, заменим прогулку отдыхом в пляжном резорте TTC в Ниньтхуане. Там вы искупаетесь у пляжа Нинь Чу, сходите в бассейн и аквапарк.

Обед в традиционном ресторане (30 мин), где вам приготовят традиционные блюда Фанранга.

Контактный зоопарк и капибары (≈40 мин). Здесь вы увидите капибар и енотов, сделаете фотографии и переключитесь после моря и дороги.

Песчаные дюны Фанранга (≈30 мин). Вас ждёт катание на разноцветных джипах по барханам и фотографии среди пейзажей, похожих на маленькую пустыню.

Виноградники и соляные поля (по 10 мин на каждую остановку). Закончим день среди сельских пейзажей и солнца. Увидим виноградники, которыми славится регион Ниньтхуан, и белоснежные соляные поля, где морскую соль добывают традиционным способом.

Вы узнаете:

Какой смысл вкладывают в прохождение кораллового лабиринта

Как живут местные рыбацкие деревни — в отличие от Нячанга

Как на вьетнамском побережье появились почти пустынные пейзажи

Какие продукты здесь производят из винограда

Как строится день фермера и работника плантации

и многое другое

Организационные детали