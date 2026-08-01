Описание экскурсии
Мы выезжаем из отеля примерно в 7:00, возвращаемся около 19:00.
Коралловый храм Ту Ван (≈40 мин). Начнём с буддийского храма в Камрани, украшенного ракушками. По его лабиринту проходит символический маршрут очищения кармы.
Смотровые площадки Фанранга (≈50 мин) с видами на бухты, рыбацкие деревни, горы и побережье. Южный Вьетнам здесь кажется просторным, сухим и почти кинематографичным.
Бухта Винь Хи и морская часть программы (1,5–2 ч). Вас ждёт кормление рыбок, купание и отдых у воды. Часть подводного мира можно увидеть через стеклянное дно лодки, а желающие поплавают с масками.
Если море волнуется или вода недостаточно прозрачная для снорклинга, заменим прогулку отдыхом в пляжном резорте TTC в Ниньтхуане. Там вы искупаетесь у пляжа Нинь Чу, сходите в бассейн и аквапарк.
Обед в традиционном ресторане (30 мин), где вам приготовят традиционные блюда Фанранга.
Контактный зоопарк и капибары (≈40 мин). Здесь вы увидите капибар и енотов, сделаете фотографии и переключитесь после моря и дороги.
Песчаные дюны Фанранга (≈30 мин). Вас ждёт катание на разноцветных джипах по барханам и фотографии среди пейзажей, похожих на маленькую пустыню.
Виноградники и соляные поля (по 10 мин на каждую остановку). Закончим день среди сельских пейзажей и солнца. Увидим виноградники, которыми славится регион Ниньтхуан, и белоснежные соляные поля, где морскую соль добывают традиционным способом.
Вы узнаете:
- Какой смысл вкладывают в прохождение кораллового лабиринта
- Как живут местные рыбацкие деревни — в отличие от Нячанга
- Как на вьетнамском побережье появились почти пустынные пейзажи
- Какие продукты здесь производят из винограда
- Как строится день фермера и работника плантации
- и многое другое
Организационные детали
- Довезём из вашего отеля в Нячанге или Камрани на Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Ford Transit или аналогичном автомобиле с кондиционером
- В стоимость включено: входные билеты, лодка со стеклянным дном и снорклинг либо посещение резорта TTC, корм для животных, катание на джипах по дюнам, обед и вода
- Порядок посещения локаций и тайминг зависят от дорожной ситуации, погоды и темпа группы
- Во время водной части мы выдадим спасательные жилеты, снорклинг по желанию
- Экскурсия не адаптирована для путешественников на инвалидных колясках и людей с ограничениями подвижности. Беременным и людям с серьёзными болезнями спины, шеи, суставов, сердечно-сосудистой системы или сильной морской болезнью рекомендуем заранее сообщить об этом организатору, чтобы оценить возможность участия в морской части и джиппинге
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
в субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$64