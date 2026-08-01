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Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)

Погулять по виноградникам и рыбацким деревням, пройти коралловый лабиринт и увидеть другой Вьетнам
Едем в южным Вьетнам за контрастами! Мы увидим коралловый храм, рыбацкие деревни, виноградники и соляные поля. За день вас ждёт и морская прогулка со снорклингом, и поездка на джипах по песчаным дюнам. Вы узнаете, чем Фанранг и провинция Ниньтхуан отличаются от курортного Нячанга. Поговорим о буддийской символике, местной кухне и морской жизни.
Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)
Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)
Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)

Описание экскурсии

Мы выезжаем из отеля примерно в 7:00, возвращаемся около 19:00.

Коралловый храм Ту Ван (≈40 мин). Начнём с буддийского храма в Камрани, украшенного ракушками. По его лабиринту проходит символический маршрут очищения кармы.

Смотровые площадки Фанранга (≈50 мин) с видами на бухты, рыбацкие деревни, горы и побережье. Южный Вьетнам здесь кажется просторным, сухим и почти кинематографичным.

Бухта Винь Хи и морская часть программы (1,5–2 ч). Вас ждёт кормление рыбок, купание и отдых у воды. Часть подводного мира можно увидеть через стеклянное дно лодки, а желающие поплавают с масками.

Если море волнуется или вода недостаточно прозрачная для снорклинга, заменим прогулку отдыхом в пляжном резорте TTC в Ниньтхуане. Там вы искупаетесь у пляжа Нинь Чу, сходите в бассейн и аквапарк.

Обед в традиционном ресторане (30 мин), где вам приготовят традиционные блюда Фанранга.

Контактный зоопарк и капибары (≈40 мин). Здесь вы увидите капибар и енотов, сделаете фотографии и переключитесь после моря и дороги.

Песчаные дюны Фанранга (≈30 мин). Вас ждёт катание на разноцветных джипах по барханам и фотографии среди пейзажей, похожих на маленькую пустыню.

Виноградники и соляные поля (по 10 мин на каждую остановку). Закончим день среди сельских пейзажей и солнца. Увидим виноградники, которыми славится регион Ниньтхуан, и белоснежные соляные поля, где морскую соль добывают традиционным способом.

Вы узнаете:

  • Какой смысл вкладывают в прохождение кораллового лабиринта
  • Как живут местные рыбацкие деревни — в отличие от Нячанга
  • Как на вьетнамском побережье появились почти пустынные пейзажи
  • Какие продукты здесь производят из винограда
  • Как строится день фермера и работника плантации
  • и многое другое

Организационные детали

  • Довезём из вашего отеля в Нячанге или Камрани на Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Ford Transit или аналогичном автомобиле с кондиционером
  • В стоимость включено: входные билеты, лодка со стеклянным дном и снорклинг либо посещение резорта TTC, корм для животных, катание на джипах по дюнам, обед и вода
  • Порядок посещения локаций и тайминг зависят от дорожной ситуации, погоды и темпа группы
  • Во время водной части мы выдадим спасательные жилеты, снорклинг по желанию
  • Экскурсия не адаптирована для путешественников на инвалидных колясках и людей с ограничениями подвижности. Беременным и людям с серьёзными болезнями спины, шеи, суставов, сердечно-сосудистой системы или сильной морской болезнью рекомендуем заранее сообщить об этом организатору, чтобы оценить возможность участия в морской части и джиппинге
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

в субботу в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нячанге или в Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Живу во Вьетнаме уже более 10 лет и владею экскурсионным агентством. За это время я собрал команду лучших профессиональных гидов для экскурсий по всему Вьетнаму. Мы делаем путешествия комфортными, интересными и действительно запоминающимися.

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