Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
12 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$450 за всё до 5 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг
Для тех, кто хочет увидеть страну глубже и навсегда сохранить её в сердце
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
$418
$440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Познакомиться с югом Вьетнама через природу и живую историю провинции Ниньтхуан
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$400 за всё до 5 чел.
- ВВиталий23 февраля 2026Экскурсия понравилась! Вадим - молодец, очень приятный в общении человек, с положительной аурой. Маршрут продуман отлично, подача информации выстроена очень
- NNIKITA15 февраля 2026Огромное спасибо Вадиму, нам экскурсия ОЧЕНЬ понравилась, легко, интересно!!!! Обязательно вернемся и посоветуем всем нашим друзьям, которые хотят приехать во Вьетнам!!!! Он нам открыл" обратную сторону" жизни местного населения!!!!! Однозначно, всем рекомендуем!!!! Не пожалеете!!!!!
- РРоман15 февраля 2026все очень понравилось!
- ООльга14 февраля 2026Прекрасная экскурсия, море положительных впечатлений. Вадим замечательный гид, рассказал много интересной и полезной информации про Вьетнам. Поездка получилась совсем неутомительной, но очень познавательной и насыщенной. Рекомендую.
- ЛЛеонид29 января 2026Замечательная экскурсия, которую проводит Вадим, прекрасный рассказчик и гид. Видно, что ему самому нравится то, что он делает. Прекрасно составлен
- ЕЕлена22 января 2026Спасибо большое Вадиму за отличную экскурсию для нашей семьи, дети в восторге как и мы,родители! Экскурсия прошла очень легко и не утомительно, остались в полном восторге,отдельное спасибо нашему водителю,за комфортную и аккуратную езду и сигналил по минимуму))
- ККсения6 января 2026Это чудесная и очень удобная экскурсия как для взрослых, так и для детей! Все локации гармонично сменяя друг друга сливаются
- ТТатьяна1 января 2026Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Вадим — очень интересный и увлечённый гид, который не просто показывает места, а по-настоящему знакомит
- ЕЕлена22 декабря 20253 декабря 2025 года ездили с Вадимом на авторскую экскурсию в Фанранг. Экскурсия оставила самые положительные впечатления и море эмоций!
- ААля17 декабря 2025Спасибо Вадиму за прекрасный день, наша поездка была организована отлично, Вадим интересный рассказчик с чувством юмора и все время в
