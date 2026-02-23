читать дальше

Вадим - интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали много нового, один их плюсов данной экскурсии, что можно задать кучу вопросов и на все вопросы мы получили ответы. Еще один из плюсов, что мы приезжали в различные места, когда там было немного людей, В контактном зоопарке, например, мы были одни! Все животные были наши) Помимо известных мест Вадим показал нам нетуристический Вьетнам своими глазами. Спасибо Вадиму за гибкость в построении экскурсии и за то, что прислушивался к нашим "хотелкам". В общем такие впечатления запоминаются на всю жизнь! И мы запомним необыкновенную красоту ракушечного храма, лабиринт Дракона (который мы не прошли до конца - видимо грешники)), общение с милыми животными, храм на горе, откуда открывается панорама всего города. Еще раз спасибо за экскурсию!