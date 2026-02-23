Мои заказы

Фанранг – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Фанранг» в Нячанге на русском языке, цены от $400, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
На машине
10 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
12 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$450 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг
На машине
10 часов
-
5%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг
Для тех, кто хочет увидеть страну глубже и навсегда сохранить её в сердце
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
$418$440 за всё до 5 чел.
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Познакомиться с югом Вьетнама через природу и живую историю провинции Ниньтхуан
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    23 февраля 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Экскурсия понравилась! Вадим - молодец, очень приятный в общении человек, с положительной аурой. Маршрут продуман отлично, подача информации выстроена очень
    читать дальше

    грамотно. Вроде обо всем детально узнали, но при этом нет чувства усталости от объема информации. Локации в этой экскурсии интересные, каждая заслуживает внимания. Рекомендую!

  • N
    NIKITA
    15 февраля 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Огромное спасибо Вадиму, нам экскурсия ОЧЕНЬ понравилась, легко, интересно!!!! Обязательно вернемся и посоветуем всем нашим друзьям, которые хотят приехать во Вьетнам!!!! Он нам открыл" обратную сторону" жизни местного населения!!!!! Однозначно, всем рекомендуем!!!! Не пожалеете!!!!!
  • Р
    Роман
    15 февраля 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    14 февраля 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Прекрасная экскурсия, море положительных впечатлений. Вадим замечательный гид, рассказал много интересной и полезной информации про Вьетнам. Поездка получилась совсем неутомительной, но очень познавательной и насыщенной. Рекомендую.
    Прекрасная экскурсия, море положительных впечатлений. Вадим замечательный гид, рассказал много интересной и полезной информации про Вьетнам. Поездка получилась совсем неутомительной, но очень познавательной и насыщенной. Рекомендую.
  • Л
    Леонид
    29 января 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Замечательная экскурсия, которую проводит Вадим, прекрасный рассказчик и гид. Видно, что ему самому нравится то, что он делает. Прекрасно составлен
    читать дальше

    маршрут, он нисколько не утомителен. Ребёнок был в восторге от лабиринта дракона и зоопарка. В дороге Вадим интересно рассказывал о жизни во Вьетнаме, отвечал на наши вопросы. На локациях фотографировал нас, фото получились просто супер! Рассказал нам, куда сходить, где что покупать. Мы побывали в нескольких рекомендуемых местах – действительно они стоят внимания. Вадиму удалось изменить моё мнение о Вьетнаме. Сначала мне там не понравилось, но после экскурсии Вадима я не против вернуться во Вьетнам ещё раз. Спасибо огромное! Да, и отдельное спасибо водителю!

  • Е
    Елена
    22 января 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Спасибо большое Вадиму за отличную экскурсию для нашей семьи, дети в восторге как и мы,родители! Экскурсия прошла очень легко и не утомительно, остались в полном восторге,отдельное спасибо нашему водителю,за комфортную и аккуратную езду и сигналил по минимуму))
    Спасибо большое Вадиму за отличную экскурсию для нашей семьи, дети в восторге как и мы,родители! Экскурсия
  • К
    Ксения
    6 января 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Это чудесная и очень удобная экскурсия как для взрослых, так и для детей! Все локации гармонично сменяя друг друга сливаются
    читать дальше

    с целостный и емкий рассказ, без тех лишних подробностей, которые могут только перегружать историю, образуя интересное и увлекательное повествование о культуре и быте Вьетнама. Лично для меня зоопарк занимал отдельное и важное место! С Вадимом было легко и весело! Искренне благодарю за этот день и рекомендую всем, кто проявляет не только интерес к морю и пляжу, но и к красивым видам, чудесным строениям и милым обитателям зоопарков! Спасибо от всего сердца! ❤️

    Это чудесная и очень удобная экскурсия как для взрослых, так и для детей! Все локации гармонично сменяя друг друга сливаются с целостный и емкий рассказ, без тех лишних подробностей, которые могут только перегружать историю, образуя интересное и увлекательное повествование о культуре и быте Вьетнама. Лично для меня зоопарк занимал отдельное и важное место! С Вадимом было легко и весело! Искренне благодарю за этот день и рекомендую всем, кто проявляет не только интерес к морю и пляжу, но и к красивым видам, чудесным строениям и милым обитателям зоопарков! Спасибо от всего сердца! ❤️
  • Т
    Татьяна
    1 января 2026
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Вадим — очень интересный и увлечённый гид, который не просто показывает места, а по-настоящему знакомит
    читать дальше

    с Вьетнамом. Мы узнали много нового о традициях, культуре и обычаях страны, а также получили полезные и практичные советы по пребыванию в Нячанге.

    Особенно ценно, что маршрут включал места, где почти нет туристов. Больше всего нам запомнились буддийский храм с его спокойной атмосферой, потрясающие смотровые площадки и контактный зоопарк. Экскурсия прошла легко, познавательно и очень душевно. Рекомендуем эту экскурсию и гида Вадима всем, кто хочет увидеть Нячанг с другой, более аутентичной стороны.
    Приехав в отель, тут же собрались и побежали посещать рекомендованные места. За это отдельное спасибо. Успехов во всех начинаниях!

  • Е
    Елена
    22 декабря 2025
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    3 декабря 2025 года ездили с Вадимом на авторскую экскурсию в Фанранг. Экскурсия оставила самые положительные впечатления и море эмоций!
    читать дальше

    Вадим - интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали много нового, один их плюсов данной экскурсии, что можно задать кучу вопросов и на все вопросы мы получили ответы. Еще один из плюсов, что мы приезжали в различные места, когда там было немного людей, В контактном зоопарке, например, мы были одни! Все животные были наши) Помимо известных мест Вадим показал нам нетуристический Вьетнам своими глазами. Спасибо Вадиму за гибкость в построении экскурсии и за то, что прислушивался к нашим "хотелкам". В общем такие впечатления запоминаются на всю жизнь! И мы запомним необыкновенную красоту ракушечного храма, лабиринт Дракона (который мы не прошли до конца - видимо грешники)), общение с милыми животными, храм на горе, откуда открывается панорама всего города. Еще раз спасибо за экскурсию!

    3 декабря 2025 года ездили с Вадимом на авторскую экскурсию в Фанранг. Экскурсия оставила самые положительные впечатления и море эмоций! Вадим - интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали много нового, один их плюсов данной экскурсии, что можно задать кучу вопросов и на все вопросы мы получили ответы. Еще один из плюсов, что мы приезжали в различные места, когда там было немного людей, В контактном зоопарке, например, мы были одни! Все животные были наши) Помимо известных мест Вадим показал нам нетуристический Вьетнам своими глазами. Спасибо Вадиму за гибкость в построении экскурсии и за то, что прислушивался к нашим "хотелкам". В общем такие впечатления запоминаются на всю жизнь! И мы запомним необыкновенную красоту ракушечного храма, лабиринт Дракона (который мы не прошли до конца - видимо грешники)), общение с милыми животными, храм на горе, откуда открывается панорама всего города. Еще раз спасибо за экскурсию!
  • А
    Аля
    17 декабря 2025
    Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
    Спасибо Вадиму за прекрасный день, наша поездка была организована отлично, Вадим интересный рассказчик с чувством юмора и все время в
    читать дальше

    пути были темы для разговора. На локациях не было толп туристов, удавалось спокойно осмотреть достопримечательности, действительно получилась индивидуальная экскурсия. Храмы, виды, животные - все было супер! В дороге чувствовали себя спокойно, был хороший водитель и авто. Однозначно рекомендую 👍

    Спасибо Вадиму за прекрасный день, наша поездка была организована отлично, Вадим интересный рассказчик с чувством юмора и все время в пути были темы для разговора. На локациях не было толп туристов, удавалось спокойно осмотреть достопримечательности, действительно получилась индивидуальная экскурсия. Храмы, виды, животные - все было супер! В дороге чувствовали себя спокойно, был хороший водитель и авто. Однозначно рекомендую 👍

