Это не просто прогулка, а мини-вечеринка в море. С атмосферой лёгкого праздника, безлимитными напитками, караоке и танцами прямо на борту. Захотите — сможете порыбачить, поплавать с маской у рифов или просто отдохнуть. Накормим вас вкусным обедом в настоящей рыбацкой деревне, а фотограф поймает лучшие моменты дня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30–9:00 — сбор гостей из отелей

9:00 — прибытие в порт и выход в море

Вы сядете на лодку и отправитесь вдоль южных островов Нячанга.

9:30–10:30 — морская прогулка и отдых на волнах

На борту — безлимитные напитки (холодное пиво, ром, кола, вода), музыка и лёгкая атмосфера морской вечеринки.

10:30–11:30 — рыбалка

Ваш улов, если захотите, приготовят на гриле прямо на лодке.

12:00–13:00 — обед

Вы пообедаете в рыбацкой деревне. В меню: картофель фри, суп из морепродуктов, ролл с креветкой, жареные курица и кальмар, рис, рыба и креветки гриль, макароны с морепродуктами, мидии, салат, холодный чай, фрукты.

13:30–15:30 — отдых на острове Бай Тран

Проведёте время на острове с белым песком: поплаваете, займётесь снорклингом или дайвингом, покатаетесь на сап-борде или просто отдохнёте у воды.

16:00 — возвращение в порт и трансфер в отель

Организационные детали