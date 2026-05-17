Мои заказы

Морская VIP-прогулка в Нячанге (всё включено)

Поймать волну отдыха - с тропическим настроением на весь день
Это не просто прогулка, а мини-вечеринка в море. С атмосферой лёгкого праздника, безлимитными напитками, караоке и танцами прямо на борту. Захотите — сможете порыбачить, поплавать с маской у рифов или просто отдохнуть. Накормим вас вкусным обедом в настоящей рыбацкой деревне, а фотограф поймает лучшие моменты дня.
3
2 отзыва
Морская VIP-прогулка в Нячанге (всё включено)
Морская VIP-прогулка в Нячанге (всё включено)
Морская VIP-прогулка в Нячанге (всё включено)

Описание экскурсии

8:30–9:00 — сбор гостей из отелей

9:00 — прибытие в порт и выход в море

Вы сядете на лодку и отправитесь вдоль южных островов Нячанга.

9:30–10:30 — морская прогулка и отдых на волнах

На борту — безлимитные напитки (холодное пиво, ром, кола, вода), музыка и лёгкая атмосфера морской вечеринки.

10:30–11:30 — рыбалка

Ваш улов, если захотите, приготовят на гриле прямо на лодке.

12:00–13:00 — обед

Вы пообедаете в рыбацкой деревне. В меню: картофель фри, суп из морепродуктов, ролл с креветкой, жареные курица и кальмар, рис, рыба и креветки гриль, макароны с морепродуктами, мидии, салат, холодный чай, фрукты.

13:30–15:30 — отдых на острове Бай Тран

Проведёте время на острове с белым песком: поплаваете, займётесь снорклингом или дайвингом, покатаетесь на сап-борде или просто отдохнёте у воды.

16:00 — возвращение в порт и трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, обед и напитки, аренда оборудования для снорклинга и рыбалки, фото
  • Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • Прогулка может быть перенесена из-за погодных условий
  • Трансфер из района Камрань обговаривается отдельно
  • По желанию за доплату можно организовать дайвинг, катание на гидроцикле, парашюте, банане. Подробности — в переписке
  • С вами будут русскоязычный гид и капитан из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 335 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
К
Мы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала про прогулку, ответила на все вопросы и забронировала буквально поздним вечером и утром мы отправились
читать дальшеуменьшить

в мини-путешествие! Гид так же был классный, очень интересно все рассказывал. Наплавались, нанырялись, реально рыбачили, вкусно поели в рыбацкой деревне. И остров на который приплыли так же очень понравился! Спасибо большое вам ❤️

Мы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала проМы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала проМы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала проМы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала проМы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала проМы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала про
Анна
Анна
Ответ организатора:
Катя, спасибо большое вам за отзыв, за высокую оценку. Мы очень рады, что вы отлично провели время. Надеемся увидеть вас снова☀️
Вам был полезен этот отзыв?
М
Никогда и низачто!!!!! Мало того что цена выше той что все остальные заплатили,так еще и изначально привозят в грязь!!! Если бы мы не начали возмущаться оставили бы нас плавать в этом "д….." безобразии
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Морская VIP-прогулка в Нячанге (всё включено)»

Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)
На лодке
6.5 часов
36 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)
Маска, трубка, ласты - и вы парите над коралловыми рифами, как в фильме National Geographic
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$55 за человека
Морской релакс в Нячанге - всё включено
6 часов
45 отзывов
Групповая
Морской релакс в Нячанге - всё включено
Плавать с рыбами, кататься с горки и пить коктейли в плавучем баре
Начало: У вашего отеля в центре Нячанг
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
29 мая в 08:15
$28 за человека
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
5 часов
59 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
2 июн в 10:00
3 июн в 10:00
$46 за человека
Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)
На яхте
Круизы
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)
Насладитесь круизом на яхте по живописной бухте Нячанг. Купание, снорклинг, рыбалка и ужин на борту сделают ваш день незабываемым
Начало: У Музея океанографии
Завтра в 14:30
29 мая в 14:30
$1193 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
$84 за человека