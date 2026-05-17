Это не просто прогулка, а мини-вечеринка в море. С атмосферой лёгкого праздника, безлимитными напитками, караоке и танцами прямо на борту. Захотите — сможете порыбачить, поплавать с маской у рифов или просто отдохнуть. Накормим вас вкусным обедом в настоящей рыбацкой деревне, а фотограф поймает лучшие моменты дня.
Описание экскурсии
8:30–9:00 — сбор гостей из отелей
9:00 — прибытие в порт и выход в море
Вы сядете на лодку и отправитесь вдоль южных островов Нячанга.
9:30–10:30 — морская прогулка и отдых на волнах
На борту — безлимитные напитки (холодное пиво, ром, кола, вода), музыка и лёгкая атмосфера морской вечеринки.
10:30–11:30 — рыбалка
Ваш улов, если захотите, приготовят на гриле прямо на лодке.
12:00–13:00 — обед
Вы пообедаете в рыбацкой деревне. В меню: картофель фри, суп из морепродуктов, ролл с креветкой, жареные курица и кальмар, рис, рыба и креветки гриль, макароны с морепродуктами, мидии, салат, холодный чай, фрукты.
13:30–15:30 — отдых на острове Бай Тран
Проведёте время на острове с белым песком: поплаваете, займётесь снорклингом или дайвингом, покатаетесь на сап-борде или просто отдохнёте у воды.
16:00 — возвращение в порт и трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, обед и напитки, аренда оборудования для снорклинга и рыбалки, фото
- Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- Прогулка может быть перенесена из-за погодных условий
- Трансфер из района Камрань обговаривается отдельно
- По желанию за доплату можно организовать дайвинг, катание на гидроцикле, парашюте, банане. Подробности — в переписке
- С вами будут русскоязычный гид и капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 335 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Мы в восторге от морской прогулки! Анне огромное спасибо все очень четко и понятно рассказала про прогулку, ответила на все вопросы и забронировала буквально поздним вечером и утром мы отправились
Анна
Ответ организатора:
Катя, спасибо большое вам за отзыв, за высокую оценку. Мы очень рады, что вы отлично провели время. Надеемся увидеть вас снова☀️
М
Никогда и низачто!!!!! Мало того что цена выше той что все остальные заплатили,так еще и изначально привозят в грязь!!! Если бы мы не начали возмущаться оставили бы нас плавать в этом "д….." безобразии
