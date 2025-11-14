Мои заказы

Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга

От прогулки над облаками до вечернего города фонарей - три лица Вьетнама в одном путешествии
Понять Вьетнам за один день сложно — здесь соседствуют древние традиции, нетронутая природа и современная архитектура.

Но этот маршрут соединяет всё: прогулку по Золотому мосту над облаками, визит к Леди Будде на побережье и вечер в старинном Хойане среди фонарей, воды и тихих улочек. Вы увидите Вьетнам разным — и запомните его надолго.
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга© Реваль
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга© Реваль
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга© Реваль
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 17:30

Описание экскурсии

Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории. Вас ждут 5 ярких локации, каждая из которых раскрывает разные грани Вьетнама — природную, духовную и культурную.

Под облаками: Золотой мост и Ба На Хиллс

Мы начнём день с посещения Моста Дракона, затем Ба На, куда поднимемся по живописной канатной дороге. Вас ждёт:
— легендарный Золотой мост, «поддерживаемый» гигантскими руками, — символ современной архитектуры Вьетнама
— прогулка над облаками на высоте 1480 метров
— французская деревня с замками и собором, парки, сады, пагоды и шоу
— свободное время в парке развлечений (аттракционы, электросани, игровые залы и другое)

Леди Будда: духовность и покой

Следующая остановка — пагода Линь Унг на полуострове Сон Тра, где возвышается статуя Леди Будды — покровительницы женщин и матерей. Здесь можно поставить свечи, помолиться, отдохнуть у моря и полюбоваться видами на залив Дананга и его белоснежные пляжи.

Сказочный Хойан

К вечеру мы окажемся в самом атмосферном городе Вьетнама — Хойане, охраняемом ЮНЕСКО. В программе:
— прогулка по старинным улочкам с китайскими, японскими, вьетнамскими и французскими домами
— легендарный Крытый мост с пагодой — тот самый, что изображён на банкноте
— катание на лодочках под бумажными фонарями, загадывание желаний, вечерний свет фонарей и ужин в историческом квартале

Примерный тайминг

6:00 — прибытие в Дананг из Нячанга, завтрак, водные процедуры
7:00 — Золотой мост
12:00 — обед
15:00 — Леди Будда
16:00 — Хойян, ужин
19:00 — отправление назад

Организационные детали

  • Экскурсия подразумевает ночной переезд на комфортабельном автобусе-отеле (slipingbas) из Нячянга в Дананг (около 10 часов). Всю дорогу спим в отдельных капсулах с кондиционером, ТВ, Wi-Fi, зарядкой и водой
  • Между локациями будем перемещаться на комфортабельном автомобиле Toyota Innova или Ford Transit с кондиционером. В салоне есть питьевая вода
  • Дополнительные расходы по желанию: обед и ужин — от $20, свечи Леди Будде — $10, катание на лодке — $15–20, аттракционы
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 17:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$450
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 134 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
читать дальше

и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении (север и юг Вьетнама, крупные города). Всю свою жизнь я работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии из Нячанга

Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
4%
103 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
14 ноя в 05:00
18 ноя в 05:00
$66$69 за человека
В Далат - из Нячанга
На машине
13 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:30
14 ноя в 07:30
$380 за всё до 2 чел.
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
8 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$79 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге