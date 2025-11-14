Но этот маршрут соединяет всё: прогулку по Золотому мосту над облаками, визит к Леди Будде на побережье и вечер в старинном Хойане среди фонарей, воды и тихих улочек. Вы увидите Вьетнам разным — и запомните его надолго.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории. Вас ждут 5 ярких локации, каждая из которых раскрывает разные грани Вьетнама — природную, духовную и культурную.
Под облаками: Золотой мост и Ба На Хиллс
Мы начнём день с посещения Моста Дракона, затем Ба На, куда поднимемся по живописной канатной дороге. Вас ждёт:
— легендарный Золотой мост, «поддерживаемый» гигантскими руками, — символ современной архитектуры Вьетнама
— прогулка над облаками на высоте 1480 метров
— французская деревня с замками и собором, парки, сады, пагоды и шоу
— свободное время в парке развлечений (аттракционы, электросани, игровые залы и другое)
Леди Будда: духовность и покой
Следующая остановка — пагода Линь Унг на полуострове Сон Тра, где возвышается статуя Леди Будды — покровительницы женщин и матерей. Здесь можно поставить свечи, помолиться, отдохнуть у моря и полюбоваться видами на залив Дананга и его белоснежные пляжи.
Сказочный Хойан
К вечеру мы окажемся в самом атмосферном городе Вьетнама — Хойане, охраняемом ЮНЕСКО. В программе:
— прогулка по старинным улочкам с китайскими, японскими, вьетнамскими и французскими домами
— легендарный Крытый мост с пагодой — тот самый, что изображён на банкноте
— катание на лодочках под бумажными фонарями, загадывание желаний, вечерний свет фонарей и ужин в историческом квартале
Примерный тайминг
6:00 — прибытие в Дананг из Нячанга, завтрак, водные процедуры
7:00 — Золотой мост
12:00 — обед
15:00 — Леди Будда
16:00 — Хойян, ужин
19:00 — отправление назад
Организационные детали
- Экскурсия подразумевает ночной переезд на комфортабельном автобусе-отеле (slipingbas) из Нячянга в Дананг (около 10 часов). Всю дорогу спим в отдельных капсулах с кондиционером, ТВ, Wi-Fi, зарядкой и водой
- Между локациями будем перемещаться на комфортабельном автомобиле Toyota Innova или Ford Transit с кондиционером. В салоне есть питьевая вода
- Дополнительные расходы по желанию: обед и ужин — от $20, свечи Леди Будде — $10, катание на лодке — $15–20, аттракционы
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$450