Понять Вьетнам за один день сложно — здесь соседствуют древние традиции, нетронутая природа и современная архитектура. Но этот маршрут соединяет всё: прогулку по Золотому мосту над облаками, визит к Леди Будде на побережье и вечер в старинном Хойане среди фонарей, воды и тихих улочек. Вы увидите Вьетнам разным — и запомните его надолго.

Описание экскурсии

Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории. Вас ждут 5 ярких локации, каждая из которых раскрывает разные грани Вьетнама — природную, духовную и культурную.

Под облаками: Золотой мост и Ба На Хиллс

Мы начнём день с посещения Моста Дракона, затем Ба На, куда поднимемся по живописной канатной дороге. Вас ждёт:

— легендарный Золотой мост, «поддерживаемый» гигантскими руками, — символ современной архитектуры Вьетнама

— прогулка над облаками на высоте 1480 метров

— французская деревня с замками и собором, парки, сады, пагоды и шоу

— свободное время в парке развлечений (аттракционы, электросани, игровые залы и другое)

Леди Будда: духовность и покой

Следующая остановка — пагода Линь Унг на полуострове Сон Тра, где возвышается статуя Леди Будды — покровительницы женщин и матерей. Здесь можно поставить свечи, помолиться, отдохнуть у моря и полюбоваться видами на залив Дананга и его белоснежные пляжи.

Сказочный Хойан

К вечеру мы окажемся в самом атмосферном городе Вьетнама — Хойане, охраняемом ЮНЕСКО. В программе:

— прогулка по старинным улочкам с китайскими, японскими, вьетнамскими и французскими домами

— легендарный Крытый мост с пагодой — тот самый, что изображён на банкноте

— катание на лодочках под бумажными фонарями, загадывание желаний, вечерний свет фонарей и ужин в историческом квартале

Примерный тайминг

6:00 — прибытие в Дананг из Нячанга, завтрак, водные процедуры

7:00 — Золотой мост

12:00 — обед

15:00 — Леди Будда

16:00 — Хойян, ужин

19:00 — отправление назад

Организационные детали