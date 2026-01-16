читать дальше

за её профессионализм и душевность. Мы путешествовали с детьми 10 и 12 лет. Ольга сумела сделать поездку интересной для всех.



Всё было организовано безупречно: чёткий трансфер из Камрани, продуманный маршрут и достаточно времени на каждой локации. Ольга — не только эрудированный рассказчик с огромным багажом знаний, но и отличный организатор: она всегда подсказывала, как лучше осмотреть локации, на что обратить внимание, чтобы ничего не упустить.



Особо хочется отметить плотный и вкусный обед — после него силы для дальнейших впечатлений восстановились на 100%. Дети были в полном восторге от "Сумасшедшего дома" и других локаций, скучно не было ни минуты. Однозначно рекомендую!