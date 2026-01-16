Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
«10:20 — Стеклянный мост на огромной высоте»
Завтра в 06:00
13 фев в 06:00
$385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
«Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники»
Завтра в 20:00
13 фев в 20:00
от $445 за всё до 13 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга
От прогулки над облаками до вечернего города фонарей - три лица Вьетнама в одном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории»
Расписание: ежедневно в 17:30
22 фев в 17:30
1 мар в 17:30
$585
$650 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 января 2026Очень рекомендую Ольгу -приятный в общении человек и интересный рассказчик. Рекомендую -интересная экскурсия!
- ООльга3 января 2026Большое спасибо Ольге за такую потрясающую,познавательную и интересную индивидуальную экскурсию! Комфортный микроавтобус в такую дальную дорогу,то что нужно! Везде все
- ННиколай3 января 2026Не смотря что эта экскурсия очень насыщенная и на дорогу уходит много времени всё было так что нам удалось побывать везде! Спасибо гиду Руслану и отдельный респект водителю 🙏🏿
- ББорис31 октября 2025Прекрасный день в Далате с детьми! 👍
Отличная и очень комфортная экскурсия в Далат для всей семьи! Отдельная благодарность гиду Ольге
- ААлена13 октября 2025Огромная благодарность, Ольге, за проведение замечательной экскурсии по Далату. Прекрасная поездка, красивые локации и живописная дорога, замечательный гид, индивидуальный подход, учёт всех пожеланий, все максимально комфортно. Исключительно положительные эмоции и впечатление.
- ААнастасия12 октября 2025Очень рады, что поехали на эту экскурсию! Ольга очень интересно про все рассказывала. Нас было четверо, на выбор было 2
- ААлександр19 сентября 2025Ваша команда удивила очередной раз суперский подходом к туристам. Ольга замечательный,заботливый,знающий историю Вьетнама гид. Очередные пять звёзд,персонально Ольге и всей Вашей команде. Суперррр!!!
- РРоман15 сентября 2025Очень насыщенная, интересная, информативная экскурсия! Ольга- профессионал своего дела!!!!
- ММария2 сентября 2025Хорошая экскурсия, все понравилось
- ООльга20 августа 2025Ездили с Ольгой в Далат индивидуально, вдвоем с дочкой. Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, нужно торопиться, но охватывает все значимые места
