Мосты Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Нячанге на русском языке, цены от $385, скидки до 10%.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
На машине
12 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
«10:20 — Стеклянный мост на огромной высоте»
Завтра в 06:00
13 фев в 06:00
$385 за всё до 5 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
«Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники»
Завтра в 20:00
13 фев в 20:00
от $445 за всё до 13 чел.
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга
На машине
13 часов
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга
От прогулки над облаками до вечернего города фонарей - три лица Вьетнама в одном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории»
Расписание: ежедневно в 17:30
22 фев в 17:30
1 мар в 17:30
$585$650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 января 2026
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Очень рекомендую Ольгу -приятный в общении человек и интересный рассказчик. Рекомендую -интересная экскурсия!
  • О
    Ольга
    3 января 2026
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Большое спасибо Ольге за такую потрясающую,познавательную и интересную индивидуальную экскурсию! Комфортный микроавтобус в такую дальную дорогу,то что нужно! Везде все
    показала и рассказала. Мы с семьей в восторге! Очень рекомендую экскурсию у Ольги! Если хотите увидеть больше,то лучше брать двухдневную экскурсию. В Далате действительно есть на что посмотреть!

  • Н
    Николай
    3 января 2026
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Не смотря что эта экскурсия очень насыщенная и на дорогу уходит много времени всё было так что нам удалось побывать везде! Спасибо гиду Руслану и отдельный респект водителю 🙏🏿
  • Б
    Борис
    31 октября 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Прекрасный день в Далате с детьми! 👍

    Отличная и очень комфортная экскурсия в Далат для всей семьи! Отдельная благодарность гиду Ольге
    за её профессионализм и душевность. Мы путешествовали с детьми 10 и 12 лет. Ольга сумела сделать поездку интересной для всех.

    Всё было организовано безупречно: чёткий трансфер из Камрани, продуманный маршрут и достаточно времени на каждой локации. Ольга — не только эрудированный рассказчик с огромным багажом знаний, но и отличный организатор: она всегда подсказывала, как лучше осмотреть локации, на что обратить внимание, чтобы ничего не упустить.

    Особо хочется отметить плотный и вкусный обед — после него силы для дальнейших впечатлений восстановились на 100%. Дети были в полном восторге от "Сумасшедшего дома" и других локаций, скучно не было ни минуты. Однозначно рекомендую!

  • А
    Алена
    13 октября 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Огромная благодарность, Ольге, за проведение замечательной экскурсии по Далату. Прекрасная поездка, красивые локации и живописная дорога, замечательный гид, индивидуальный подход, учёт всех пожеланий, все максимально комфортно. Исключительно положительные эмоции и впечатление.
  • А
    Анастасия
    12 октября 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Очень рады, что поехали на эту экскурсию! Ольга очень интересно про все рассказывала. Нас было четверо, на выбор было 2
    машины - выбрали большой микроавтобус - было супер комфортно в дороге. Экскурсия супер насыщенная) не пожалели, в след раз обязательно обратимся именно к Ольге за след. Экскурсиями)
    Впервые увидели бинтуронгов- какие-то невероятные животные 😍

  • А
    Александр
    19 сентября 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Ваша команда удивила очередной раз суперский подходом к туристам. Ольга замечательный,заботливый,знающий историю Вьетнама гид. Очередные пять звёзд,персонально Ольге и всей Вашей команде. Суперррр!!!
  • Р
    Роман
    15 сентября 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Очень насыщенная, интересная, информативная экскурсия! Ольга- профессионал своего дела!!!!
  • М
    Мария
    2 сентября 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Хорошая экскурсия, все понравилось
  • О
    Ольга
    20 августа 2025
    Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
    Ездили с Ольгой в Далат индивидуально, вдвоем с дочкой. Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, нужно торопиться, но охватывает все значимые места
    Далата в одной экскурсии.
    На полноценное ознакомление с Далатом одного дня мало. Он прекрасен и стоит того чтобы там остановиться на 2 дня и более. Ольга очень много и интересно рассказывает, дает полезную информацию, которой нет нигде. По покупкам не настаивает, но то что купили на экскурсии больше, действительно, потом не встретили. Не пожалели ни разу. Очень рекомендую данную экскурсию и гида.
    P. S. Серпантина боятся не стоит, водитель аккуратный и вежливый, дорога завораживает, очень красиво!

Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мосты», 26 ⭐ отзывов, цены от $385.