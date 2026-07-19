Мы познакомим вас с Нячангом за пределами туристических маршрутов. Посетим главные городские достопримечательности, заглянем на колоритный рынок, попробуем знаменитый вьетнамский Egg Coffee и поговорим о местных традициях. А завершим день отдыхом в горячих минеральных источниках, где можно расслабиться без спешки и ограничений по времени.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Весь день мы проведём в комфортном для вас темпе. По желанию будем делать остановки на кофе, отдых или покупки. Тайминг указан примерный — всё можно двигать и менять.

Пагода Лонг Шон (40 мин). Вы познакомитесь с одной из главных буддийских святынь Нячанга, увидите Белого Будду, узнаете о традициях буддизма во Вьетнаме и полюбуетесь панорамой города.

Горный собор (15 мин). Осмотрим необычный храм эпохи французского Индокитая, поговорим о его истории и архитектуре и оценим витражи.

Рынок Чо Дам (1 ч). Пройдём по торговым рядам, где вы попробуете местные продукты, познакомитесь с экзотическими фруктами, чаями, специями и традиционными вьетнамскими настойками. Мы расскажем, что действительно стоит попробовать и привезти домой.

Egg Coffee (15 мин). Сделаем паузу в уютной кофейне, чтобы попробовать знаменитый вьетнамский кофе с яичным кремом и узнать историю его появления.

Термальные источники (сколько захотите). Завершим день отдыхом в одном из лучших термальных комплексов Нячанга. В вашем распоряжении будут бассейны разной температуры, травяные и грязевые ванны, водопады, аквапарк, а при желании — массаж и ресторан. Время пребывания здесь не ограничено.

Организационные детали