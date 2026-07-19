Настоящий Нячанг: история, колорит и горячие источники
Увидеть город глазами местных, познакомиться с его культурой и завершить день отдыхом в термах
Мы познакомим вас с Нячангом за пределами туристических маршрутов.
Посетим главные городские достопримечательности, заглянем на колоритный рынок, попробуем знаменитый вьетнамский Egg Coffee и поговорим о местных традициях.
А завершим день отдыхом в горячих минеральных источниках, где можно расслабиться без спешки и ограничений по времени.
Описание экскурсии
Весь день мы проведём в комфортном для вас темпе. По желанию будем делать остановки на кофе, отдых или покупки. Тайминг указан примерный — всё можно двигать и менять.
Пагода Лонг Шон (40 мин). Вы познакомитесь с одной из главных буддийских святынь Нячанга, увидите Белого Будду, узнаете о традициях буддизма во Вьетнаме и полюбуетесь панорамой города.
Горный собор (15 мин). Осмотрим необычный храм эпохи французского Индокитая, поговорим о его истории и архитектуре и оценим витражи.
Рынок Чо Дам (1 ч). Пройдём по торговым рядам, где вы попробуете местные продукты, познакомитесь с экзотическими фруктами, чаями, специями и традиционными вьетнамскими настойками. Мы расскажем, что действительно стоит попробовать и привезти домой.
Egg Coffee (15 мин). Сделаем паузу в уютной кофейне, чтобы попробовать знаменитый вьетнамский кофе с яичным кремом и узнать историю его появления.
Термальные источники (сколько захотите). Завершим день отдыхом в одном из лучших термальных комплексов Нячанга. В вашем распоряжении будут бассейны разной температуры, травяные и грязевые ванны, водопады, аквапарк, а при желании — массаж и ресторан. Время пребывания здесь не ограничено.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с трансфером от вашего отеля и обратно
Вход в термальный комплекс оплачивается отдельно — 200 000 донгов с чел. (около $8)
Еда и напитки оплачиваются отдельно
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
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Привет! Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая читать дальшеуменьшить
путешественникам увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
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