Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
$50 за человека
Групповая
до 14 чел.
Нячанг - жемчужина Вьетнама
Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
5 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$60 за человека
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
$102 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Собор Святой Марии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Собор Святой Марии" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 102. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Собор Святой Марии», 94 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь