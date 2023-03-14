Во время американской экспансии этот регион был очагом подпольного сопротивления. Сейчас это место называют подземной деревней: его лабиринты тянутся под землей на 187 км — от Сайгона до границы с Камбоджей. Тоннели рылись на протяжении 15 лет подручными средствами прямо под носом у ничего не подозревающей американской пехоты.
Отправимся туда, где река Меконг впадает в море, разделяясь на множество рукавов. Проплывем на лодках по каналам среди мангровых зарослей, посмотрим, как делают традиционные кокосовые конфеты, разводят пчёл и выращивают экзотические фрукты. Вы соприкоснётесь с жизнью на воде и бытом в домах на сваях.
Хошимин (Сайгон) — крупнейший вьетнамский город, где переплелись традиционные и современные веяния и разные культуры. Древние пагоды, небоскребы, роскошные отели и дешевые гестхаусы, топовые рестораны и колоритные уличные забегаловки, гламурные бутики и азиатские рынки — всё это ждет вас. Гид поделится любопытными фактами из древней истории Вьетнама, расскажет про военные годы и современную жизнь мегаполиса.
А ещё побываем на рынке Бен Тань, у Оперного театра, Сити Холла и не только.
Есть 2 варианта, как добраться из Нячанга до Сайгона.
1️⃣ На ночных автобусах (8 ч. в дороге) — включён в стоимость. Если вы его выбираете, то выезжаем накануне первого дня путешествия, вечером в 21:00–23:00.
2️⃣ На самолете. При выборе этого варианта вы самостоятельно приобретаете билеты (60-100$ туда-обратно), предупреждаете гида, с которым встречаетесь непосредственно в Сайгоне. Цена экскурсии при этом не меняется.
7:00 Прибытие в Сайгон, завтрак
9:00 Тоннели Ку Чи
13:00 Дельта Меконга
18:00 Возвращение в Сайгон, ужин, свободное время для прогулок по вечернему городу
8:00 Завтрак, выезд из отеля
9:00 Обзорная экскурсия по Сайгону
18:00 Отправление в Нячанг на ночном автобусе