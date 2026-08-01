Двухдневная экскурсия из Нячанга в Сайгон и тоннели Ку Чи - это возможность погрузиться в историю и культуру Вьетнама.Путешественники посетят Хошимин, где современность соседствует с древними традициями, а также увидят

знаменитые партизанские тоннели. Прогулка по дельте Меконга позволит ощутить атмосферу жизни на воде. Гид расскажет о ключевых моментах истории и современной жизни региона. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется культурой и историей

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Описание экскурсии

Знакомство с Южным Вьетнамом (Ку Чи)

Во время американской экспансии этот регион был очагом подпольного сопротивления. Сейчас это место называют подземной деревней: его лабиринты тянутся под землей на 187 км — от Сайгона до границы с Камбоджей. Тоннели рылись на протяжении 15 лет подручными средствами прямо под носом у ничего не подозревающей американской пехоты.

Дельта Меконга

Отправимся туда, где река Меконг впадает в море, разделяясь на множество рукавов. Проплывем на лодках по каналам среди мангровых зарослей, посмотрим, как делают традиционные кокосовые конфеты, разводят пчёл и выращивают экзотические фрукты. Вы соприкоснётесь с жизнью на воде и бытом в домах на сваях.

Контрасты Сайгона

Хошимин (Сайгон) — крупнейший вьетнамский город, где переплелись традиционные и современные веяния и разные культуры. Древние пагоды, небоскребы, роскошные отели и дешевые гестхаусы, топовые рестораны и колоритные уличные забегаловки, гламурные бутики и азиатские рынки — всё это ждет вас. Гид поделится любопытными фактами из древней истории Вьетнама, расскажет про военные годы и современную жизнь мегаполиса.

Городские достопримечательности

Дворец Воссоединения , или Дворец Независимости. Это бывшая президентская резиденция Южного Вьетнама. Его архитектуру отличает смесь традиционных и современных черт.

, или Дворец Независимости. Это бывшая президентская резиденция Южного Вьетнама. Его архитектуру отличает смесь традиционных и современных черт. Нотр Дам де Сайгон. Действующий католический храм 19 века, главный центр христианства в городе в неороманском стиле с элементами готики.

Действующий католический храм 19 века, главный центр христианства в городе в неороманском стиле с элементами готики. Главпочтамт. Любопытно, что он был спроектирован Гюставом Эйфелем — тем самым, который подарил миру Эйфелеву башню и Статую Свободы.

Любопытно, что он был спроектирован Гюставом Эйфелем — тем самым, который подарил миру Эйфелеву башню и Статую Свободы. Музей военных преступлений. Здесь вы узнаете об ужасах войны, увидите шокирующие фотографии, модели «тигровых клеток», используемых для содержания вьетнамских коммунистов, изображения больных детей, пострадавших от американских бомбардировок. Также осмотрите некоторые из экспериментальных образцов вооружения, используемых в войне, которые были в своё время засекречены.

А ещё побываем на рынке Бен Тань, у Оперного театра, Сити Холла и не только.

Программа

Есть 2 варианта, как добраться из Нячанга до Сайгона.

1️⃣ На ночных автобусах (8 ч. в дороге) — включён в стоимость. Если вы его выбираете, то выезжаем накануне первого дня путешествия, вечером в 21:00–23:00.

2️⃣ На самолете. При выборе этого варианта вы самостоятельно приобретаете билеты (60-100$ туда-обратно), предупреждаете гида, с которым встречаетесь непосредственно в Сайгоне. Цена экскурсии при этом не меняется.

День 1

7:00 Прибытие в Сайгон, завтрак

9:00 Тоннели Ку Чи

13:00 Дельта Меконга

18:00 Возвращение в Сайгон, ужин, свободное время для прогулок по вечернему городу

День 2

8:00 Завтрак, выезд из отеля

9:00 Обзорная экскурсия по Сайгону

18:00 Отправление в Нячанг на ночном автобусе

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля в Нячанге и по окончании привезём обратно

В стоимость включено

Транспорт и сопровождение гида

Входные билеты

Водная прогулка в дельте Меконга

Ночь в отеле (3-звёздочный или апарт-отель с бассейном)

Завтраки в 1 и 2 день

Дополнительные расходы