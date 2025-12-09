По дороге к водопадам Ваша экскурсия начнется задолго до самих водопадов. Даже само путешествие к ним стоит того, чтобы поехать на экскурсию. Сначала мы будем ехать вдоль моря по небольшому серпантину, а затем проезжать рыбацкие деревни и фермы. Мы будем останавливаться, чтобы вы смогли запечатлеть эти виды на фото на долгую память. Да и вообще вы можете останавливать своего водителя в любом приглянувшемся месте, ведь на то она и индивидуальная экскурсия. Пагода Чунг Лам с самым высоким Буддой во Вьетнаме При всем своем величии и великолепии, самый высокий Будда во Вьетнаме (высотой 48 метров) для русских туристов остается одной из самых малоизвестных достопримечательностей. И это тем более удивительно в силу того, что он находится неподалеку от самого «раскрученного» для наших соотечественников в туристическом смысле города Вьетнама. Кроме этого великана вы сможете увидеть саму пагоду, молитвенный зал, великолепную лестницу, которую охраняют драконы. С холма, на котором она находится, открывается вид на Нячанг с его огромными гостиницами. Возможно, вы познакомитесь с монахами или даже попьете с ними чай.

Водопады Ба

Хо На самом деле название происходит от вьетнамского Ба Хо, что в переводе означает «Три озера». В настоящих тропических джунглях река пробила себе проход сквозь лес и камни, образовав в этом месте небольшие озера. Струясь по камням, местами вода обрывается хоть и невысокими (высотой до 10 метров), но самыми настоящими природными дикими водопадами. Это изумительно красивое место, где можно оторваться от цивилизации и почувствовать себя среди буйно растущих джунглей эдаким дикарем. Искупаться в горных озерах, порезвиться с небольшими рыбками, которые будут делать пилинг, покусывая то за руки, то за ноги. А самые храбрые смогут совершить свой прыжок в воду с 10-метровой высоты. Это место для ребят, которые хотят увидеть красоту природы Южного Вьетнама в ее первозданном виде, без налета цивилизации. Послушать пение птиц, стрекот цикад, окунуться в атмосферу джунглей. Для подъема вверх по течению реки нужно преодолевать препятствия и прыгать по камням. Сможете бросить вызов самим себе и проверить собственные физические силы. А поднявшись на самый верх, вы окажетесь напротив, в тишине и покое, где река уже не стремится сорваться вниз бурным потоком, а степенно струится средь камней, образуя порой красивые заводи. Важная информация:

Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболку с длинным рукавом), купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные средства, небольшой запас питьевой воды и удобную сумку или рюкзак.