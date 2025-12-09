Путешествие к водопадам Первой остановкой на пути к водопадам станет пагода Да Бао (по желанию). Она находится на выезде из города Нячанг и не является обязательным пунктом программы. Пагода находится на возвышенности, с нее открывается вид на Нячанг. Сможете попробовать угадать, где расположен ваш отель. А еще увидеть огромное скопление лодок у берега северной части города. Серпантин и рыбацкая деревня Далее наш путь лежит на серпантин, откуда открываются изумительные виды моря и островов. В любой точке вы сможете скомандовать вашему гиду-водителю остановиться, чтобы запечатлеть великолепие природы. Ведь на то она и индивидуальная экскурсия. По дороге вы увидите рыбацкую деревню и сможете почувствовать местный колорит. Пагода Нгок Сон Через некоторое время пути нам встретится пагода Нгок Сон. Она находится на морском побережье, а поэтому заехать в нее стоит не только ради красоты самого храмового комплекса, но и тех видов, которые открываются с нескольких смотровых площадок. К одной из таких площадок вы сможете пройти, поднявшись по лестнице, которую охраняет пара золотых драконов. На подъезде к водопадам Ба Хо После пагоды нам предстоит проехать несколько километров пути по деревенским улочкам в окружении различных тропических деревьев. Сама река, водопады и озера — изумительно красивое место. Спускаясь с горы, река размыла почву, и вода вступила в противостояние с камнем, которое длится уже века. Именно здесь и находится Ба Хо. Искупаться в горных озерах, порезвиться с небольшими рыбками, которые будут делать пилинг, покусывая то за руки, то за ноги? Не вопрос. Подъем по камням требует определенной физической подготовки, что делает отдых еще и активным, слегка экстремальным. Но зато с каким удовольствием после можно будет окунуться в прохладную воду первого озера. Важная информация:

Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболку с длинным рукавом), купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные средства, небольшой запас питьевой воды и удобную сумку или рюкзак.