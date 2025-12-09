Мои заказы

Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня

Ба Хо или «Три озера» в переводе с вьетнамского — это группа озер и водопадов, которые устремляют свои воды в них, находящиеся в 25 км от Нячанга.

Русло реки пролегает сквозь
джунгли, самые настоящие тропические, с диковинными растениями, порой огромными деревьями, которые оплетают своими корнями огромные валуны. Вас впечатлит и сама дорога к водопадам! По пути нам встретятся рыбацкая деревня и пагода Нгок Сон.

Описание экскурсии

Путешествие к водопадам Первой остановкой на пути к водопадам станет пагода Да Бао (по желанию). Она находится на выезде из города Нячанг и не является обязательным пунктом программы. Пагода находится на возвышенности, с нее открывается вид на Нячанг. Сможете попробовать угадать, где расположен ваш отель. А еще увидеть огромное скопление лодок у берега северной части города. Серпантин и рыбацкая деревня Далее наш путь лежит на серпантин, откуда открываются изумительные виды моря и островов. В любой точке вы сможете скомандовать вашему гиду-водителю остановиться, чтобы запечатлеть великолепие природы. Ведь на то она и индивидуальная экскурсия. По дороге вы увидите рыбацкую деревню и сможете почувствовать местный колорит. Пагода Нгок Сон Через некоторое время пути нам встретится пагода Нгок Сон. Она находится на морском побережье, а поэтому заехать в нее стоит не только ради красоты самого храмового комплекса, но и тех видов, которые открываются с нескольких смотровых площадок. К одной из таких площадок вы сможете пройти, поднявшись по лестнице, которую охраняет пара золотых драконов. На подъезде к водопадам Ба Хо После пагоды нам предстоит проехать несколько километров пути по деревенским улочкам в окружении различных тропических деревьев. Сама река, водопады и озера — изумительно красивое место. Спускаясь с горы, река размыла почву, и вода вступила в противостояние с камнем, которое длится уже века. Именно здесь и находится Ба Хо. Искупаться в горных озерах, порезвиться с небольшими рыбками, которые будут делать пилинг, покусывая то за руки, то за ноги? Не вопрос. Подъем по камням требует определенной физической подготовки, что делает отдых еще и активным, слегка экстремальным. Но зато с каким удовольствием после можно будет окунуться в прохладную воду первого озера. Важная информация:
Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболку с длинным рукавом), купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные средства, небольшой запас питьевой воды и удобную сумку или рюкзак.

По запросу.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рыбацкая деревня
  • Пагода Да Бао (по желанию)
  • Пагода Нгок Сон
  • Водопады Ба Хо
Что включено
  • Проводник
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Завершение: Мы привезем вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболку с длинным рукавом)
  • Купальник или плавки
  • Полотенце
  • Солнцезащитные средства
  • Небольшой запас питьевой воды и удобную сумку или рюкзак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Нячанга

