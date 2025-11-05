Групповая
до 14 чел.
Нячанг - жемчужина Вьетнама
Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
5 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$60 за человека
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
$102 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Привет, Нячанг: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя яркий и контрастный Нячанг! Погрузитесь в атмосферу города, посетите храмы и попробуйте необычный кофе. Фотография у Лапы дракона на удачу
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
$80 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Башни Понагар" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 102. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
