Индивидуальная
10 часов
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena10 мая 2024Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
- ССветлана25 апреля 2024Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
- ММария18 февраля 2024Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
- ГГлеб8 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
- ААлександр2 ноября 2017Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
- ППётр27 февраля 2017В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой
Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Хаконе в июне 2024
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