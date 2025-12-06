читать дальше

маршруту с аутентичными улочками, выбрал для быстрого обеда место с вкуснейшим удоном.



Больше всего понравилось то, что Артур отлично знает местность, давно живет в Японии, в курсе всех тонкостей, еще он очень открыт, дружелюбен. С ним просто общаться, по пути снял нам крутых фото и видео, щедро делился информацией, помогал выбрать покупки, отвечал на вопросы. Дал нам рекомендации по ресторанчикам в Киото, вкуснее мы еще ничего не если в Японии. Артур - кладезь знаний.



Было видно, что он искренний и заинтересованный. Планируем еще вернуться в Японию и обращаться к Артуру.



Рекомендую Артура на все 100%!!!