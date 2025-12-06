Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У Togetsukyo bridge
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129 за человека
- ИИнна6 декабря 2025Вчера были на экскурсии с Артуром!
Все прошло классно. Артур встретил нас в холле нашего отеля, провел нас про отлично спланированному
- ННадежда24 ноября 2025Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи и даже помогал с
- ДДарья7 ноября 2025Спасибо Артуру за прекрасно проведенный день. Провел по интересным местам, без толп туристов, ответил на все наши вопросы, дал много полезных советов. Интересный собеседник, ответственный человек. Рекомендую.
- РРенат1 ноября 2025Прекрасный гид, очень обаятельный, общительный, погода нас подвела, на середине пути пошел сильный дождь, Александр помог во всем, поддерживал детей на скользких участках. Рекомендую всем, кому нужна необычная и нестандартная экскурсия.
- ККристина10 октября 2025Вот и закончился наш с мужем 2х недельный трип по Японии. Это было лучшим решением на мой др взять экскурсии
- ВВалерия4 июля 2025Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
- ДДмитрий16 мая 2025Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
- ППетр26 марта 2025В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
