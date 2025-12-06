Мои заказы

Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Пешая
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Пешая
7 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У Togetsukyo bridge
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    6 декабря 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Вчера были на экскурсии с Артуром!
    Все прошло классно. Артур встретил нас в холле нашего отеля, провел нас про отлично спланированному
    читать дальше

    маршруту с аутентичными улочками, выбрал для быстрого обеда место с вкуснейшим удоном.

    Больше всего понравилось то, что Артур отлично знает местность, давно живет в Японии, в курсе всех тонкостей, еще он очень открыт, дружелюбен. С ним просто общаться, по пути снял нам крутых фото и видео, щедро делился информацией, помогал выбрать покупки, отвечал на вопросы. Дал нам рекомендации по ресторанчикам в Киото, вкуснее мы еще ничего не если в Японии. Артур - кладезь знаний.

    Было видно, что он искренний и заинтересованный. Планируем еще вернуться в Японию и обращаться к Артуру.

    Рекомендую Артура на все 100%!!!

  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
    Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи и даже помогал с
    читать дальше

    информацией по другим нашим перемещениям в японии.
    Хайкинг очень не сложный, но нужно много подниматься в гору, не простая прогулка по тропинке в лесу.
    Мы остались очень довольны, Александр нас проводил не просто до отеля а прям до поезда тк после мы уезжали в Токио.

    Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи
  • Д
    Дарья
    7 ноября 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Спасибо Артуру за прекрасно проведенный день. Провел по интересным местам, без толп туристов, ответил на все наши вопросы, дал много полезных советов. Интересный собеседник, ответственный человек. Рекомендую.
  • Р
    Ренат
    1 ноября 2025
    Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
    Прекрасный гид, очень обаятельный, общительный, погода нас подвела, на середине пути пошел сильный дождь, Александр помог во всем, поддерживал детей на скользких участках. Рекомендую всем, кому нужна необычная и нестандартная экскурсия.
  • К
    Кристина
    10 октября 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Вот и закончился наш с мужем 2х недельный трип по Японии. Это было лучшим решением на мой др взять экскурсии
    читать дальше

    у Артура, было весело, много новой информации и 29000 шагов открытий, так как это наш был первый день в Японии, Артур рассказал все, помог с билетами на поезд и метро, объяснил так хорошо, что с транспортом вопросов вообще не возникало. Артур нам сделал классные фото и видео. Мы попробовали разную кухню, вечером пожарил нам мясо, было очень вкусно и душевно. Так же вместе с ним ездили в Херасиму. Очень рады и довольны что нам повезло попасть к такому замечательному гиду)

    Вот и закончился наш с мужем 2х недельный трип по Японии. Это было лучшим решением на мой др взять экскурсии у Артура, было весело, много новой информации и 29000 шагов открытий, так как это наш был первый день в Японии, Артур рассказал все, помог с билетами на поезд и метро, объяснил так хорошо, что с транспортом вопросов вообще не возникало. Артур нам сделал классные фото и видео. Мы попробовали разную кухню, вечером пожарил нам мясо, было очень вкусно и душевно. Так же вместе с ним ездили в Херасиму. Очень рады и довольны что нам повезло попасть к такому замечательному гиду)
  • В
    Валерия
    4 июля 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
    читать дальше

    но и побывали в отличном ресторане в центре Киото, увидели старый центр и много узнали об особенностях жизни в Японии. Артур помог нам сориентироваться в Осаке и дал очень нужные советы по самостоятельной поездке в Хиросиму. Спасибо огромное!!! Всем рекомендуем!

  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
  • П
    Петр
    26 марта 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
    читать дальше

    всего не запомните, а скорее давнего друга, которого вы давно не видели. Он покажет вам ‘свою’ Японию со всеми ее достоинствами и недостатками.

    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее всего не запомните, а скорее давнего друга, которого вы давно не видели. Он покажет вам 'свою' Японию со всеми ее достоинствами и недостатками.

