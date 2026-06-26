Приглашаю познакомиться с районом Киото, полным живописных пейзажей и аристократических развлечений. Мы заглянем в храм Тенрю-дзи, пройдём по мосту Тогецукё, затеряемся в живописной бамбуковой роще.
И поговорим, в чём особенность японской природы, кто становится рикшами, как строили Киото — и о многом другом.
И поговорим, в чём особенность японской природы, кто становится рикшами, как строили Киото — и о многом другом.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тенрю-дзи: храм с историей и живописный пруд с видом на гору.
Самая известная бамбуковая роща в Японии и окружающий её парк.
Мост Тогецукё и река с множеством названий.
Я расскажу:
- почему Киото строили по фэн-шую.
- как храм стал финалом дружбы и противостояния сёгуна и императора.
- кто выбирает для себя работу рикшей.
- чем уникальна природа Японии.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается входной билет в храм Тенрю-дзи — 500 йен ($3) за чел.
- По желанию можно выпить кофе в популярной кофейне или попробовать мороженое с матчей.
- По району перемещаемся пешком, все точки расположены рядом друг с другом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$5
|Стандартный
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Randen Arashiyama
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 61 туриста
Я живу в Киото и уже несколько лет провожу экскурсии по региону Кансай — культурному сердцу Японии. Для меня Япония — не экзотика, а часть повседневной жизни, поэтому на экскурсиях
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