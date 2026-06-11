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Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
29 июн в 08:30
6 июл в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара и Арасияма - за 1 день (из Киото)
Про оленей, рощи, гейш и японскую культуру (старт в Киото)
2 июл в 09:30
3 июл в 09:30
$405
$450 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Киото: аристократическая Арасияма
История, единение с природой, сувениры и впечатления
Начало: У станции Randen Arashiyama
28 июн в 13:00
29 июн в 13:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Были на экскурсии вдвоём с мужем. Маршрут, по которому мы гуляли, оказался очень интересным, а места впечатлили красотой. Артур интересно
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Великолепная прогулка по действительно стоящим местам. Артур отличный рассказчик, подаёт материал легко и интересно, сочетая историю и современные реалии жизни
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К
Мы хотим выразить огромную благодарность гиду Артуру за незабываемое путешествие по Киото! Наш опыт превзошел все ожидания, и мы остались
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Наше знакомство с Японией началось с Артуром, и за это ему огромная благодарность.
С первых минут стало понятно, что мы в
С первых минут стало понятно, что мы в
+1
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Вчера были на экскурсии с Артуром!
Все прошло классно. Артур встретил нас в холле нашего отеля, провел нас про отлично спланированному
Все прошло классно. Артур встретил нас в холле нашего отеля, провел нас про отлично спланированному
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Д
Спасибо Артуру за прекрасно проведенный день. Провел по интересным местам, без толп туристов, ответил на все наши вопросы, дал много полезных советов. Интересный собеседник, ответственный человек. Рекомендую.
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К
Вот и закончился наш с мужем 2х недельный трип по Японии. Это было лучшим решением на мой др взять экскурсии
+3
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В
Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
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Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
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П
В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
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Всего 10 отзывов в Киото в категории "Мост Тогэцукё"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Мост Тогэцукё»
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