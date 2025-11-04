Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
2 дек в 08:30
3 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Начало: У Станция Киото
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
