1 чел. По популярности Пешая 7 часов 10 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Сокровища Киото Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом $515 за всё до 6 чел. Пешая 10 часов 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. День в Киото: храмы и парки Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы $549 за всё до 5 чел. Пешая 7 часов 14 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города Начало: У Станция Киото $475 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Киото

