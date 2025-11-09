Найдено 3 экскурсии в категории « Храм Тэнрю-дзи » в Киото на русском языке, цены от $475. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6.5 часов 86 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами $500 за всё до 5 чел. Пешая 8 часов 25 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии $500 за всё до 6 чел. Пешая 7 часов 14 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города Начало: У Станция Киото $475 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Киото

