Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
