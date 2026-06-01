Подъём в горку к храму Фусими-Инари по тропе с тысячей торий на данной экскурсии обязателен! Гид обожает горный хайкинг и менять это дело на что-то другое (попсовое, с толкучкой) совсем-совсем
Описание экскурсии
Святилище Фусими-Инари и знаменитая тропа с тысячей торий. Поднимемся на самый верх горки, куда не доходят подавляющее большинство.
Величественный замок-резиденция Нидзё с его прекрасными росписями, среди которых — крайне харизматичные тигры.
На пути покажу вам парочку секретных мест Киото — настоящий бамбуковый лес и небольшое святилище, где можно покормим местных карпов
Вы узнаете
- Как Киото стал столицей и почему так произошло
- Почему город наполнен самыми разнообразными храмами и святилищами
- Что символизируют тысячи торий
- Для кого предназначался замок Нидзё
И многое другое!
Организационные детали
В замке Нидзё и во многих святилищах Японии есть ограничения по фото- и видеосъёмке. Прошу отнестись с пониманием.
Дополнительные расходы
- Вход в замок Нидзё ~$8
- Проезд до замка на общественном транспорте — около $5
- Обед по желанию в одном из уединённых семейных ресторанчиков ~$10
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 189 туристов
Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару лет проехал на велосипеде по Японии
Входит в следующие категории Киото
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