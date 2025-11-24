Показать всё
Мини-группа
до 10 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У Togetsukyo bridge
«Это не просто треккинг, а погружение в культуру, природу и традиции горной Японии»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
15 июн в 09:30
$161 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Немного хайкинга и много красоты
Начало: У входа в Фушими Инари
«Гид обожает горный хайкинг и менять это дело на что-то другое (попсовое, с толкучкой) совсем-совсем не хочет»
Сегодня в 13:30
Завтра в 06:30
$385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Мини-хайкинг по Арасияме и райончику Матсуноо
Для тех, кто любит природу, спокойствие и традиции Японии (из Киото)
Начало: У станции Hankyu Arashiyama
«После хайкинга заглянем в атмосферное кафе»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
$142 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи и даже помогал с
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Прекрасный гид, очень обаятельный, общительный, погода нас подвела, на середине пути пошел сильный дождь, Александр помог во всем, поддерживал детей на скользких участках. Рекомендую всем, кому нужна необычная и нестандартная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Киото в категории "Треккинг и походы"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Киото
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2026
Сейчас в Киото в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 142 до 385. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Треккинг и походы», 2 ⭐ отзыва, цены от $142. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август