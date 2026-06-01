Популярная Арасияма скрывает не только знаменитые бамбуковые рощи, но и старые тропы, ведущие через тихий лес к забытым руинам и смотровым площадкам.
На этой прогулке мы неспешно пройдём по одному из таких маршрутов, заглянем в храмы и святилища, полюбуемся видами на Киото и почувствуем ту сторону Японии, где природа и традиции существуют в гармонии.
На этой прогулке мы неспешно пройдём по одному из таких маршрутов, заглянем в храмы и святилища, полюбуемся видами на Киото и почувствуем ту сторону Японии, где природа и традиции существуют в гармонии.
Описание экскурсии
- Встретимся на станции, где проверим одежду, наличие воды, снеков и прочих мелочей. Если чего-то не окажется, тут же докупим это в конбини.
- Отправимся на основной маршрут нашего дня — горную тропу с набором высоты всего около 200 метров. По пути будем наслаждаться разнообразием леса и живописными дорожками.
- После хайкинга заглянем в атмосферное кафе.
- Подкрепившись кофе и заслуженно отдохнув, пройдём по спокойным жилым районам Киото, где почти не бывает туристов, и посетим ещё один важный объект на маршруте — святилище Мацуноо.
- По желанию, вернувшись на станцию, с которой начали прогулку, заглянем в атмосферный онсэн:).
Организационные детали
- Питание и напитки в стоимость не входят.
- С собой возьмите не менее поллитра воды на человека и снеки для перекуса на вершине.
- Одежда — по сезону, удобная. Обувь — закрытая, маршрут диковатый, будут и камешки и немного песка и много листвы с возможно прячущимися там жучками:).
- Если вы в первый раз на хайкинг и обещают дождь, советую перенести прогулку. При сильном ливне\тайфунах, отменим экскурсию по соображениям безопасности.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Нас трое-четверо (выберите 3-4 билета)
|$97
|А нас пятеро и больше (выберите необходимое количество билетов)
|$77
|Иду один!
|$142
|А нас двое! (выберите 2 билета)
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Hankyu Arashiyama
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 195 туристов
Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару лет проехал на велосипеде по Японии
Входит в следующие категории Киото
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