Побывать в первой столице Японии, встретить священных животных и окунуться в чайные традиции
Эта поездка познакомит вас с традиционной Японией через историю, религию и чайную культуру. В Наре вы увидите древние храмы, священных оленей и гигантскую статую Будды.
А в Удзи побываете в центре производства лучшего японского матча и узнаете о многовековых чайных традициях страны.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле в Осаке или Киото
10:30 — парк Нара и священные олени Прогуляемся по знаменитому парку, где свободно гуляют сотни оленей. Вы узнаете, почему этих животных считают посланниками богов и какое место они занимают в японской культуре.
11:30 — храм Тодайдзи и Великий Будда Посетим один из самых впечатляющих храмов Японии и рассмотрим гигантскую бронзовую статую Будды. Поговорим о буддизме, древней столице Нара и её роли в истории страны.
12:30 — святилище Касуга Тайся Изучим одно из самых известных синтоистских святилищ Японии, знаменитое тысячами каменных и бронзовых фонарей. Узнаем больше о синтоизме и японских религиозных традициях.
13:30 — обед
15:30 — Удзи — родина японского зелёного чая Отправимся в атмосферный город Удзи, который славится лучшим матча в Японии. Поговорим о чайной культуре и особенностях выращивания знаменитого зелёного чая.
16:00 — храм Бёдо-ин и старинный Удзи Увидим один из самых красивых храмов страны — Бёдо-ин, изображённый на японской монете достоинством 10 йен. Прогуляемся по историческому центру города.
17:00 — возвращение в отель
Темы
Поговорим о Наре — первой постоянной столице страны и её роли в формировании японского государства
Разберёмся, как в Японии сосуществуют синтоизм и буддизм и какое место религия занимает в повседневной жизни
Обсудим, почему оленей считают посланниками богов и как они стали одним из символов города
Также гид расскажет о традициях японского чаепития и о том, почему Удзи считается главным центром производства матча.
Организационные детали
Едем на Toyota Alphard, Toyota GranAce, Toyota Hiace. Детское кресло — по запросу
Входные билеты оплачиваются отдельно
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 30 туристов
С Японией я познакомился в 2019 году, а с 2021 года постоянно живу здесь вместе с семьёй.
Некоторое время работал в туристической компании, поэтому хорошо понимаю, как организовать путешествие на самом читать дальшеуменьшить
притязательном уровне — от продуманной логистики до маршрутов, которые позволяют увидеть страну глубже.
Люблю показывать страну такой, какой её знают сами японцы — не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, детали и повседневную жизнь.
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