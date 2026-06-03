Эта поездка познакомит вас с традиционной Японией через историю, религию и чайную культуру. В Наре вы увидите древние храмы, священных оленей и гигантскую статую Будды. А в Удзи побываете в центре производства лучшего японского матча и узнаете о многовековых чайных традициях страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $650 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле в Осаке или Киото

10:30 — парк Нара и священные олени

Прогуляемся по знаменитому парку, где свободно гуляют сотни оленей. Вы узнаете, почему этих животных считают посланниками богов и какое место они занимают в японской культуре.

11:30 — храм Тодайдзи и Великий Будда

Посетим один из самых впечатляющих храмов Японии и рассмотрим гигантскую бронзовую статую Будды. Поговорим о буддизме, древней столице Нара и её роли в истории страны.

12:30 — святилище Касуга Тайся

Изучим одно из самых известных синтоистских святилищ Японии, знаменитое тысячами каменных и бронзовых фонарей. Узнаем больше о синтоизме и японских религиозных традициях.

13:30 — обед

15:30 — Удзи — родина японского зелёного чая

Отправимся в атмосферный город Удзи, который славится лучшим матча в Японии. Поговорим о чайной культуре и особенностях выращивания знаменитого зелёного чая.

16:00 — храм Бёдо-ин и старинный Удзи

Увидим один из самых красивых храмов страны — Бёдо-ин, изображённый на японской монете достоинством 10 йен. Прогуляемся по историческому центру города.

17:00 — возвращение в отель

Темы

Поговорим о Наре — первой постоянной столице страны и её роли в формировании японского государства

Разберёмся, как в Японии сосуществуют синтоизм и буддизм и какое место религия занимает в повседневной жизни

Обсудим, почему оленей считают посланниками богов и как они стали одним из символов города

Также гид расскажет о традициях японского чаепития и о том, почему Удзи считается главным центром производства матча.

Организационные детали