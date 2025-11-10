Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
10 ноя в 08:30
17 ноя в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
22 фев в 10:00
23 фев в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.
Сколько стоит экскурсия по Осаке в октябре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 599. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
