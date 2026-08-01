Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца

Аудиоэкскурсия в приложении с GPS-навигацией — отличный способ не только исследовать главную достопримечательность Токио в своем темпе, но и познакомиться с историей, обычаями и философией жизни удивительной и загадочной Японии.
Описание аудиогида
Что вас ожидает: Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо. Во время прогулки вы узнаете всю правду о, казалось бы, знакомых нам обычаях ниндзя и самураев, и, конечно, о тех, кому они служат — императорской семье. Вы прогуляетесь среди прудов с лотосами и узнаете о японском садовом искусстве и о том, как японцы создают «рай на земле». Заглянув в чайный домик Сувано, вы познакомитесь с канонами чайной церемонии. Затем рассмотрите главный императорский дворец и узнаете, какие секреты он скрывает. Прогуляетесь по арочным мостам мимо сторожевых башен и послушаете истории о старинных японских кланах, философии дзен-буддизма и жизни современных японцев. Завершится экскурсия в парке фонтанов Вадакура у станции метро «Нидзюбашимаэ». В конце вас ждет приятный бонус — рекомендации интересных мест и музеев в окрестностях дворца с точным их указанием на карте в приложении. Погрузитесь в удивительный мир Японии на аудиопрогулке по территории императорского дворца! Внимание! Время работы садов может меняться! Пожалуйста, смотрите расписание на официальном сайте www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/gyoen-close.html Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
В любой день, в любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Восточные сады императорского дворца
- Руины замка Эдо
- Музей императорской коллекции (проходим мимо)
- Сторожевая башня Фудзими-ягура
- Главный императорский дворец (проходим мимо)
- Мост Меганебаси
- Конная статуя полководца Кусиноки Масасигэ
- Парк фонтанов Вадакура
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Такебаши, 1 Чоме-1-1 Хитоцубаши
Завершение: Nijubashimae Station, 2-chōme-2 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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