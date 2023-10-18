Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца

Токио
Аудиоэкскурсия в приложении с GPS-навигацией — отличный способ не только исследовать главную достопримечательность Токио в своем темпе, но и познакомиться с историей, обычаями и философией жизни удивительной и загадочной Японии.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
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24
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Восточные сады императорского дворца
- Руины замка Эдо
- Музей императорской коллекции (проходим мимо)
- Сторожевая башня Фудзими-ягура
- Главный императорский дворец (проходим мимо)
- Мост Меганебаси
- Конная статуя полководца Кусиноки Масасигэ
- Парк фонтанов Вадакура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо. Во время прогулки вы узнаете всю правду о, казалось бы, знакомых нам обычаях ниндзя и самураев, и, конечно, о тех, кому они служат — императорской семье.
- Вы прогуляетесь среди прудов с лотосами и узнаете о японском садовом искусстве и о том, как японцы создают «рай на земле». Заглянув в чайный домик Сувано, вы познакомитесь с канонами чайной церемонии. Затем рассмотрите главный императорский дворец и узнаете, какие секреты он скрывает. Прогуляетесь по арочным мостам мимо сторожевых башен и послушаете истории о старинных японских кланах, философии дзен-буддизма и жизни современных японцев.
- Завершится экскурсия в парке фонтанов Вадакура у станции метро «Нидзюбашимаэ». В конце вас ждет приятный бонус — рекомендации интересных мест и музеев в окрестностях дворца с точным их указанием на карте в приложении.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
В любой день, в любое удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 HitotsubashiЗавершение: Nijubashimae Station, 2-chōme-2 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005, Japan
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое удобное времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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