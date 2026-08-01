Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца

Что вас ожидает: Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо. Во время прогулки вы узнаете всю правду о, казалось бы, знакомых нам обычаях ниндзя и самураев, и, конечно, о тех, кому они служат — императорской семье. Вы прогуляетесь среди прудов с лотосами и узнаете о японском садовом искусстве и о том, как японцы создают «рай на земле». Заглянув в чайный домик Сувано, вы познакомитесь с канонами чайной церемонии. Затем рассмотрите главный императорский дворец и узнаете, какие секреты он скрывает. Прогуляетесь по арочным мостам мимо сторожевых башен и послушаете истории о старинных японских кланах, философии дзен-буддизма и жизни современных японцев. Завершится экскурсия в парке фонтанов Вадакура у станции метро «Нидзюбашимаэ». В конце вас ждет приятный бонус — рекомендации интересных мест и музеев в окрестностях дворца с точным их указанием на карте в приложении. Погрузитесь в удивительный мир Японии на аудиопрогулке по территории императорского дворца! Внимание! Время работы садов может меняться! Пожалуйста, смотрите расписание на официальном сайте www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/gyoen-close.html Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).