Найдено 3 экскурсии в категории « Диснейленд » в Токио на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Пешая На поезде 8 часов Билеты Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort Отправиться в знаменитый парк вместе с гидом, который поможет разобраться во всём Начало: У станции метро Maihama (JR Keiyo Line) «знаменитый замок Золушки, ставший символом Tokyo Disneyland» от $410 за всё до 7 чел. 10 часов Билеты Токийский Диснейленд (сопровождение) Начало: Лобби отеля «Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США» Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30 $350 за билет 10 часов Индивидуальная до 5 чел. День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland» Начало: В лобби отеля «Японский «Диснейленд» создан для любителей острых ощущений, которых не пугают высокие скорости и крутые виражи» Расписание: в любой день по договоренности $350 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Токио

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