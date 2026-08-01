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Билеты
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Отправиться в знаменитый парк вместе с гидом, который поможет разобраться во всём
Начало: У станции метро Maihama (JR Keiyo Line)
«знаменитый замок Золушки, ставший символом Tokyo Disneyland»
15 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $410 за всё до 7 чел.
Билеты
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
«Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США»
Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
28 авг в 08:30
29 авг в 08:30
$350 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland»
Начало: В лобби отеля
«Японский «Диснейленд» создан для любителей острых ощущений, которых не пугают высокие скорости и крутые виражи»
Расписание: в любой день по договоренности
27 авг в 15:00
28 авг в 09:00
$350 за всё до 5 чел.
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