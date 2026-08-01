Билеты и экскурсии в Диснейленд

Найдено 3 экскурсии в категории «Диснейленд» в Токио на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Пешая
На поезде
8 часов
Билеты
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Отправиться в знаменитый парк вместе с гидом, который поможет разобраться во всём
Начало: У станции метро Maihama (JR Keiyo Line)
«знаменитый замок Золушки, ставший символом Tokyo Disneyland»
15 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $410 за всё до 7 чел.
Токийский Диснейленд (сопровождение)
10 часов
Билеты
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
«Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США»
Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
28 авг в 08:30
29 авг в 08:30
$350 за билет
День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland»
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland»
Начало: В лобби отеля
«Японский «Диснейленд» создан для любителей острых ощущений, которых не пугают высокие скорости и крутые виражи»
Расписание: в любой день по договоренности
27 авг в 15:00
28 авг в 09:00
$350 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Диснейленд»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort;
  2. Токийский Диснейленд (сопровождение);
  3. День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland».
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Диснейленд" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 410.
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