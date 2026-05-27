Асакуса, телебашня Скайтри и искусственный остров Одайба
Познакомиться с древним и футуристическим Токио - на пешеходной и водной прогулке
Токио — удивительное место, где тысячелетний храм и телебашня стоят в двух шагах друг от друга, а до острова из мира будущего легко доплыть на речном трамвае. На прогулке я покажу разные лики города, расскажу о его истории и культуре. И вы поймёте, как старинные ритуалы и современные технологии вплетены в жизнь мегаполиса.
Описание экскурсии
Асакуса — самый старый район Токио
Вы прогуляетесь по улице Накамисэ с традиционными лавками и войдёте в храм Сэнсо-дзи. Я расскажу об основах синтоизма и буддизма, ритуалах и повседневной жизни японцев.
Токийская телебашня — одна из самых высоких в мире
Перед вами распахнётся бесконечный мегаполис, и вы оцените масштаб и структуру города.
Прогулка по Токийскому заливу
Мы прокатимся от причала в Асакусе до острова Одайба и полюбуемся панорамами города с воды.
Одайбе — футуристический насыпной остров
Вы увидите вечернее шоу фонтанов и поймёте, насколько современная часть города отличается от исторических кварталов.
Поездка на монорельсе в Симбаси
По желанию вы продолжите вечер в баре или клубе в районе Роппонги.
Я расскажу:
как Токио развивался от периода Эдо до сегодняшнего мегаполиса
как японцам удалось органично сочетать храмы и небоскрёбы
как они живут, работают и отдыхают токийцы
а также о практических вещах: транспорте, шопинге, навигации и многом другом
Ориентировочный тайминг: 10:00–11:20 — экскурсия по району и храму Сэнсо-дзи 11:20–13:10 — прогулка к телебашне, подъём на смотровую площадку 13:10–13:50 — обед 13:50–14:30 — возвращение к причалу Асакуса 14:30–15:20 — круиз от Асакуса до Одайба 15:20–16:50 — прогулка по Одайба 16:50–18:00 — переезд в центр, завершение экскурсии
Обратите внимание: расписание движения корабликов может меняться, поэтому тайминг указан приблизительно.
Организационные детали
Между отдельными локациями мы будем передвигаться на метро или такси — ~1300–2000 иен с чел. (~$9–13)
Дополнительно оплачиваются билеты: — на телебашню ~2100–3100 иен ($~14–21) за чел. — на кораблик до Одайба ~1200–2000 иен (~$8–13) за чел. — на монорельсе ~190–390 йен (~$1,2–2,5) за чел.
Обед — по меню, ~1500–2500 иен (~$10–17) за чел.
Обратите внимание: билеты на телебашню и водную прогулку я выкупаю заранее по 100% предоплате. После бронирования на сайте вы получите ссылку на оплату, а затем электронные билеты (QR-коды). Они невозвратные.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваш гид в Токио
Я живу в Японии более 20 лет и показываю её как местный житель. Со мной вы увидите настоящую Японию — от знаковых мест до скрытых уголков.
Провожу індивідуальні та групові програми
по Токио и всей стране с сопровождением на русском языке. Помогаю с общением, бронированиями, покупками и любыми бытовыми вопросами. Благодаря поддержке 24/7 вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Мои маршруты сочетают историю, культуру и современную жизнь: Асакуса, Сибуя, а также нетуристические локации. Возможны прогулки, поездки на авто, выезды к Фудзи и шопинг сопровождение. А также я организую вечерние программы по барам, клубам и по запросу закажу для вас VIP-зоны.
Помогаю в медицинских вопросах, сопровождаю в больницах, помогаю с лекарствами, а также переводами.
Каждое путешествие я подстраиваю под вас.
Со мной Япония становится ближе!
