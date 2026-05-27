Токио — удивительное место, где тысячелетний храм и телебашня стоят в двух шагах друг от друга, а до острова из мира будущего легко доплыть на речном трамвае. На прогулке я покажу разные лики города, расскажу о его истории и культуре. И вы поймёте, как старинные ритуалы и современные технологии вплетены в жизнь мегаполиса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Асакуса — самый старый район Токио

Вы прогуляетесь по улице Накамисэ с традиционными лавками и войдёте в храм Сэнсо-дзи. Я расскажу об основах синтоизма и буддизма, ритуалах и повседневной жизни японцев.

Токийская телебашня — одна из самых высоких в мире

Перед вами распахнётся бесконечный мегаполис, и вы оцените масштаб и структуру города.

Прогулка по Токийскому заливу

Мы прокатимся от причала в Асакусе до острова Одайба и полюбуемся панорамами города с воды.

Одайбе — футуристический насыпной остров

Вы увидите вечернее шоу фонтанов и поймёте, насколько современная часть города отличается от исторических кварталов.

Поездка на монорельсе в Симбаси

По желанию вы продолжите вечер в баре или клубе в районе Роппонги.

Я расскажу:

как Токио развивался от периода Эдо до сегодняшнего мегаполиса

как японцам удалось органично сочетать храмы и небоскрёбы

как они живут, работают и отдыхают токийцы

а также о практических вещах: транспорте, шопинге, навигации и многом другом

Ориентировочный тайминг:

10:00–11:20 — экскурсия по району и храму Сэнсо-дзи

11:20–13:10 — прогулка к телебашне, подъём на смотровую площадку

13:10–13:50 — обед

13:50–14:30 — возвращение к причалу Асакуса

14:30–15:20 — круиз от Асакуса до Одайба

15:20–16:50 — прогулка по Одайба

16:50–18:00 — переезд в центр, завершение экскурсии

Обратите внимание: расписание движения корабликов может меняться, поэтому тайминг указан приблизительно.

