Асакуса, телебашня Скайтри и искусственный остров Одайба

Познакомиться с древним и футуристическим Токио - на пешеходной и водной прогулке
Токио — удивительное место, где тысячелетний храм и телебашня стоят в двух шагах друг от друга, а до острова из мира будущего легко доплыть на речном трамвае. На прогулке я покажу разные лики города, расскажу о его истории и культуре. И вы поймёте, как старинные ритуалы и современные технологии вплетены в жизнь мегаполиса.
Описание экскурсии

Асакуса — самый старый район Токио

Вы прогуляетесь по улице Накамисэ с традиционными лавками и войдёте в храм Сэнсо-дзи. Я расскажу об основах синтоизма и буддизма, ритуалах и повседневной жизни японцев.

Токийская телебашня — одна из самых высоких в мире

Перед вами распахнётся бесконечный мегаполис, и вы оцените масштаб и структуру города.

Прогулка по Токийскому заливу

Мы прокатимся от причала в Асакусе до острова Одайба и полюбуемся панорамами города с воды.

Одайбе — футуристический насыпной остров

Вы увидите вечернее шоу фонтанов и поймёте, насколько современная часть города отличается от исторических кварталов.

Поездка на монорельсе в Симбаси

По желанию вы продолжите вечер в баре или клубе в районе Роппонги.

Я расскажу:

  • как Токио развивался от периода Эдо до сегодняшнего мегаполиса
  • как японцам удалось органично сочетать храмы и небоскрёбы
  • как они живут, работают и отдыхают токийцы
  • а также о практических вещах: транспорте, шопинге, навигации и многом другом

Ориентировочный тайминг:
10:00–11:20 — экскурсия по району и храму Сэнсо-дзи
11:20–13:10 — прогулка к телебашне, подъём на смотровую площадку
13:10–13:50 — обед
13:50–14:30 — возвращение к причалу Асакуса
14:30–15:20 — круиз от Асакуса до Одайба
15:20–16:50 — прогулка по Одайба
16:50–18:00 — переезд в центр, завершение экскурсии

Обратите внимание: расписание движения корабликов может меняться, поэтому тайминг указан приблизительно.

Организационные детали

  • Между отдельными локациями мы будем передвигаться на метро или такси — ~1300–2000 иен с чел. (~$9–13)
  • Дополнительно оплачиваются билеты:
    — на телебашню ~2100–3100 иен ($~14–21) за чел.
    — на кораблик до Одайба ~1200–2000 иен (~$8–13) за чел.
    — на монорельсе ~190–390 йен (~$1,2–2,5) за чел.
  • Обед — по меню, ~1500–2500 иен (~$10–17) за чел.
  • Обратите внимание: билеты на телебашню и водную прогулку я выкупаю заранее по 100% предоплате. После бронирования на сайте вы получите ссылку на оплату, а затем электронные билеты (QR-коды). Они невозвратные.

в среду и четверг в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Японии более 20 лет и показываю её как местный житель. Со мной вы увидите настоящую Японию — от знаковых мест до скрытых уголков. Провожу индивидуальные и групповые программы
по Токио и всей стране с сопровождением на русском языке. Помогаю с общением, бронированиями, покупками и любыми бытовыми вопросами. Благодаря поддержке 24/7 вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Мои маршруты сочетают историю, культуру и современную жизнь: Асакуса, Сибуя, а также нетуристические локации. Возможны прогулки, поездки на авто, выезды к Фудзи и шопинг сопровождение. А также я организую вечерние программы по барам, клубам и по запросу закажу для вас VIP-зоны. Помогаю в медицинских вопросах, сопровождаю в больницах, помогаю с лекарствами, а также переводами. Каждое путешествие я подстраиваю под вас. Со мной Япония становится ближе!

