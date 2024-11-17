4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Токио: индивидуальная экскурсия
Прогулка по самым интересным местам Токио: Гинза, Цукидзи, Асакуса и Сэнсодзи. Уникальная возможность увидеть самые известные достопримечательности города
Начало: У метро Цукидзи
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$212 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Токио на один день
Начало: Токио, Минато-ку, Синбаси 2-19-2
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$360 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССаша17 ноября 2024Великолепный получился день. Наталья замечательно знает город, любит страну, и легко адаптируется под вас. Хотите больше истории - пожалуйста. Хотите
- ООльга11 ноября 2024Нас было 4 и у нас была замечательная экскурсия по Токио с Дмитрием в октябре, но так как было большое
- ККонстантин10 ноября 2024Огромное спасибо Наталье за качественный и весёлый тур по Токио. Маршрут был построен отлично - с учётом наших пожеланий. От
- ЕЕвгений7 ноября 2024Спасибо большое Наталье Сан за интересную и познавательную экскурсию! Очень органично сочетались исторические места и современный Токио. За один день
- ААртём2 сентября 2024Все прошло просто замечательно! Первый раз в Токио с супругой и решили сознательно подойти к первой прогулке по городу, выбрав
- ООксана6 августа 2024Отличная экскурсия, чтобы составить первое впечатление и проникнуться духом Токио! Насыщенная прогулка с точки зрения содержания, исторической составляющей и интересных историй оставила только приятные воспоминания. Отдельное спасибо ребятам за рекомендации по дальнейшему исследованию города!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Башня Tokyo Skytree»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2024
Сейчас в Токио в категории "Башня Tokyo Skytree" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 550. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Башня Tokyo Skytree», 25 ⭐ отзывов, цены от $212. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль