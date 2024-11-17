Башня Tokyo Skytree – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Tokyo Skytree» в Токио на русском языке, цены от $212. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Самые-самые места Токио
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Токио: индивидуальная экскурсия
Прогулка по самым интересным местам Токио: Гинза, Цукидзи, Асакуса и Сэнсодзи. Уникальная возможность увидеть самые известные достопримечательности города
Начало: У метро Цукидзи
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$212 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Токио
Пешая
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Токио на один день
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Токио на один день
Начало: Токио, Минато-ку, Синбаси 2-19-2
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Саша
    17 ноября 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Великолепный получился день. Наталья замечательно знает город, любит страну, и легко адаптируется под вас. Хотите больше истории - пожалуйста. Хотите
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    узнать про быт, устройство, и мысли об обществе живущего много лет в стране человека - тоже легко. Маршрут - хорошая смесь исторических обьектов и просто интересных местечек в городе, каждое с интересными историями и комментариями. Всем рекомендуем, не пожалеете!

  • О
    Ольга
    11 ноября 2024
    Самые-самые места Токио
    Нас было 4 и у нас была замечательная экскурсия по Токио с Дмитрием в октябре, но так как было большое
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    путешествие по все Юго-Восточной Азии, то отзыв пишу только сейчас. Это было первое знакомство с Японией, которое было познавательное, удивительное и очень запоминающиеся. Дмитрий показал нам самые важные и интересные места в Токио, увлекательно рассказывал об исторических событиях и современности, показал нам замечательные виды Токио с разных мест, которые мы сами бы не увидели. Мы увидели замечательную японскую традицию 7 5 3, когда вся семья одета в традиционную одежду и сопровождает маленьких самураев и милых гейш в храм. Дмитрий был очень внимателен к нашим пожеланиям, у моего мужа была свежая травма колена и Дмитрий организовал экскурсию так, что муж смог вместе с нами увидеть все самое важное. На второй день мы попросили провести нам экскурсию по району Синдзюку, это было потрясающе, старинный храм и ночная жизнь. Я обычно готовлюсь ко всем путешествиям, составляю маршруты, но если у вас 2 дня в Токио, рекомендую довериться Дмитрию, он покажет самое интересное при этом вы увидите многое, но сэкономите время и силы.

  • К
    Константин
    10 ноября 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Огромное спасибо Наталье за качественный и весёлый тур по Токио. Маршрут был построен отлично - с учётом наших пожеланий. От
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    экскурсии получили ровно то, чего и хотели - время пролетело незаметно, узнали много интересного о культуре Японии и Токио в частности. Получили ответы на все возникающие вопросы!

  • Е
    Евгений
    7 ноября 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Спасибо большое Наталье Сан за интересную и познавательную экскурсию! Очень органично сочетались исторические места и современный Токио. За один день
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    посетили основные достопримечательности столицы. Получили много информации о жизни в современной Японии, Наталья Сан помогла нам разобраться во многих бытовых вопросах, порекомендовала магазины, рестораны и т. д. Рекомендую брать экскурсию на авто, больше увидите и меньше усталости.

  • А
    Артём
    2 сентября 2024
    Самые-самые места Токио
    Все прошло просто замечательно! Первый раз в Токио с супругой и решили сознательно подойти к первой прогулке по городу, выбрав
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    экскурсию с Екатериной. Узнали много интересного из истории, ежедневного быта японцев. Уже договорились на вторую экскурсию и обязательно порекомендуем всем друзьям и знакомым!

  • О
    Оксана
    6 августа 2024
    Самые-самые места Токио
    Отличная экскурсия, чтобы составить первое впечатление и проникнуться духом Токио! Насыщенная прогулка с точки зрения содержания, исторической составляющей и интересных историй оставила только приятные воспоминания. Отдельное спасибо ребятам за рекомендации по дальнейшему исследованию города!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Башня Tokyo Skytree»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2024
Сейчас в Токио в категории "Башня Tokyo Skytree" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 550. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Башня Tokyo Skytree», 25 ⭐ отзывов, цены от $212. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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