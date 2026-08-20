Хотите встряхнуться и получить мощный заряд адреналина? Добро пожаловать в парк развлечений «Fuji-Q Highland».
Японский «Диснейленд» создан для любителей острых ощущений, которых не пугают высокие скорости и крутые виражи. Многие экстремальные ролокостеры занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В их числе — самые быстрые и самые высокие в мире американские горки.
Японский «Диснейленд» создан для любителей острых ощущений, которых не пугают высокие скорости и крутые виражи. Многие экстремальные ролокостеры занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В их числе — самые быстрые и самые высокие в мире американские горки.
Описание экскурсииФудзи-Кю Хайлэнд (Fuji-Q Highland) - это парк развлечений в префектуре Яманащи возле горы Фуджи (Фудзиямы). Парк знаменит несколькими американскими горками, а также двумя самыми желанными среди любителей острых ощущений аттракционами - Лабиринт страха "Больница Привидений" (The Haunted Hospital) и "Безнадёжный Замок" (Hopeless Fortress). В парке находится несколько тематических игровых зон для детей, аттракционы которых стилизованы под Паровозика Томаса, Гандама и Евангелион.
в любой день по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный день с гидом в Fuji-Q highland
Что не входит в цену
- 1. Обеды
- 2. Транспорт общественный
- 3. Билеты на аттракционы
- Клиенты оплачивают транспортные расходы гида, обед гида и входные билеты гида.
Место начала и завершения?
В лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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