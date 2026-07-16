Едем к подножию Фудзи, чтобы любоваться пасторальными пейзажами над озером Кавагутико, как на традиционных открытках.
Вы познакомитесь с жизнью японской глубинки и откроете для себя новые грани красоты в японском стиле.
Описание экскурсии
Водопад Сираито. Десятки прозрачных потоков воды стекают по вулканическим породам, образуя широкую природную стену.
Традиционная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба с соломенными крышами на берегу озера Сайко. Вы представите себе, как выглядела сельская Япония несколько столетий назад.
Пагода Чурейто. Отсюда открывается тот самый вид, который украшает тысячи открыток и туристических путеводителей: красная пагода, цветущие деревья и величественная Фудзи на горизонте.
Канатная дорога Качи-Качи ведёт на гору Тэндзё с панорамными видами на озеро Кавагутико и окрестности. На вершине вас ждёт одна из лучших обзорных площадок региона.
Парк Фудзи-Кью Хайленд (по желанию). Любители сильных ощущений едут сюда кататься на американских горках с видом на Фудзи.
Вы узнаете
- Как природа повлияла на японскую культуру, искусство и мировоззрение
- Почему Фудзи считается главным символом Японии
- Какие традиции сохранились в японской глубинке и чем жизнь здесь отличается от жизни в Токио
- Как современные японцы относятся к семье, работе, образованию и воспитанию детей
- Почему для многих жителей страны поездки к Фудзи остаются способом восстановить внутренний баланс
- Чем отличается взгляд на Японию туриста и человека, выросшего внутри японской культуры
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из Токио
- 10:00 — водопад Сираито
- 11:00 — деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба
- 12:30 — обед в районе озёр Фудзи
- 14:00 — пагода Чурейто
- 15:30 — канатная дорога
- 17:00 — выезд обратно
- 18:30–19:00 — возвращение в Токио
Организационные детали
- Едем на минивэне Toyota Alphard с просторным салоном и удобными креслами. Детские кресла — по запросу
- На обед остановимся в одном из кафе региона с видом на Фудзи. Питание не входит в стоимость
Дополнительно оплачивается канатная дорога:
• взрослые (от 12 лет) — 1000 иен (≈ $6.20) за билет туда и обратно или 600 иен (≈ $3.70) в одну сторону
• дети 6–11 лет — 500 иен (≈ $3.10) туда и обратно или 300 иен (≈ $1.90) в одну сторону
• дети дошкольного возраста — бесплатно (один ребёнок на одного взрослого)
• в выходные и праздничные дни доступны билеты с приоритетной посадкой: взрослые — 1100 иен (≈ $6.80), дети — 550 иен (≈ $3.40)