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Побег из Токио

Провести день среди горных пейзажей, у водопадов и озёр у подножия великой горы
Токио поражает своей энергией, небоскрёбами и ритмом жизни. Но настоящая Япония за пределами мегаполиса только начинается.

Едем к подножию Фудзи, чтобы любоваться пасторальными пейзажами над озером Кавагутико, как на традиционных открытках.

Вы познакомитесь с жизнью японской глубинки и откроете для себя новые грани красоты в японском стиле.
Побег из Токио
Побег из Токио
Побег из Токио

Описание экскурсии

Водопад Сираито. Десятки прозрачных потоков воды стекают по вулканическим породам, образуя широкую природную стену.

Традиционная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба с соломенными крышами на берегу озера Сайко. Вы представите себе, как выглядела сельская Япония несколько столетий назад.

Пагода Чурейто. Отсюда открывается тот самый вид, который украшает тысячи открыток и туристических путеводителей: красная пагода, цветущие деревья и величественная Фудзи на горизонте.

Канатная дорога Качи-Качи ведёт на гору Тэндзё с панорамными видами на озеро Кавагутико и окрестности. На вершине вас ждёт одна из лучших обзорных площадок региона.

Парк Фудзи-Кью Хайленд (по желанию). Любители сильных ощущений едут сюда кататься на американских горках с видом на Фудзи.

Вы узнаете

  • Как природа повлияла на японскую культуру, искусство и мировоззрение
  • Почему Фудзи считается главным символом Японии
  • Какие традиции сохранились в японской глубинке и чем жизнь здесь отличается от жизни в Токио
  • Как современные японцы относятся к семье, работе, образованию и воспитанию детей
  • Почему для многих жителей страны поездки к Фудзи остаются способом восстановить внутренний баланс
  • Чем отличается взгляд на Японию туриста и человека, выросшего внутри японской культуры

Примерный тайминг

  • 8:00 — выезд из Токио
  • 10:00 — водопад Сираито
  • 11:00 — деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба
  • 12:30 — обед в районе озёр Фудзи
  • 14:00 — пагода Чурейто
  • 15:30 — канатная дорога
  • 17:00 — выезд обратно
  • 18:30–19:00 — возвращение в Токио

Организационные детали

  • Едем на минивэне Toyota Alphard с просторным салоном и удобными креслами. Детские кресла — по запросу
  • На обед остановимся в одном из кафе региона с видом на Фудзи. Питание не входит в стоимость

Дополнительно оплачивается канатная дорога:
• взрослые (от 12 лет) — 1000 иен (≈ $6.20) за билет туда и обратно или 600 иен (≈ $3.70) в одну сторону
• дети 6–11 лет — 500 иен (≈ $3.10) туда и обратно или 300 иен (≈ $1.90) в одну сторону
• дети дошкольного возраста — бесплатно (один ребёнок на одного взрослого)
• в выходные и праздничные дни доступны билеты с приоритетной посадкой: взрослые — 1100 иен (≈ $6.80), дети — 550 иен (≈ $3.40)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 548 туристов
Я окончил экономический факультет Токийского университета. Родился в Японии в 2003 году: мой папа японец, а мама русская. До 12 лет учился в московской школе, а затем вернулся на родину,
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где окончил спортивную старшую школу. Благодаря жизни в России и Японии могу показать обе культуры глазами человека, который одинаково хорошо понимает их особенности, ценности и образ жизни. Свободно владею японским, русским и английским языками. Мне нравится работать гидом и общаться с людьми, легко нахожу общий язык взрослыми и с детьми. Я много времени провожу в Токио, люблю этот город и знаю, как познакомить с его настоящей атмосферой!

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