Токио поражает своей энергией, небоскрёбами и ритмом жизни. Но настоящая Япония за пределами мегаполиса только начинается. Едем к подножию Фудзи, чтобы любоваться пасторальными пейзажами над озером Кавагутико, как на традиционных открытках. Вы познакомитесь с жизнью японской глубинки и откроете для себя новые грани красоты в японском стиле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водопад Сираито. Десятки прозрачных потоков воды стекают по вулканическим породам, образуя широкую природную стену.

Традиционная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба с соломенными крышами на берегу озера Сайко. Вы представите себе, как выглядела сельская Япония несколько столетий назад.

Пагода Чурейто. Отсюда открывается тот самый вид, который украшает тысячи открыток и туристических путеводителей: красная пагода, цветущие деревья и величественная Фудзи на горизонте.

Канатная дорога Качи-Качи ведёт на гору Тэндзё с панорамными видами на озеро Кавагутико и окрестности. На вершине вас ждёт одна из лучших обзорных площадок региона.

Парк Фудзи-Кью Хайленд (по желанию). Любители сильных ощущений едут сюда кататься на американских горках с видом на Фудзи.

Вы узнаете

Как природа повлияла на японскую культуру, искусство и мировоззрение

Почему Фудзи считается главным символом Японии

Какие традиции сохранились в японской глубинке и чем жизнь здесь отличается от жизни в Токио

Как современные японцы относятся к семье, работе, образованию и воспитанию детей

Почему для многих жителей страны поездки к Фудзи остаются способом восстановить внутренний баланс

Чем отличается взгляд на Японию туриста и человека, выросшего внутри японской культуры

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Токио

10:00 — водопад Сираито

11:00 — деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба

12:30 — обед в районе озёр Фудзи

14:00 — пагода Чурейто

15:30 — канатная дорога

17:00 — выезд обратно

18:30–19:00 — возвращение в Токио

Организационные детали

Едем на минивэне Toyota Alphard с просторным салоном и удобными креслами. Детские кресла — по запросу

На обед остановимся в одном из кафе региона с видом на Фудзи. Питание не входит в стоимость

Дополнительно оплачивается канатная дорога:

• взрослые (от 12 лет) — 1000 иен (≈ $6.20) за билет туда и обратно или 600 иен (≈ $3.70) в одну сторону

• дети 6–11 лет — 500 иен (≈ $3.10) туда и обратно или 300 иен (≈ $1.90) в одну сторону

• дети дошкольного возраста — бесплатно (один ребёнок на одного взрослого)

• в выходные и праздничные дни доступны билеты с приоритетной посадкой: взрослые — 1100 иен (≈ $6.80), дети — 550 иен (≈ $3.40)