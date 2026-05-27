Бутики, гоночные автомобили и эстетика японского онсена
Эта программа для тех, кто хочет посетить много магазинов сразу, не тратя на это много времени.
Вы отправитесь в крупнейший аутлет страны у подножия Фудзи, где собрано более 300 брендов, но главная изюминка — панорамные виды на гору.
По пути заглянете в музей гоночных автомобилей, а завершите день купанием в традиционных японских термах.
Fuji Motor Sports Museum
Этот музей исследует историю автоспорта с точки зрения его роли в автомобилестроении. Среди экспонатов — легендарные машины, участвовавшие в гонках самого высокого уровня, а также авто, впервые представленные в Японии.
По желанию Fuji Motor Sports Museum можно заменить на музей open-air в Хаконе, где собрана крупнейшая коллекция скульптур и произведений искусства, включая большую коллекцию Пикассо — пожалуйста, сообщите об этом заранее.
Gotemba Premium Outlets
Крупнейший в Японии аутлет-центр брендов, расположенный в городе Готемба. Внутри — около 300 магазинов с товарами международных и японских брендов, рестораны, фудкорт, колесо обозрения, а также прекрасные виды на гору Фудзи.
Японский онсен
Наша финальная локация — природные горячие источники. Японцы верят, что купание в онсене способствует улучшению здоровья кожи, укреплению иммунитета и общему восстановлению организма. Мы посетим одну из самых популярных бань в этой местности, где из купели открывается панорама Фудзи.
Едем на комфортабельном минивэне
В бане и музее проводим по 1 ч, остальное время — шопинг
Отдельно оплачиваются входные билеты: в музей — 1600 йен ($10) за чел., в онсен — 1700 йен ($10,7) за чел. Обед — по желанию
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 1186 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
