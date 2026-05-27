Эта программа для тех, кто хочет посетить много магазинов сразу, не тратя на это много времени. Вы отправитесь в крупнейший аутлет страны у подножия Фудзи, где собрано более 300 брендов, но главная изюминка — панорамные виды на гору. По пути заглянете в музей гоночных автомобилей, а завершите день купанием в традиционных японских термах.

Описание экскурсии

Fuji Motor Sports Museum

Этот музей исследует историю автоспорта с точки зрения его роли в автомобилестроении. Среди экспонатов — легендарные машины, участвовавшие в гонках самого высокого уровня, а также авто, впервые представленные в Японии.

По желанию Fuji Motor Sports Museum можно заменить на музей open-air в Хаконе, где собрана крупнейшая коллекция скульптур и произведений искусства, включая большую коллекцию Пикассо — пожалуйста, сообщите об этом заранее.

Gotemba Premium Outlets

Крупнейший в Японии аутлет-центр брендов, расположенный в городе Готемба. Внутри — около 300 магазинов с товарами международных и японских брендов, рестораны, фудкорт, колесо обозрения, а также прекрасные виды на гору Фудзи.

Японский онсен

Наша финальная локация — природные горячие источники. Японцы верят, что купание в онсене способствует улучшению здоровья кожи, укреплению иммунитета и общему восстановлению организма. Мы посетим одну из самых популярных бань в этой местности, где из купели открывается панорама Фудзи.

Организационные детали