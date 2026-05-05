Дыхание Фудзи: маршрут для перезагрузки (из Токио)
Подняться по священной горе к пагоде Чурейто, вулканическому лесу Аокигахара и озеру Кавагутико
Это будет очень красивый день, который запомнится вам великолепными горными панорамами и рассказами о жизни у подножия Фудзи. На маршруте вас ждёт лёгкий подъём, канатная дорога, ремесленная деревня и изящный водопад.
Вы узнаете о характере священной горы и сфотографируее её с ракурса, который часто встречается на открытках и в фильмах.
Пагода Чурейто (45 мин) — неторопливая прогулка и культовая панорама Японии, где Фудзи и пагода сходятся в одном кадре.
Парк Тэндзёяма Кавагутикои и канатная дорога (40 мин) — подъём на смотровую площадку с захватывающим видом на озеро Кавагутико и Фудзи. Одна из самых красивых обзорных точек региона.
Озеро Кавагутико (50 мин) — спокойная прогулка вдоль воды в окружении горных пейзажей. Здесь будет время для красивых кадров, кофе или обеда с видом и просто наслаждения атмосферой у подножия Фудзи.
Saiko Iyashi no Sato Nenba (40 мин) — традиционная деревня с домами под соломенными крышами и ремесленными мастерскими.
Лес Аокигахара (30 мин) — прогулка по официальному и безопасному маршруту по вулканическому ландшафту с мхами и застывшей лавой. Я расскажу вам об особенностях этой природной зоны.
Водопад Сираито — каскады тонких струй, прохлада и тишина в конце пути.
17:00–17:30 — возвращение в Токио
Вы узнаете:
почему Фудзи считают священной горой
как она едва не засыпала Токио пеплом
в чём секрет её идеальной формы
откуда появились пять озёр Фудзи
как японцы отдыхают у подножия священной горы
Организационные детали
Едем на минивэне или кроссовере — в зависимости от количества человек
Маршрут подходит для путешественников с базовым уровнем физической подготовки, возрастных ограничений нет
Дополнительно оплачивается:
канатная дорога — 600 иен (~$4) с чел., в том числе за гида
вход в деревню Saiko Iyashi no Sato Nenba — 500 иен (~$3) с чел., в том числе за гида
прогулка на катере по озеру Кавагутико — 10 000 иен (~§65) за компанию, по желанию
обед — по желанию, по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 61 туриста
Я переехала в Японию в 2009 году, и с тех пор эта страна стала для меня настоящим домом. За годы жизни здесь я наблюдала, как меняются города, традиции и ритм читать дальшеуменьшить
жизни, и постепенно открывала для себя Японию глубже — через её тихие улочки, атмосферные кварталы, уютные кофейни и места, которые обычно остаются вне туристических маршрутов.
Мне близка тема истории и культуры, я хорошо ориентируюсь в особенностях городской жизни, традициях и современных тенденциях. С радостью поделюсь интересными фактами, расскажу о значимых местах, подскажу, где попробовать действительно вкусную еду и как почувствовать настоящую атмосферу Японии — без спешки и шаблонных экскурсий.
Я выбираю встречи с путешественниками, потому что для меня это вдохновение и живой обмен эмоциями. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, слушать их истории и видеть, как они открывают для себя страну. И особенно ценно — помочь им увидеть Японию такой, какой её вижу я: живой, многогранной и искренней.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Yuliya
Елена — прекрасный гид! С ней мы провели незабываемый день и посмотрели на Фудзи со всех сторон!
Гора прекрасна, и Елена сделала всё, чтобы мы насладились самыми красивыми видами на неё читать дальшеуменьшить
и сделала нам очень красивые кадры!
Программа дня построена максимально удобно, сразу видно, что Елена опытный профессиональный гид.
Более того, нам было очень интересно узнать про историю Японии, и Елена рассказала всё от и до, удовлетворив все наши запросы и ответив на все (!) вопросы, которые у нас возникали! Обратите внимание на то, что у данного гида очень хорошее знание истории, а также Елена очень интересно и доступно рассказывает и излагает казалось бы сложный исторический материал.
Более того, что нам очень понравилось, Елена согласилась отвезти нас в отель на обратном пути, хотя им с водителем это было не по пути и в изначальную программу это не входило.
Спасибо за этот прекрасный день!
Наша оценка: 1000 из 10! ❤️
Наталия
Мы с семьей очень хотели увидеть гору Фудзи в наш первый приезд в Японию, выбрали экскурсию от Елены и считаем это своей большой удачей.
В поездке с нами была Наталия - читать дальшеуменьшить
потрясающая девушка, которая позаботилась обо всем. У нас были:
- комфортная, очень чистая машина; - много-много подробной информации о Японии, Токио, горе Фудзи, об окрестностях и всех остановках по маршруту, японских традициях, современном устройстве жизни и т. д.; - лучшие локации и ракурсы для фото; - аутентичный обед; - время для пауз на особенно понравившихся локациях.
Мы были с детьми 6 и 11 лет, и Наталия всегда учитывала это, была максимально приветлива, терпелива и уделяла внимание каждому.
Мы получили гораздо больше ответов на вопросы про Японию, чем предполагало содержание экскурсии, и остались на связи после её окончания.
Записали себе много рекомендаций и полезных ориентиров по дальнейшему маршруту, что для нас очень ценно.
Уже планируем еще один приезд осенью.
Большое спасибо Елене и ее коллеге Наталии за наш незабываемый день на Фудзи! Трудно представить наше путешествие по Японии без этой поездки.
Если вам важен индивидуальный тайминг и комфорт, внимательное и приветливое отношение к вашим интересам, действительно подробная и интересная информация и рассказы о местности - уверенно рекомендую экскурсию от Елены!
Елена
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! ❤️
Нам очень приятно, что ваша поездка к Фудзи стала именно такой, какой читать дальшеуменьшить
вы её представляли — комфортной, насыщенной и запоминающейся. Отдельно благодарим за добрые слова в адрес Наталии — обязательно передадим ей, ей будет очень приятно 😊
Мы всегда стараемся сделать каждую экскурсию живой и индивидуальной, поэтому особенно радует, что вы отметили внимание к деталям, комфорт и подход к детям. Это для нас действительно важно.
Будем очень рады снова встретить вашу семью в Японии — осенью здесь особенно красиво 🍁 Обязательно поможем вам открыть новые места и впечатления!
Спасибо за доверие и рекомендации! 🌏
Дмитрий
Хочешь ты или не хочешь, но все твои фотографии будут с видом на Фудзи. Гора прекрасна и нам очень повезло увидеть ее без облаков. А что самое удивительное - запечатлеть пожар на самое горе:) Очень красивая экскурсия, шикарные виды на каждом шагу. Спасибо Елене и Вячеславу за уделенное время и очень интересный рассказ про жизнь в Японии.
+2
Екатерина
Спасибо за отличную экскурсию! Елена прекрасный гид, информация преподносится легко, иногда с юмором. С удовольствием провели день. Особенная благодарность за то, что Елена, посмотрев прогноз погоды, предложила перенести тур на несколько дней. Мы согласились и не пожалели: Фудзияма была прекрасна)
Игорь
Великолепная экскурсия! Елена очень открытый человек и прекрасный рассказчик. Маршрут выстроен по лучшим локациям, позволяющим максимально насладиться красивыми видами и сделать лучшие фото. В команде - отличный водитель, рады были читать дальшеуменьшить
знакомству!) Поездка долгая, но время пролетает незаметно, т. к. легко подаётся и воспринимается информация об основных событиях в истории Японии, кроме того, Елена очень интересно делится своими наблюдениями и анализом быта, темперамента, традиций местных жителей. В конце экскурсии вышли с прекрасным ощущением, что понимаем в жизни Японии гораздо больше! Любителям полежать у бассейна в Турции на "олл-инн" не подойдет, это совсем другое! Ну и конечно полный багаж прекрасных фото. Елена и Вячеслав, спасибо!
Ирина
Елена и Наталья самые лучшие гиды! экскурсия была очень интересная много интересного узнали и о истории Японии и о современной Японии и о традициях страны!
