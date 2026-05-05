Это будет очень красивый день, который запомнится вам великолепными горными панорамами и рассказами о жизни у подножия Фудзи. На маршруте вас ждёт лёгкий подъём, канатная дорога, ремесленная деревня и изящный водопад. Вы узнаете о характере священной горы и сфотографируее её с ракурса, который часто встречается на открытках и в фильмах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

8:00 — выезд из Токио

Пагода Чурейто (45 мин) — неторопливая прогулка и культовая панорама Японии, где Фудзи и пагода сходятся в одном кадре.

Парк Тэндзёяма Кавагутикои и канатная дорога (40 мин) — подъём на смотровую площадку с захватывающим видом на озеро Кавагутико и Фудзи. Одна из самых красивых обзорных точек региона.

Озеро Кавагутико (50 мин) — спокойная прогулка вдоль воды в окружении горных пейзажей. Здесь будет время для красивых кадров, кофе или обеда с видом и просто наслаждения атмосферой у подножия Фудзи.

Saiko Iyashi no Sato Nenba (40 мин) — традиционная деревня с домами под соломенными крышами и ремесленными мастерскими.

Лес Аокигахара (30 мин) — прогулка по официальному и безопасному маршруту по вулканическому ландшафту с мхами и застывшей лавой. Я расскажу вам об особенностях этой природной зоны.

Водопад Сираито — каскады тонких струй, прохлада и тишина в конце пути.

17:00–17:30 — возвращение в Токио

Вы узнаете:

почему Фудзи считают священной горой

как она едва не засыпала Токио пеплом

в чём секрет её идеальной формы

откуда появились пять озёр Фудзи

как японцы отдыхают у подножия священной горы

Организационные детали

Едем на минивэне или кроссовере — в зависимости от количества человек

Маршрут подходит для путешественников с базовым уровнем физической подготовки, возрастных ограничений нет

Дополнительно оплачивается: