2 отзыва оставили туристы

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Прошлое и будущее «восточной столицы»

Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое
В уникальной экскурсии по Токио вы увидите, как величественное прошлое и смелое будущее сосуществуют в гармонии.

Под руководством опытного гида вы исследуете древние храмы, окунетесь в атмосферу уютных улочек и познакомитесь
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с японской культурой через традиционные церемонии и вкусные гастрономические открытия.

Откроется взгляд на жизнь и быт жителей в эпоху Эдо, а также на современное искусство создания японских парков.

Завершится экскурсия взглядом на Токио будущего, где вы увидите остров инноваций и почувствуете динамику мегаполиса.

Это путешествие станет незабываемым опытом и позволит вам по-новому взглянуть на культурное наследие и технологическое развитие Японии

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальное сочетание старинных традиций и современных технологий
  • 🛕 Посещение буддийского храма с ритуалом Хома
  • 🚄 Путешествие на беспилотном поезде
  • 🌸 Прогулка по одному из красивейших парков Токио
  • 🤖 Встреча с огромным роботом и посещение футуристического острова
  • 🍣 Дегустация традиционных японских закусок и сладостей
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»

Что можно увидеть

  • Буддийский храм 1703 года
  • Городок Эдо
  • Остров будущего
  • Робот высотой с 7-ми этажный дом
  • Переулок 70-х годов
  • Красивейшие мосты и монументы

Описание экскурсии

Философия счастья

Мы посетим религиозную реликвию современного Токио — буддийский храм 1703 года, где вы сможете поучаствовать в ритуале Хома. Согласно буддистскому поверью, священный огонь испаряет человеческие грехи и заблуждения. Вы сможете очистить мысли и загадать желание, написав его на деревянной дощечке. Здесь, вдали от шумных и переполненных людьми районов, вы погрузитесь в уют аутентичных улочек. А еще вы познакомитесь с наиболее популярными видами саке, закусками и японскими сладостями, сможете приобрести колоритные сувениры и тотемы.

Голоса прошлого и блеск мегаполиса

Мы дойдем до городка Эдо — музея под открытым небом — и я расскажу о быте коренных жителей прошлых столетий. Вы узнаете, как раньше выглядели улицы столицы, жилища и одежда горожан, познакомитесь с развлечениями и гастрономическими предпочтениями японцев того времени и ощутите дух периода Темпо.
Затем мы посетим один из красивейших парков Токио, который поражает своей безмятежностью и яркостью красок одновременно. Здесь я познакомлю вас с особенностями создания японских парков и их предназначения.

Токио будущего

А затем мы пустимся в увлекательное путешествие по футуристическому Токио на беспилотном поезде. На острове будущего мы увидим единственный городской пляж с современными кораблями и старинными лодками-барами, на которых вы так же сможете прокатиться в свободное время или после экскурсии. Этот пляж является излюбленным местом отдыха всей молодежи. По дороге мы встретим огромного робота высотой с 7- ми этажный дом, прогуляемся по переулку 70-х годов прошлого столетия, посмотрим на самые красивые мосты и монументы, подаренные токийцам жителями других стран.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на общественном транспорте
  • В стоимость не включены билеты в музеи и проезд
  • Расходы на транспорт могут составить около 2000 йен ($17). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — его стоимость составляет 1590 йен ($13)
  • За доплату я могу встретить вас у места проживания в Токио — $30
  • Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками.
  • Средний счет в кафе — 1000 до 1300 йен
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15). Доплата — $30 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элена
Элена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2623 туристов
Я живу в Токио с 2005 года и люблю этот город таким, какой он есть — живым, многогранным и иногда противоречивым. Токио раскрывается тем, кто умеет читать его знаки, и
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я с радостью стану вашим проводником в этом сложном и притягательном мегаполисе. Моя главная сфера интересов — история Японии, культура повседневной жизни и традиции общества. Я помогу понять парадокс японцев: почему их считают закрытыми, но при этом они внимательны и деликатны, и как это проявляется сегодня. Я продолжаю изучать культурные коды и социальные привычки Японии, опираясь на опыт жизни в стране, общения с японскими семьями и работы в японской среде — именно этим опытом я делюсь с гостями. С 2010 года я работаю в туризме и уверена, что экскурсия — это живой диалог, а не набор фактов. Моя цель — помочь вам почувствовать страну: понять, как думают японцы, что для них важно сейчас и как прошлое формирует настоящее. Мы увидим старый и современный Токио и соберём целостную картину истории города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв.

Скажу то, что до нашего приезда, Элен уже нам помогала и рекомендовала по нашей теме программу.
В
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течение 2-х экскурсионных дней также были учтены наши пожелания и в программу были внесены корректировки, чтобы по нашей теме был более глубокий экскурс.
Мы увидели Токио прошлого, Токио настоящего, даже Токио будущего.
Элен настолько вовлечена и влюблена в город, что ее любовь передалась и нам.
Материал не заканчивался, мы узнали бесконечное количество фактов о ежедневной жизни японцев, о их религии и привычках, истории и предпочтениях.

Однозначно нужно привлекать в поездках экскурсоводов, и однозначно Элен, если вы в Токио 😉

Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв.
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Л
Элена отличный гид! Приезжая в Японию не первый раз, мы думали, что нас уже ничем не удивить. Но Элена сделала для нас увлекательную и супер полезную экскурсию. Пять часов пролетели как один миг. Много новой информации, которой хотим воспользоваться в будущем. Ее японский просто восхищает! Хотелось бы пожелать ей «легких» и увлеченных экскурсантов!
Элена отличный гид! Приезжая в Японию не первый раз, мы думали, что нас уже ничем не
Элена отличный гид! Приезжая в Японию не первый раз, мы думали, что нас уже ничем не
Элена отличный гид! Приезжая в Японию не первый раз, мы думали, что нас уже ничем не
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И
Элена не только очень симпатичная и дружелюбная, но и просто кладезь необходимой каждому туристу информации. 6 часов экскурсии пролетели очень быстро!
За короткое время мы узнали и об императорской династии, и
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о синтоистской религии, сходили на место, где можно загадать желание, на видовую площадку с шикарным видом на привокзальную площадь, посмотрели Хатико, везде пофотались, узнали где находится аутентичная лапшичная и поели там, по ходу получили ворох советов по запланированным покупкам, заглянули в совершенно тайные места, которые вызвали удивление! Не хочется раскрывать всех тайн экскурсии, но с Эленой точно не скучно! Спасибо большое и ❤ с Дальнего Востока и Сибири!

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А
Хотим выразить огромную благодарность Элене за незабываемую экскурсию по Токио! ✨ После трех гидов за эту поездку, могу уверенно сказать, что Вы - лучшая! Ваши знания города, интересный рассказ о культуре и истории Японии, а также приятное общение сделали нашу прогулку просто волшебной! Мы узнали столько нового и побывали в таких необычных местах! Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям! ❤️
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ю
Экскурсии была интересна. Гид очень хорошо рассказала по маршруту о достопримечательности. Рекомендую
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S
Эксурсовод Елена провела изумительный тур для нас. Очень рекомендуем.
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