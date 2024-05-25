2 отзыва оставили туристы

В уникальной экскурсии по Токио вы увидите, как величественное прошлое и смелое будущее сосуществуют в гармонии.Под руководством опытного гида вы исследуете древние храмы, окунетесь в атмосферу уютных улочек и познакомитесь

с японской культурой через традиционные церемонии и вкусные гастрономические открытия. Откроется взгляд на жизнь и быт жителей в эпоху Эдо, а также на современное искусство создания японских парков. Завершится экскурсия взглядом на Токио будущего, где вы увидите остров инноваций и почувствуете динамику мегаполиса. Это путешествие станет незабываемым опытом и позволит вам по-новому взглянуть на культурное наследие и технологическое развитие Японии

Описание экскурсии

Философия счастья

Мы посетим религиозную реликвию современного Токио — буддийский храм 1703 года, где вы сможете поучаствовать в ритуале Хома. Согласно буддистскому поверью, священный огонь испаряет человеческие грехи и заблуждения. Вы сможете очистить мысли и загадать желание, написав его на деревянной дощечке. Здесь, вдали от шумных и переполненных людьми районов, вы погрузитесь в уют аутентичных улочек. А еще вы познакомитесь с наиболее популярными видами саке, закусками и японскими сладостями, сможете приобрести колоритные сувениры и тотемы.

Голоса прошлого и блеск мегаполиса

Мы дойдем до городка Эдо — музея под открытым небом — и я расскажу о быте коренных жителей прошлых столетий. Вы узнаете, как раньше выглядели улицы столицы, жилища и одежда горожан, познакомитесь с развлечениями и гастрономическими предпочтениями японцев того времени и ощутите дух периода Темпо.

Затем мы посетим один из красивейших парков Токио, который поражает своей безмятежностью и яркостью красок одновременно. Здесь я познакомлю вас с особенностями создания японских парков и их предназначения.

Токио будущего

А затем мы пустимся в увлекательное путешествие по футуристическому Токио на беспилотном поезде. На острове будущего мы увидим единственный городской пляж с современными кораблями и старинными лодками-барами, на которых вы так же сможете прокатиться в свободное время или после экскурсии. Этот пляж является излюбленным местом отдыха всей молодежи. По дороге мы встретим огромного робота высотой с 7- ми этажный дом, прогуляемся по переулку 70-х годов прошлого столетия, посмотрим на самые красивые мосты и монументы, подаренные токийцам жителями других стран.

Организационные детали