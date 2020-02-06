2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Философия счастья

Мы посетим религиозную реликвию современного Токио — буддийский храм 1703 года, где вы сможете поучаствовать в ритуале Хома. Согласно буддистскому поверью, священный огонь испаряет человеческие грехи и заблуждения. Вы сможете очистить мысли и загадать желание, написав его на деревянной дощечке. Здесь, вдали от шумных и переполненных людьми районов, вы погрузитесь в уют аутентичных улочек. А еще вы познакомитесь с наиболее популярными видами саке, закусками и японскими сладостями, сможете приобрести колоритные сувениры и тотемы.

Голоса прошлого и блеск мегаполиса

Мы дойдем до городка Эдо — музея под открытым небом — и я расскажу о быте коренных жителей прошлых столетий. Вы узнаете, как раньше выглядели улицы столицы, жилища и одежда горожан, познакомитесь с развлечениями и гастрономическими предпочтениями японцев того времени и ощутите дух периода Темпо. А затем мы пустимся в увлекательное путешествие по футуристичному Токио на беспилотном поезде. На «острове будущего» мы осмотрим раритеты и новинки японского автопрома, концепт-кары 2020 года и даже пообщаемся с роботом!