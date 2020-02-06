2 отзыва оставили туристы

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Прошлое и будущее «восточной столицы»

Увидеть буддистский ритуал, исследовать улочки старого Токио и перенестись в будущее на суперпоезде!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Элена
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Элена – Гид в Токио
Токио — это зазеркалье: высокоскоростные поезда и инновационные роботы соседствуют с древними храмами и лабиринтами старинных улочек.

Оставаясь Империей, Япония опережает весь мир.

Я познакомлю вас с инь и ян токийской жизни и расскажу, как уживаются друг с другом старина и современность.
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»

Что вас ожидает

Философия счастья
Мы посетим религиозную реликвию современного Токио — буддийский храм 1703 года, где вы сможете поучаствовать в ритуале Хома. Согласно буддистскому поверью, священный огонь испаряет человеческие грехи и заблуждения. Вы сможете очистить мысли и загадать желание, написав его на деревянной дощечке. Здесь, вдали от шумных и переполненных людьми районов, вы погрузитесь в уют аутентичных улочек. А еще вы познакомитесь с наиболее популярными видами саке, закусками и японскими сладостями, сможете приобрести колоритные сувениры и тотемы.

Голоса прошлого и блеск мегаполиса
Мы дойдем до городка Эдо — музея под открытым небом — и я расскажу о быте коренных жителей прошлых столетий. Вы узнаете, как раньше выглядели улицы столицы, жилища и одежда горожан, познакомитесь с развлечениями и гастрономическими предпочтениями японцев того времени и ощутите дух периода Темпо. А затем мы пустимся в увлекательное путешествие по футуристичному Токио на беспилотном поезде. На «острове будущего» мы осмотрим раритеты и новинки японского автопрома, концепт-кары 2020 года и даже пообщаемся с роботом!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на общественном транспорте.
  • В стоимость не включены билеты в музеи и проезд.
  • Расходы на транспорт могут составить около 2000 йен (15 евро). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — его стоимость составляет 1590 йен (12 евро).
  • Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками.
  • Средний счет в кафе — 1000 до 1300 йен.
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Прошлое и будущее «восточной столицы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элена
Элена
Меня зовут Элена, я живу в Токио более 15 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. Работаю гидом более 5 лет. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.
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2 отзыва оставили туристы

6 февраля 2020
Элена не только очень симпатичная и дружелюбная, но и просто кладезь необходимой каждому туристу информации. 6 часов экскурсии пролетели очень быстро! За короткое время мы узнали и об императорской династии, и о синтоистской религии, сходили на место, где можно загадать желание, на видовую площадку с шикарным видом на привокзальную площадь, посмотрели Хатико, везде пофотались, узнали где находится аутентичная лапшичная и поели там, по ходу получили ворох советов по запланированным покупкам, заглянули в совершенно тайные места, которые вызвали удивление! Не хочется раскрывать всех тайн экскурсии, но с Эленой точно не скучно! Спасибо большое и ❤ с Дальнего Востока и Сибири!
27 ноября 2019
Эксурсовод Елена провела изумительный тур для нас. Очень рекомендуем.

Элена проводит ещё 2 экскурсии

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