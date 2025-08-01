Мои заказы

Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд

Уникальная возможность увидеть величественную гору Фудзи и насладиться круизом по озеру Аси. Путешествие на скоростном поезде завершит день
Этот тур предлагает незабываемое путешествие к горе Фудзи, самой высокой вершине Японии. Участники отправляются на 5-ю станцию, чтобы насладиться видами и атмосферой святилища. Далее предусмотрен обед в формате шведского стола
читать дальше

с видом на гору.

После обеда группа отправляется в Хаконэ, где путешественники смогут прокатиться на канатной дороге и насладиться круизом по озеру Аси. Завершает тур поездка на скоростном поезде Синкансэн обратно в Токио

5
1 оценка

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🗻 Величественная гора Фудзи
  • 🚠 Канатная дорога в Хаконэ
  • 🚤 Круиз по озеру Аси
  • 🍽 Обед с видом на Фудзи
  • 🚄 Поездка на Синкансэне
Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд
Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд
Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд

Что можно увидеть

  • Гора Фудзи
  • Озеро Аси
  • Канатная дорога Хаконэ

Описание круиза

Что вас ждёт? Отправьтесь в замечательное путешествие к горе Фудзи, самой высокой вершине Японии и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года. Начните свое приключение с посадки в комфортабельный автобус с кондиционером и Wi-Fi, который доставит вас на 5-ю станцию горы Фудзи, расположенную на высоте 2000 метров над уровнем моря. Выйдите и окунитесь в безмятежную природу и священную атмосферу японского синтоистского святилища. Если погодные условия не позволяют проехать дальше 4-й станции, будет организован альтернативный визит в Осино Хаккай или другое живописное место. После того, как вы насладитесь красотой горы Фудзи, автобус отвезёт вас в место со шведским столом (если выбран соответствующий вариант), предлагающее потрясающий вид на гору. Насладитесь японским обедом со шведским столом из свежих местных продуктов, а также вегетарианскими и мусульманскими блюдами по запросу. Затем отправляйтесь в район Хаконэ и начните свое исследование либо на горе Хаконэ, либо на горе Комагатаке, чтобы покататься на канатной дороге, которая обеспечит вам захватывающую поездку с панорамным видом на район Хаконэ, а в ясные дни — на гору Фудзи. Эта канатная дорога доставит вас к озеру Аси, озеру-кальдере, где вы отправитесь в живописный круиз. В зависимости от расписания дня мы посетим гору Хаконэ или гору Хаконэ-Комагатаке. Завершите свое приключение, сев на автобус до станции Одавара, где вы совершите захватывающую поездку на японском сверхскоростном поезде Синкансэн, который вернётся в Токио около 6 часов вечера. Важная информация:
  • Тур не подойдёт для беременных женщин, людей с респираторными заболеваниями и людей с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими).
  • Возьмите с собой комфортную обувь, тёплую одежду.
  • Рекомендуем заказать тур с обедом, так как любые изменения в день тура будут оплачиваться дополнительно. Доступен вегетарианский обед (без мяса, алкоголя и морепродуктов). Пожалуйста, укажите при бронировании. Халяльные и веганские блюда не предоставляются.
  • Порядок экскурсии может измениться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий или по другим причинам. В связи с погодными условиями, дорожной ситуацией или приостановкой работы мы можем не осуществить все мероприятия.
  • В зависимости от ситуации на момент проведения экскурсии мы посетим альтернативные места или предоставим подарок в качестве компенсации. Возврат денежных средств за эти изменения не производится: круиз по озеру Яманака на корабле «Лебединое озеро», прогулка на лодке по озеру Асиноко, замок Одавара, Осино Хаккай, Хаконе Секишо, храм Хаконе и т. д.
  • В связи с ограничением движения транспорта на подъезде к горе Фудзи 1 июня мы посетим альтернативное место вместо 5-й остановки.

Ежедневно в 07:20.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 5-я станция горы Фудзияма, Фудзикавагутико
  • Смотровая площадка
  • Канатная дорога в Хаконе
  • Озеро Аси
  • Станция Одавара
Что включено
  • Трансфер от Мацуя Гиндза
  • Автобус с кондиционером и Wi-Fi
  • Услуги гида
  • Билет на канатную дорогу Хаконэ
  • Билет на круиз по озеру Аши
  • Многоязычный аудиогид
  • Обед по системе «шведский стол» (если выбрана соответствующая опция)
  • Билет на скоростной поезд в одну сторону от станции Одавара до станции Токио
Что не входит в цену
  • Трансфер от отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: 4-chōme-1-2 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan
Завершение: Tokyo Station
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:20.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Тур не подойдёт для беременных женщин, людей с респираторными заболеваниями и людей с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими)
  • Возьмите с собой комфортную обувь, тёплую одежду
  • Рекомендуем заказать тур с обедом, так как любые изменения в день тура будут оплачиваться дополнительно. Доступен вегетарианский обед (без мяса, алкоголя и морепродуктов). Пожалуйста, укажите при бронировании. Халяльные и веганские блюда не предоставляются
  • Порядок экскурсии может измениться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий или по другим причинам. В связи с погодными условиями, дорожной ситуацией или приостановкой работы мы можем не осуществить все мероприятия
  • В зависимости от ситуации на момент проведения экскурсии мы посетим альтернативные места или предоставим подарок в качестве компенсации. Возврат денежных средств за эти изменения не производится: круиз по озеру Яманака на корабле «Лебединое озеро», прогулка на лодке по озеру Асиноко, замок Одавара, Осино Хаккай, Хаконе Секишо, храм Хаконе и т. д
  • В связи с ограничением движения транспорта на подъезде к горе Фудзи 1 июня мы посетим альтернативное место вместо 5-й остановки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
A
Aida
1 авг 2025

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Фудзи - символ Японии
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Фудзи - символ Японии
Погрузитесь в атмосферу Японии, посетив священную гору Фудзи, озеро Кавагучико и аутентичную деревню с японскими деликатесами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$677 за всё до 4 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
На машине
9 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
Исследовать окрестности самой узнаваемой горы Японии
Начало: У входа вашего отеля
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио