Этот тур предлагает незабываемое путешествие к горе Фудзи, самой высокой вершине Японии. Участники отправляются на 5-ю станцию, чтобы насладиться видами и атмосферой святилища. Далее предусмотрен обед в формате шведского стола
Описание круизаЧто вас ждёт? Отправьтесь в замечательное путешествие к горе Фудзи, самой высокой вершине Японии и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года. Начните свое приключение с посадки в комфортабельный автобус с кондиционером и Wi-Fi, который доставит вас на 5-ю станцию горы Фудзи, расположенную на высоте 2000 метров над уровнем моря. Выйдите и окунитесь в безмятежную природу и священную атмосферу японского синтоистского святилища. Если погодные условия не позволяют проехать дальше 4-й станции, будет организован альтернативный визит в Осино Хаккай или другое живописное место. После того, как вы насладитесь красотой горы Фудзи, автобус отвезёт вас в место со шведским столом (если выбран соответствующий вариант), предлагающее потрясающий вид на гору. Насладитесь японским обедом со шведским столом из свежих местных продуктов, а также вегетарианскими и мусульманскими блюдами по запросу. Затем отправляйтесь в район Хаконэ и начните свое исследование либо на горе Хаконэ, либо на горе Комагатаке, чтобы покататься на канатной дороге, которая обеспечит вам захватывающую поездку с панорамным видом на район Хаконэ, а в ясные дни — на гору Фудзи. Эта канатная дорога доставит вас к озеру Аси, озеру-кальдере, где вы отправитесь в живописный круиз. В зависимости от расписания дня мы посетим гору Хаконэ или гору Хаконэ-Комагатаке. Завершите свое приключение, сев на автобус до станции Одавара, где вы совершите захватывающую поездку на японском сверхскоростном поезде Синкансэн, который вернётся в Токио около 6 часов вечера. Важная информация:
Ежедневно в 07:20.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 5-я станция горы Фудзияма, Фудзикавагутико
- Смотровая площадка
- Канатная дорога в Хаконе
- Озеро Аси
- Станция Одавара
Что включено
- Трансфер от Мацуя Гиндза
- Автобус с кондиционером и Wi-Fi
- Услуги гида
- Билет на канатную дорогу Хаконэ
- Билет на круиз по озеру Аши
- Многоязычный аудиогид
- Обед по системе «шведский стол» (если выбрана соответствующая опция)
- Билет на скоростной поезд в одну сторону от станции Одавара до станции Токио
Что не входит в цену
- Трансфер от отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: 4-chōme-1-2 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan
Завершение: Tokyo Station
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:20.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
