Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая

Погрузитесь в традиции Японии на чайной плантации в Сизуоке. Узнайте секреты сбора зеленого чая и насладитесь видами на гору Фудзияма
На этой индивидуальной экскурсии в Сизуоке можно не только узнать о процессе сбора зеленого чая, но и попробовать себя в роли сборщика, облачившись в традиционный костюм. Участники получат возможность сделать
памятные фотографии на фоне живописных чайных кустов и гор. После экскурсии гостей ждет сувенир - пачка листового чая и косынка-бандана. В окрестностях можно продолжить прогулку, посетив местные пивоварни или горячие источники. Отличный способ провести день, наслаждаясь культурой и природой Японии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный опыт сбора чая
  • 🗻 Виды на гору Фудзияма
  • 🍵 Подарок в виде чая
  • 🎎 Погружение в японские традиции
  • 📸 Возможность для фотосессии
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая© Мила
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Гора Фудзияма

Описание экскурсии

Программа

Мои японские знакомые управляют несколькими чайными плантациями в префектуре Сизуока, которая занимает лидирующие позиции по объему производства японского зеленого чая. Их сотрудницы помогут вам надеть костюм и проводят на плантацию, где у вас будет полчаса-час для усвоения навыков сборщиков чая, и/или для фотосессии на фоне чайных кустов изумрудно-зеленого цвета и окрестных гор. Возможно, что и гора Фудзияма, которая находится совсем неподалеку, откроет свой прекрасный лик.

В ходе экскурсии я расскажу про историю чая, эстетические традиции буддийской школы зэн и про традиционные десерты, которые японцы употребляют с чаем.

По возвращении в комнату для переодевания вам вручат пачку листового чая в качестве сувенира, и косынку-бандану вы тоже сможете забрать с собой.

Вариантов для самостоятельного продолжения прогулки есть несколько. В окрестностях делают неплохое пиво, распивая его после посещения горячих источников, а в часе езды – крупный морской порт со свежайшими суши.

Организационные детали

Из Токио до заветной чайной плантации можно добраться на поездах на супер-экспрессе (около 4,000 йен в один конец) или на обычном поезде (2,700 йен). Поезд — самый комфортный, быстрый и экономичный способ добраться в нашем случае, так как аренда такси на большие расстояния — удовольствие дорогое, а международные водительские права россиян в Японии, увы, недействительны. Если вас больше 5-ти человек, возможно, есть смысл заказать трансфер на такси-минивене.

Возможны скидки в случае, если место встречи и прощания — станции Атами или Мисима.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo/ Shinagawa/ Shinjuku/ Shibuya) или станция Одавара (обсудим - зависит от расположения Вашей гостиницы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Мила
Мила — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 358 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
28 сен 2017
Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На платнтации на вас оденут национальный костюм, проведут к месту сбора
чая, кстати, довольно интересное занятие. Кроме того, место само по себе очень красивое и атмосферное, получаются очень красивые колоритные фотографии. После экскурсии есть возможность купить хороший зеленый чай в специальном магазине. Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет хотя бы ненадолго выехать за пределы Токио и посмотреть, как живут небольшие города и фермы Японии. Сама дорога занимает немного времени, даже самые маленькие дети не устанут. В ходе экскурсии Мила рассказала не только об истории зеленого чая, но и ответила на все интересующие вопросы о Японии. Сама Мила очень интересный и внимательный человек, никаких накладок не было, у нас остались самые приятные впечатление и желание посетить другие ее экскурсии по приезду в Японию.

Входит в следующие категории Токио

