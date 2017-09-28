На этой индивидуальной экскурсии в Сизуоке можно не только узнать о процессе сбора зеленого чая, но и попробовать себя в роли сборщика, облачившись в традиционный костюм. Участники получат возможность сделать

памятные фотографии на фоне живописных чайных кустов и гор. После экскурсии гостей ждет сувенир - пачка листового чая и косынка-бандана. В окрестностях можно продолжить прогулку, посетив местные пивоварни или горячие источники. Отличный способ провести день, наслаждаясь культурой и природой Японии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа

Мои японские знакомые управляют несколькими чайными плантациями в префектуре Сизуока, которая занимает лидирующие позиции по объему производства японского зеленого чая. Их сотрудницы помогут вам надеть костюм и проводят на плантацию, где у вас будет полчаса-час для усвоения навыков сборщиков чая, и/или для фотосессии на фоне чайных кустов изумрудно-зеленого цвета и окрестных гор. Возможно, что и гора Фудзияма, которая находится совсем неподалеку, откроет свой прекрасный лик.

В ходе экскурсии я расскажу про историю чая, эстетические традиции буддийской школы зэн и про традиционные десерты, которые японцы употребляют с чаем.

По возвращении в комнату для переодевания вам вручат пачку листового чая в качестве сувенира, и косынку-бандану вы тоже сможете забрать с собой.

Вариантов для самостоятельного продолжения прогулки есть несколько. В окрестностях делают неплохое пиво, распивая его после посещения горячих источников, а в часе езды – крупный морской порт со свежайшими суши.

Организационные детали

Из Токио до заветной чайной плантации можно добраться на поездах на супер-экспрессе (около 4,000 йен в один конец) или на обычном поезде (2,700 йен). Поезд — самый комфортный, быстрый и экономичный способ добраться в нашем случае, так как аренда такси на большие расстояния — удовольствие дорогое, а международные водительские права россиян в Японии, увы, недействительны. Если вас больше 5-ти человек, возможно, есть смысл заказать трансфер на такси-минивене.

Возможны скидки в случае, если место встречи и прощания — станции Атами или Мисима.