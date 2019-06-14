4 отзыва оставили туристы

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По зеленому кольцу Яманоте-сен

Получить объемное представление о Токио за 7 часов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на станции Harajuku
  • Заказать экскурсию

360 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Токио
Вдоль кольцевой линии JR Яманоте-сен расположено множество интересных достопримечательностей Токио.

Экскурсия ⛳ по такому маршруту — оптимальный вариант для первого знакомства с историей и архитектурой города, императорскими семьями и японской религией, знаменитыми самураями и цветущими лотосами.
По зеленому кольцу Яманоте-сен
По зеленому кольцу Яманоте-сен

Что вас ожидает

Панорамный обзор и храм Мэйдзи Дзингу
В районе Синдзюку-ку, со смотровой площадки на 45 этаже Токийской мэрии, вы окинете взглядом весь город, а после — познакомитесь с работами Кензо Тэнге, лауреатом Притцкеровской премии в области архитектуры. Далее переместимся в синтоистский храм Мейдзи Дзингу, где я расскажу о жизни императора Муцухито и о грандиозных преобразованиях в период его правления. В храме всегда есть возможность стать свидетелем традиционной церемонии синтоистской свадьбы.

От вокзала до императорского дворца
Вы осмотрите недавно открытый Токийский вокзал и узнаете интересные факты из его истории, строительства и реставрации. От вокзала пешком немного пройдём в сторону моста Нидзюбаси (Императорский дворец), где я расскажу о нынешней императорской семье, действующем императоре Акихито и обо всем, что связано с императорским двором.

Самураи Уэно, прекрасные лотосы и токийские святилища
В районе Уэно велись бои между императорскими войсками и войсками сёгуната Токугава. Там находится братская могила самураев и памятник последнему самураю. О том, что представляли из себя легендарные японские воины, как овладевали боевыми искусствами и какая философия лежала в основе их пути — поговорим на экскурсии. Если вы приедете летом — то застанете дивное цветение лотосов на пруду Уэно. Кроме того, вы посетите синтоистские святилища Бензайтен и Тосё-гу, пройдетесь по аллее каменных фонарей и осмотрите буддийский храм Киёмизу Каннон-до. А закончим прогулку на Торговой улице Амейоко дори.

По желанию, в программу можно включить посещение музея послевоенной и довоенной жизни в Японии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, между объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте.

Дополнительные расходы

  • Примерно 15 $ билет/чел. при передвижении по Яманоте-сен. Билет гиду также оплачивают участники экскурсии. Обед в ресторане или кафе.
  • Билеты в музей Ситамати — 3 $/чел.
По зеленому кольцу Яманоте-сен
По зеленому кольцу Яманоте-сен
По зеленому кольцу Яманоте-сен
По зеленому кольцу Яманоте-сен
По зеленому кольцу Яманоте-сен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции Harajuku.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу в Японии 22 года. Много путешествовала по этой стране. Знаю язык, историю и культуру. Я постараюсь открыть для Вас новый, необычный мир Японии. После моих экскурсий Япония станет намного понятней и ближе. Вы увидите мир таким, каким его видят сами японцы. Это увлекательный мир культуры, исторических хроник, прогулок по историческим местам. Занимаюсь сопровождением экскурсий 15 лет.
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4 отзыва оставили туристы

14 июня 2019
Очень познавательная экскурсия от Ирины, Рационально составленый маршрут. К сожалению июньский дождь помешал пройти маршрут до конца и успеть в парк на станции Уэно, но повлиять на погоду люди, увы, не могут...
23 апреля 2019
Спасибо Ирине за интересную и содержательную экскурсию! Олег
2 апреля 2019
Большое спасибо гиду Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию по Токио, в ходе которой мы смогли познакомиться со множеством интересных мест города и получили исчерпывающую информацию о прошлом и настоящем страны, ее традициях, обычаях, культуре... Сама экскурсия проходила в очень удобном режиме, с начала и до ее завершения все было очень хорошо продумано. С уважением, Юлия
16 ноября 2018
Большое Спасибо гиду Ирине за чудесный познавательный день в Токио Пртятное общение места в Токио, которые любит и знает сама Историческиеэкскурсыо Токио Японии японцах помогли понять и полюбить Токио Ещё раз спасибо Приятно встречать таких людей

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