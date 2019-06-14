4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Панорамный обзор и храм Мэйдзи Дзингу

В районе Синдзюку-ку, со смотровой площадки на 45 этаже Токийской мэрии, вы окинете взглядом весь город, а после — познакомитесь с работами Кензо Тэнге, лауреатом Притцкеровской премии в области архитектуры. Далее переместимся в синтоистский храм Мейдзи Дзингу, где я расскажу о жизни императора Муцухито и о грандиозных преобразованиях в период его правления. В храме всегда есть возможность стать свидетелем традиционной церемонии синтоистской свадьбы.

От вокзала до императорского дворца

Вы осмотрите недавно открытый Токийский вокзал и узнаете интересные факты из его истории, строительства и реставрации. От вокзала пешком немного пройдём в сторону моста Нидзюбаси (Императорский дворец), где я расскажу о нынешней императорской семье, действующем императоре Акихито и обо всем, что связано с императорским двором.

Самураи Уэно, прекрасные лотосы и токийские святилища

В районе Уэно велись бои между императорскими войсками и войсками сёгуната Токугава. Там находится братская могила самураев и памятник последнему самураю. О том, что представляли из себя легендарные японские воины, как овладевали боевыми искусствами и какая философия лежала в основе их пути — поговорим на экскурсии. Если вы приедете летом — то застанете дивное цветение лотосов на пруду Уэно. Кроме того, вы посетите синтоистские святилища Бензайтен и Тосё-гу, пройдетесь по аллее каменных фонарей и осмотрите буддийский храм Киёмизу Каннон-до. А закончим прогулку на Торговой улице Амейоко дори.

По желанию, в программу можно включить посещение музея послевоенной и довоенной жизни в Японии.