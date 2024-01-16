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логично, т. к. во время движения на велосипедах не поговорить. Разве что на светофорах. Да, останавливались не на долго у некоторых объектов, особенно понравился рассказ про Сумо. Увеличение остановок привело бы к снижению "пробега", считаю структуру экскурсии оптимальной. Визуальное удовольствие от прогулки на высоте! Мне было интересно понять специфику передвижения на велосипеде в Японии и эта экскурсия помогла мне позже организовать самостоятельные поездки на электробайках в Киото. Единственный для меня минус - несколько "напряженная обстановка". Возможно, на это повлияла просьба полностью оплатить экскурсию до ее начала. С подобным я еще не сталкивался ранее. Сложилось впечатление, что Аэлита совсем недавно организовала эту экскурсию, информация "ложилась" не так "гладко", как у более профессиональных гидов. Неоспоримый плюс - цена. Сопоставимые экскурсии мне попадались обычно вдвое дороже, т. е. по соотношению цена/качество -"великолепно"!