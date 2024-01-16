Активности – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Токио на русском языке, цены от €63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Токио - на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Токио на электровелосипеде: история, культура и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
63 за человека
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Шопинг в Токио: только японские бренды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
Завтра в 12:00
27 июня в 12:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    16 января 2024
    По Токио - на электровелосипеде
    В целом экскурсия понравилась, мы с дочерью остались довольны! Но экскурсия, на мой взгляд, имеет свою специфику. Информации не много, оно и
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    логично, т. к. во время движения на велосипедах не поговорить. Разве что на светофорах. Да, останавливались не на долго у некоторых объектов, особенно понравился рассказ про Сумо. Увеличение остановок привело бы к снижению "пробега", считаю структуру экскурсии оптимальной. Визуальное удовольствие от прогулки на высоте! Мне было интересно понять специфику передвижения на велосипеде в Японии и эта экскурсия помогла мне позже организовать самостоятельные поездки на электробайках в Киото. Единственный для меня минус - несколько "напряженная обстановка". Возможно, на это повлияла просьба полностью оплатить экскурсию до ее начала. С подобным я еще не сталкивался ранее. Сложилось впечатление, что Аэлита совсем недавно организовала эту экскурсию, информация "ложилась" не так "гладко", как у более профессиональных гидов. Неоспоримый плюс - цена. Сопоставимые экскурсии мне попадались обычно вдвое дороже, т. е. по соотношению цена/качество -"великолепно"!

  • О
    Ольга
    28 сентября 2017
    Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
    Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На
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    платнтации на вас оденут национальный костюм, проведут к месту сбора чая, кстати, довольно интересное занятие. Кроме того, место само по себе очень красивое и атмосферное, получаются очень красивые колоритные фотографии. После экскурсии есть возможность купить хороший зеленый чай в специальном магазине. Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет хотя бы ненадолго выехать за пределы Токио и посмотреть, как живут небольшие города и фермы Японии. Сама дорога занимает немного времени, даже самые маленькие дети не устанут. В ходе экскурсии Мила рассказала не только об истории зеленого чая, но и ответила на все интересующие вопросы о Японии. Сама Мила очень интересный и внимательный человек, никаких накладок не было, у нас остались самые приятные впечатление и желание посетить другие ее экскурсии по приезду в Японию.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Активности»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 414. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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