1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Токио на электровелосипеде: история, культура и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
€63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
Завтра в 12:00
27 июня в 12:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим16 января 2024В целом экскурсия понравилась, мы с дочерью остались довольны! Но экскурсия, на мой взгляд, имеет свою специфику. Информации не много, оно и
- ООльга28 сентября 2017Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Активности»
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