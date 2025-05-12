Индивидуальная
до 10 чел.
Кабуки - уникальный театр Японии
Погрузитесь в мир японского театра Кабуки-дза, узнайте о классических постановках и истории театра, даже если не знаете японского языка
Начало: У театра Кабуки-дза (станция метро «Хигаси-Гиндза»...
«Театр Кабуки-дза, где уже 135 лет идут представления»
5 июн в 10:00
6 июн в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Японский театр кабуки: экскурс и спектакль
Узнайте секреты японского театра кабуки и насладитесь вечерним спектаклем в Токио. Откройте для себя традиции и искусство Японии
Начало: В квартале Гинза
«В коридорах галереи я расскажу об иерархии в театре и зрительном зале, о развитии жанра, о схеме театральной драматургии — эти темы сделают для вас знакомство с кабуки предельно интересным»
3 июл в 16:30
4 июл в 16:30
$324 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Театральное искусство Кабуки в Национальном театре
Начало: 日本、〒151-0071 東京都渋谷区本町１丁目１-１
«Это представление от Национального театра Японии, Зала славы классического исполнительского искусства, который неизменно поддерживает классическое исполнительское искусство Японии с момента своего открытия в 1965 году»
Расписание: В сентябре в 13:00
$89.86 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina12 мая 2025Кристина очень глубоко разбирается в теме Кабуки, полностью погружена в эту тему, интересно и подробно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Также она помогла приобрести нам лучшие билеты в премьерный сезон. Поэтому с удовольствием рекомендую этого замечательного гида!
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Кристина не только глубоко погружена в тему театра кабуки и любит его, но и умеет рассказать и увлечь других. К
- ААлексей9 апреля 2025В первый раз были в Японии, очень хотелось сходить в театр Кабуки - познакомиться с этой стороной японской культуры. Нам
- ЮЮлия2 декабря 2024Мне очень понравилось представление Кабуки. И я думаю, что лучше всего идти на него именно после этой экскурсии. Гид рассказала
- ДДмитрий23 ноября 2024Оказывается не так то и просто даже купить самим билеты. А то, что мы видели на сцене, без разъяснений, кажется, мы сами никогда бы не поняли. Классно, что мы заказали эту экскурсию. Довольны и рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Театральные»
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