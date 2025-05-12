Кристина очень глубоко разбирается в теме Кабуки, полностью погружена в эту тему, интересно и подробно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Также она помогла приобрести нам лучшие билеты в премьерный сезон. Поэтому с удовольствием рекомендую этого замечательного гида!

Кристина не только глубоко погружена в тему театра кабуки и любит его, но и умеет рассказать и увлечь других. К

тому же максимально приятный человек. Она нам очень помогла разобраться с тем, что мы хотели увидеть, понять историю и специфику этого действа. А действие было завораживающим, это стоит увидеть, если есть интерес к японской культуре. А Кристина организует, расскажет и объяснит замечательно.

В первый раз были в Японии, очень хотелось сходить в театр Кабуки - познакомиться с этой стороной японской культуры. Нам

очень повезло, что мы нашли экскурсию Кристины: она рассказала историю театра, рассказала про постановки, основной сюжет и моменты, на которые стоит обращать внимание. Все это очень помогло разобраться в спектаклях и мы посмотрели их с большим удовольствием, спасибо!

Мне очень понравилось представление Кабуки. И я думаю, что лучше всего идти на него именно после этой экскурсии. Гид рассказала

интересную историю национального театра, и обо всём, на что обратить внимание, и как получить удовольствие от такого самобытного сценического представления. Рекомендую тем, кто хочет особенных впечатлений.

Д Дмитрий

Оказывается не так то и просто даже купить самим билеты. А то, что мы видели на сцене, без разъяснений, кажется, мы сами никогда бы не поняли. Классно, что мы заказали эту экскурсию. Довольны и рекомендуем!