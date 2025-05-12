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тому же максимально приятный человек. Она нам очень помогла разобраться с тем, что мы хотели увидеть, понять историю и специфику этого действа. А действие было завораживающим, это стоит увидеть, если есть интерес к японской культуре. А Кристина организует, расскажет и объяснит замечательно.