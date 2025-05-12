Индивидуальная
до 10 чел.
Кабуки - уникальный театр Японии
Погрузитесь в мир японского театра Кабуки-дза, узнайте о классических постановках и истории театра, даже если не знаете японского языка
Начало: У театра Кабуки-дза (станция метро «Хигаси-Гиндза»...
5 июн в 10:00
6 июн в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Токио
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У театра Кабукидза
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 15:15
1 июн в 15:15
6 июн в 15:15
$55 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Токио без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Токио
Начало: У театра Кабукидза
Расписание: во вторник и четверг в 11:15
5 июн в 11:15
10 июн в 11:15
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina12 мая 2025Кристина очень глубоко разбирается в теме Кабуки, полностью погружена в эту тему, интересно и подробно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Также она помогла приобрести нам лучшие билеты в премьерный сезон. Поэтому с удовольствием рекомендую этого замечательного гида!
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Кристина не только глубоко погружена в тему театра кабуки и любит его, но и умеет рассказать и увлечь других. К
- ААлексей9 апреля 2025В первый раз были в Японии, очень хотелось сходить в театр Кабуки - познакомиться с этой стороной японской культуры. Нам
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Театр «Кабукидза»»
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Сейчас в Токио в категории "Театр «Кабукидза»" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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