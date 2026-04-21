гида был перенос на 11.00, по итогу мы попадаем на самый пик солнца и туристов. Гид была абсолютно не подготовлена к экскурсии, не могла ни рассказать маршрут, ни заинтересовать Японией. Спустя полчаса часа мы уже хотели с ней попрощаться, но постарались как то задавать больше вопросов, объясняя что мы первый раз в Японии и почти ничего не знаем. Но это не помогло. Гид просто ходила с нами, предлагая зайти в магазины и посмотреть вещи. И спустя 1.5 часа мы предложили Елене закончить экскурсию, тк молчаливая совместная прогулка это не цель нашей встречи. Ранее у нас уже был опыт экскурсий в других городах и странах, и такого мы не встречали нигде. Елена не знала обычных вещей которые мы тут же читали в Гугле. В таком случае зачем нам был гид если мы все сами изучали.

Самое неприятное что было - абсолютная не заинтересованность, ей не интересно было разговаривать с нами и рассказывать что то. На вопросы она отвечала односложно и как будто удивлялась каждый раз уточняющим вопросам. Информацию, что пишет о себе Елена, что она может рассказать об особенностях японского общества, истории и быте понятно и интересно и помогая гостям Японии увидеть страну глубже не является правдой. Очень жаль потерянного времени.