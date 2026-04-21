Увидеть, как город меняется от района к району и узнать про местный быт, цены и менталитет
Я покажу вам очень разный Токио — от старинного синтоистского святилища и театра кабуки до современных жилых кварталов. Мы побываем в модных районах, заглянем в дизайнерские и винтажные бутики. Доедем до района небоскрёбов и прогуляемся по улочкам Старого города. По пути я расскажу не только об истории, но и поделюсь рекомендациями о шопинге и стритфуде.
Гинза — символ элегантности и утончённости Токио. Мы увидим театр кабуки и посетим небольшое синтоистское святилище среди городской застройки. При желании сходим на рыбный рынок Тсукидзи неподалёку.
Азабудай Хиллз — место для жизни, работы и отдыха с видом на телебашню. Побываем в пространстве, где офисные здания сочетаются с озеленёнными общественными пространствами, кафе, ресторанами и магазинами.
Омотесандо и Хараджику — модные районы
Заглянем в дизайнерские бутики и секонд-хенды, где ценят винтаж и уникальные вещи
Пройдем по улице Такэсита — центру молодежной моды и креативной атмосферы Токио
По пути увидим стадион, который был построен к Олимпиаде 1964, — знаковый объект японского модернизма
Синтоистский храм Мэйдзи-дзингу в пышном лесу в центре города.
Оживлённый район Сибуйя. Мы пройдём по легендарному перекрёстку и увидим памятник собаке Хатико, которая стала символом преданности.
Яркий район Синдзюку, где вы увидите знаменитого 3D-кота.
Квартал ночных развлечений Кабукичо — для взрослой аудитории.
А также, если останется время и будет желание, мы посетим Токийский вокзал, который очень выразительно смотрится в вечерней подсветке.
Организационные детали
Между отдельными локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билет оплачивается дополнительно, в том числе для гида — в общей сложности около 900 йен ($5,8) за чел.
Все локации находятся поблизости от станций общественного транспорта. На дорогу у нас уйдёт примерно час. Сколько времени мы проведём в каждой из локаций, зависит о вашей заинтересованности
Обед не входит в стоимость, по меню — 2000–3000 йен ($13–20) за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 34 туристов
Я живу в Японии в городе Токио более 20 лет. За эти годы у меня появилось здесь много друзей как среди японцев, так и среди экспатов. Это позволило мне глубоко читать дальшеуменьшить
понять культуру, традиции и повседневную жизнь страны не только с туристической, но и с внутренней стороны. Я могу рассказать об особенностях японского общества, истории и быте понятно и интересно.
Активно развиваюсь в сфере экскурсионного сопровождения: разрабатываю и отрабатываю маршруты, провожу экскурсии, совершенствую структуру рассказа и взаимодействие с туристами.
Стремлюсь развиваться в профессии гида и применять накопленный опыт для создания интересных и познавательных экскурсий, помогая гостям Японии увидеть страну глубже.
Регина
Отличная ознакомительная программа! Елена показала самые популярные достопримечательности Токио, щедро делилась рекомендациями, отвечала на все интересующие нас вопросы, подстраивалась под темп нашей компании. 8 часов дались легче, чем мы ожидали. Рекомендую
Татьяна
Экскурсия прошла отлично, гид забрала нас из отеля, все пункты программы посетили и были проинформированы обо всём, Елена дружелюбный человек и хороший рассказчик, Подробно отвечала на кучу наших вопросов. Маршрут хорошо продуман, за день успели посетить все важные локации. Отличный обед. Даже на следующий день в Токио помогала нам советом и давала рекомендации. Рекомендуем.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за тёплый отзыв! Мне было очень приятно провести с вами этот день. Время пролетело незаметно, жаль было расставаться.
Буду рада новой встрече!
Наталья
На 11 апреля 2026 через вас была забронирована индивидуальная экскурсия «лайфстайл прогулка с местной жительницей» на 8 часов с гидом Еленой. Предварительно договорились встретиться в 10 утра, но по желанию читать дальшеуменьшить
гида был перенос на 11.00, по итогу мы попадаем на самый пик солнца и туристов. Гид была абсолютно не подготовлена к экскурсии, не могла ни рассказать маршрут, ни заинтересовать Японией. Спустя полчаса часа мы уже хотели с ней попрощаться, но постарались как то задавать больше вопросов, объясняя что мы первый раз в Японии и почти ничего не знаем. Но это не помогло. Гид просто ходила с нами, предлагая зайти в магазины и посмотреть вещи. И спустя 1.5 часа мы предложили Елене закончить экскурсию, тк молчаливая совместная прогулка это не цель нашей встречи. Ранее у нас уже был опыт экскурсий в других городах и странах, и такого мы не встречали нигде. Елена не знала обычных вещей которые мы тут же читали в Гугле. В таком случае зачем нам был гид если мы все сами изучали. Самое неприятное что было - абсолютная не заинтересованность, ей не интересно было разговаривать с нами и рассказывать что то. На вопросы она отвечала односложно и как будто удивлялась каждый раз уточняющим вопросам. Информацию, что пишет о себе Елена, что она может рассказать об особенностях японского общества, истории и быте понятно и интересно и помогая гостям Японии увидеть страну глубже не является правдой. Очень жаль потерянного времени.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мне жаль, что у вас осталось такое впечатление. Благодарю за обратную связь, обязательно учту. Желаю вам приятного путешествия.
Е
Елена
Очень хорошо прошла экскурсия! Рекомендую ее как ознакомительную для всех. Это и главные точки на маршруте, и разные магазины полезные. Особенно ценно, что Елена живет в городе много лет, и можно задать все-все вопросы про типичный быт японца, где закупается, куда выезжает и прочее. Мы за экскурсию прям угулялись, все осмотрели и потрогали.
