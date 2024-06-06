O Oleg Разнообразный Токио за 5 часов читать дальше смог найти подход к каждому отвечала на все вопросы и рассказывал множество интересных фактов, которые не встретишь в обычных путеводителях. Маршрут был тщательно продуман, и мы успели много увидеть не чувствуя при этом спешки. Особо хотелось бы отметить глубокое знание культуры и истории Токио, что сделало экскурсию по-настоящему запоминающейся. Большое спасибо за такое потрясающее путешествие по городу! Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид

E Evgeny Разнообразный Токио за 5 часов Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!

С Светлана Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.

В Вика Разнообразный Токио за 5 часов Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!

V Varvara По зеленому кольцу Яманоте-сен Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))

П Павел Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида

П Павел Атмосферный и динамичный Токио Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!

А Алексанлр Атмосферный и динамичный Токио Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))

Е Елена Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма читать дальше рассказа, схемами, фотографиями и рассказала не только о храме, но и историю возникновения Японии. Очень содержательная экскурсия, большой охват исторического материала. Я была я дочкой 15 лет. Ей тоже было очень интересно. Ирина, большое спасибо! Рекомендую всем эту экскурсию! 👍 Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее