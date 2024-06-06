1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280€224 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€360 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg6 июня 2024Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- VVarvara25 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))
- ППавел14 мая 2024Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
- ППавел11 мая 2024Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
- ААлексанлр8 мая 2024Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
- ЕЕлена7 мая 2024Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
- RRenat5 мая 2024Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии. Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней. Спасибо😉
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Храм Мэйдзи-дзингу»
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