Когда-то здесь кипела жизнь куртизанок и актёров, рождались легенды и складывались особые традиции весёлого Эдо. Приглашаю на прогулку по местам, сохранившим атмосферу прошлого. Вы побываете в храмах и чайном доме, узнаете о развлечениях знати и простого народа. И выясните, как Ёсивара повлияла на искусство, культуру и сам образ Японии.

Район станции Minowa (Hibiya Line) и Храм женщин без могил, куда свозили тела куртизанок и девушек из Ёсивара, у которых не было семей

Сердце Ёсивара

Ōtori Shrine, «Святилище великой птицы»

Улица Nakanochō-dōri, Yoshiwara Shrine и входные ворота Ёсивара

Часовня Yoshiwara Benten

Культура и память

Чайный дом с японским мороженым и десертами

Храм богини милосердия Каннон в районе Асакуса

Храм редьки

Набережная реки Сумида

Музей искусств Дайдо (самостоятельный осмотр по желанию, строго 18+)

Вы узнаете:

как квартал появился в 17 веке и почему его перенесли из центра Эдо

какая система рангов была у куртизанок

как мир развлечений влиял на моду и искусство

о парадных шествиях «ойран дочю»

специфике планировки Ёсивара как символа Плывущего мира

связи Ёсивара с укиё-э — я покажу гравюры в стиле картин Плывущего мира

Мы завершим экскурсию у Музея искусств Дайдо, где представлена коллекция керамики, образов и сюжетов, которые воссоздают дух исчезнувшего квартала.

