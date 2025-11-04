Мои заказы

Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+

Побывать в одном из самых необычных мест Токио и познакомиться с ушедшим в прошлое миром полусвета
Когда-то здесь кипела жизнь куртизанок и актёров, рождались легенды и складывались особые традиции весёлого Эдо. Приглашаю на прогулку по местам, сохранившим атмосферу прошлого. Вы побываете в храмах и чайном доме, узнаете о развлечениях знати и простого народа. И выясните, как Ёсивара повлияла на искусство, культуру и сам образ Японии.
5
6 отзывов
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+© Анна
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+© Анна
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+© Анна

Описание экскурсии

Район станции Minowa (Hibiya Line) и Храм женщин без могил, куда свозили тела куртизанок и девушек из Ёсивара, у которых не было семей

Сердце Ёсивара

  • Ōtori Shrine, «Святилище великой птицы»
  • Улица Nakanochō-dōri, Yoshiwara Shrine и входные ворота Ёсивара
  • Часовня Yoshiwara Benten

Культура и память

  • Чайный дом с японским мороженым и десертами
  • Храм богини милосердия Каннон в районе Асакуса
  • Храм редьки
  • Набережная реки Сумида
  • Музей искусств Дайдо (самостоятельный осмотр по желанию, строго 18+)

Вы узнаете:

  • как квартал появился в 17 веке и почему его перенесли из центра Эдо
  • какая система рангов была у куртизанок
  • как мир развлечений влиял на моду и искусство
  • о парадных шествиях «ойран дочю»
  • специфике планировки Ёсивара как символа Плывущего мира
  • связи Ёсивара с укиё-э — я покажу гравюры в стиле картин Плывущего мира

Мы завершим экскурсию у Музея искусств Дайдо, где представлена коллекция керамики, образов и сюжетов, которые воссоздают дух исчезнувшего квартала.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение — 16+
  • Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в долларах или йенах по курсу на день проведения экскурсии
  • Дополнительно оплачивается посещение японского традиционного кафе — примерно 1000 йен на чел. (примерно $7), а также музея искусств Дайдо (18+) — 1500–3000 йен за чел. ($10–20) в зависимости от дня недели или времени
  • Для дополнительной визуализации и прослушивания аудиофайлов по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram и наушники
  • Каждый участник получит памятный сувенир
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Minowa (Hibiya Line)
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Токио
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
читать дальше

старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов. Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители. Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Юлия
Юлия
4 ноя 2025
Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉
Аня — отличный рассказчик: ведёт экскурсию увлекательно, с юмором и вниманием к деталям. Время пролетело незаметно — было интересно,
читать дальше

познавательно и очень приятно пообщаться.

Отдельное спасибо за материал после экскурсии — получить в Telegram фотографии, описания и все нюансы оказалось невероятно удобно и приятно.
Так же хочется выразить благодарность Юре. Это муж Ани, он составил нам компанию и так же рассказал много интересного и увлекательного.
Рекомендую всем! Всё супер

Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉
Анжелика
Анжелика
1 ноя 2025
Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная страна. Анна - очень привлекательный гид, отлично знает материал экскурсии,
читать дальше

разбирается в японской живописи и гравюрах укиё-э, что меня особенно интересовало как художника-декоратора. Мы посетили очень интересные храмы, связанные с кварталами Ёшивары. Особенно меня впечатлил храм Большой птицы и история о куртизанке и кошке манеко-неко (кошка, приводящая удачу). Такую кошку и другие талисманы Вы сможете приобрести во время посещения храма. Также очень понравился Храм редиса - такого я точно нигде не видела, хотя посетила много стран Азии (была в Китае, в Тайланде и Вьетнаме). Обязательно сходите на экскурсию с Анной - вы точно не пожалеете!

Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -
Линда
Линда
20 окт 2025
У нас состоялась чудесная прогулка.
В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
Маршрут продуман и не утомителен
С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
И
Ирина
19 окт 2025
Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
Сергей
Сергей
13 окт 2025
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает материал и умело сочетает исторические факты с живыми рассказами. Мы
читать дальше

побывали в храмах и часовнях, прошли по бывшей главной улице квартала и узнали, как этот мир развлечений повлиял на искусство укиё-э, моду и представления о красоте.
Особенно впечатлила остановка у Храма женщин без могил и рассказ о судьбах девушек, живших и умерших здесь. Всё сопровождалось иллюстрациями, схемами и старинными гравюрами - Анна всё продумала до мелочей. Завершили экскурсию у Музея искусств Дайдо, где можно увидеть керамику, передающую дух исчезнувшего квартала.
Экскурсия получилась насыщенной, атмосферной и очень содержательной. Анна, огромное спасибо! Рекомендую всем, кто интересуется историей старого Эдо и культурой Японии.

Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Галина
Галина
6 окт 2025
Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от экскурсовода, теперь интересуюсь историей Ёшивара, гейш и ойран. Я реально влюбилась в Японию, побывала в Музее Дайдо, который перевернул мои представления об сексуальной культуре Японии. Очень рекомендую - такого Вы точно никогда не слышали и не видели!
Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 12:00
11 дек в 10:30
$400 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Пешая
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
12 дек в 11:00
13 дек в 17:00
$285 за всё до 5 чел.
Тёмные аллеи Токио (18+)
Пешая
3 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
Завтра в 19:30
9 дек в 19:30
$218 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио