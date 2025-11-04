Когда-то здесь кипела жизнь куртизанок и актёров, рождались легенды и складывались особые традиции весёлого Эдо. Приглашаю на прогулку по местам, сохранившим атмосферу прошлого. Вы побываете в храмах и чайном доме, узнаете о развлечениях знати и простого народа. И выясните, как Ёсивара повлияла на искусство, культуру и сам образ Японии.
Описание экскурсии
Район станции Minowa (Hibiya Line) и Храм женщин без могил, куда свозили тела куртизанок и девушек из Ёсивара, у которых не было семей
Сердце Ёсивара
- Ōtori Shrine, «Святилище великой птицы»
- Улица Nakanochō-dōri, Yoshiwara Shrine и входные ворота Ёсивара
- Часовня Yoshiwara Benten
Культура и память
- Чайный дом с японским мороженым и десертами
- Храм богини милосердия Каннон в районе Асакуса
- Храм редьки
- Набережная реки Сумида
- Музей искусств Дайдо (самостоятельный осмотр по желанию, строго 18+)
Вы узнаете:
- как квартал появился в 17 веке и почему его перенесли из центра Эдо
- какая система рангов была у куртизанок
- как мир развлечений влиял на моду и искусство
- о парадных шествиях «ойран дочю»
- специфике планировки Ёсивара как символа Плывущего мира
- связи Ёсивара с укиё-э — я покажу гравюры в стиле картин Плывущего мира
Мы завершим экскурсию у Музея искусств Дайдо, где представлена коллекция керамики, образов и сюжетов, которые воссоздают дух исчезнувшего квартала.
Организационные детали
- Возрастное ограничение — 16+
- Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в долларах или йенах по курсу на день проведения экскурсии
- Дополнительно оплачивается посещение японского традиционного кафе — примерно 1000 йен на чел. (примерно $7), а также музея искусств Дайдо (18+) — 1500–3000 йен за чел. ($10–20) в зависимости от дня недели или времени
- Для дополнительной визуализации и прослушивания аудиофайлов по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram и наушники
- Каждый участник получит памятный сувенир
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Minowa (Hibiya Line)
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваша команда гидов в Токио
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
4 ноя 2025
Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉
Анжелика
1 ноя 2025
Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная страна. Анна - очень привлекательный гид, отлично знает материал экскурсии,
Линда
20 окт 2025
У нас состоялась чудесная прогулка.
В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
Маршрут продуман и не утомителен
С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
Ирина
19 окт 2025
Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
Сергей
13 окт 2025
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Галина
6 окт 2025
Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от экскурсовода, теперь интересуюсь историей Ёшивара, гейш и ойран. Я реально влюбилась в Японию, побывала в Музее Дайдо, который перевернул мои представления об сексуальной культуре Японии. Очень рекомендую - такого Вы точно никогда не слышали и не видели!
