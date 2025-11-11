Тур включает посещение 18 ключевых достопримечательностей Токио. Гости увидят храм Мэйдзи, Асакусу и Императорский дворец. Программа также включает посещение Tokyo Sky Tree и круиз по Токийскому заливу. Участники могут попробовать матча и насладиться обедом в традиционном японском пабе. Комфортабельный автобус с кондиционером обеспечит удобство и приятные впечатления. Это уникальная возможность увидеть лучшие места Токио за один день

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает наслаждаться круизом. Зимой, с декабря по февраль, также можно посетить тур, однако некоторые достопримечательности могут быть менее комфортны из-за холодной погоды.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.