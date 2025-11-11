Тур включает посещение 18 ключевых достопримечательностей Токио. Гости увидят храм Мэйдзи, Асакусу и Императорский дворец. Программа также включает посещение Tokyo Sky Tree и круиз по Токийскому заливу. Участники могут попробовать матча и насладиться обедом в традиционном японском пабе. Комфортабельный автобус с кондиционером обеспечит удобство и приятные впечатления. Это уникальная возможность увидеть лучшие места Токио за один день
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает наслаждаться круизом. Зимой, с декабря по февраль, также можно посетить тур, однако некоторые достопримечательности могут быть менее комфортны из-за холодной погоды.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Описание круизаЧто вас ждёт? Откройте для себя 18 достопримечательностей и развлечений Токио на автобусе класса люкс за 1 день. Вы побываете в самых известных местах Токио, таких как храм Мэйдзи, Асакуса и Императорский дворец. Насладитесь подъёмом на 350-метровую площадку Tokyo Sky Tree, попьёте матчу и отправитесь в круиз по Токийскому заливу. Начните экскурсию из центра Токио, Синдзюку. Комфортабельный автобус с кондиционером проедет мимо Кабукичо (Kabukicho), который является популярным местом для посиделок в японских пабах. Сначала автобус отвезёт вас к Синтоистскому храму Мэйдзи Дзингу, одному из самых известных синтоистских храмов в Японии. Он был создан для императора Мэйдзи и окружён прекрасным лесом, в котором вы забудете, что находитесь в центре Токио. Пройдите мимо Харадзюку, торгового района Омотесандо и здания Национального совета, которое является домом японского парламента с красивым симметричным зданием, построенным в 1936 году. Остановитесь у Императорского дворца, где в настоящее время находится резиденция императорской семьи, а также увидите замок Эдо. Мы посетим Восточный сад (традиционные японские сады) или мост Нидзю-баси (историческое японское сооружение) во Внешнем саду. После знакомства с историей Японии автобус проедет через Акихабару, Уэно и рыночную улицу Каппа-Баши, где вы сможете увидеть японскую посуду, ножи и очень реалистично выглядящие муляжи еды. А затем настало время исследовать Асакусу. Одно из самых известных мест для осмотра достопримечательностей в Токио. Пройдитесь по магазинам на проспекте Накамисе и не забудьте сфотографироваться у ворот Каминари-мон — культового красного фонаря.
- Аутентичные впечатления от матча Удзи. Насладитесь «не горьким зеленым чаем матча», известным как «матча премиум», в котором используется «Ичибанча» (первый сорт) из Удзи, Киото.
- Также вы можете заказать сладкое джелато или пиво из матчи.
- Вас ждёт обед в японском пабе IZAKAYA (если выбран вариант с обедом). Попробуйте отведать Карагэ (японская жареная курица) и Тофу, которые являются самыми распространенными национальными блюдами для японцев! Для приготовления тофу здесь используются только соевые бобы местного производства, и его готовят в магазине каждый день. В ходе экскурсии вы посетите торговый центр Tokyo Sky Tree & Sora-machi. Это самая высокая телерадиовещательная башня в мире! Воспользуйтесь услугой Skip-the-Line, чтобы подняться на площадку Tembo Deck! Остановитесь в Одайбе и приготовьтесь к последнему мероприятию — круизу по Токийскому заливу! Насладитесь поездкой под великолепным Радужным мостом и полюбуйтесь небоскребами Токио.
Ежедневно в 07:50.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный англоговорящий гид
- Транспорт с кондиционером и Wi-Fi от места встречи
- Комплексный обед с безалкогольным напитком
- Трансфер от Мацуя Гиндза
- Вход на смотровую площадку Tokyo Sky Tree Tembo (350 м)
- Круиз по Токийскому заливу (кроме вторника)
- Музей Фукагава Эдо или сады Хамарикю (только во вторник)
- Напиток матча или джелато матча
- Многоязычный аудиогид (испанский, французский, итальянский, немецкий, португальский, украинский)
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 160-0023, Japan
Завершение: Tokyo Mode Gakuen
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:50.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
