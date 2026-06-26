Всего в часе от центра Токио начинается мир горных храмов, древних лесов и красивых легенд. Едем туда! На горе Такао вы пройдёте по маршруту ямабуси — воинов-аскетов, посетите храм Якуо-ин, услышите истории о загадочных тэнгу и узнаете, как духовные традиции продолжают жить в современной Японии.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тропа ямабуси

Вы подниметесь по маршруту древних горных аскетов — на фуникулёре и пешком. Мы расскажем, как жили ямабуси, почему горы считались местом духовного очищения и какую роль природа играла в их практике.

Храмовый комплекс Якуо-ин

Его основали в 744 году. Вы увидите старинные ворота и резные фигуры духов. Сможете совершить традиционный ритуал загадывания желания. И услышите о культе священных гор, религиозных традициях ямабуси и защитниках храма — тэнгу.

Лес тэнгу и 450-летний кедр

Изображения тэнгу здесь встречаются повсюду — от масок до скульптур. Я расскажу, какими легендами окутаны эти крылатые духи. А ещё вы увидите знаменитый кедр с корнями, которые напоминают щупальца.

Вершина горы Такао

Поднимемся на высоту 599 метров и полюбуемся панорамой равнины Канто. В ясную погоду можно увидеть Фудзи. Если захотите, заглянем в ресторан, где подают традиционную лапшу соба и японские напитки.

Сад японских макак (по желанию)

Здесь живут около 90 обезьян. У каждой из них — свои имя, характер и собственная история.

Завершение прогулки

Спустимся на фуникулёре, заглянем в сувенирные лавки и, если пожелаете, посетим онсэн (за доплату, вместе с гидом). Я расскажу о правилах посещения и помогу с билетами.

Организационные детали

Мы заберём вас из вашего отеля, а после экскурсии отвезём обратно

Мы пройдём около 6 км

Для дополнительных видео и аудио (плюсом к рассказам гида) вам будет нужен телефон с Telegram’ом и наушники

После экскурсии вы получите сувенир

Доплата за экскурсию — наличными в долларах или иенах

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы