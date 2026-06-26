Всего в часе от центра Токио начинается мир горных храмов, древних лесов и красивых легенд.
Едем туда! На горе Такао вы пройдёте по маршруту ямабуси — воинов-аскетов, посетите храм Якуо-ин, услышите истории о загадочных тэнгу и узнаете, как духовные традиции продолжают жить в современной Японии.
Описание экскурсии
Тропа ямабуси
Вы подниметесь по маршруту древних горных аскетов — на фуникулёре и пешком. Мы расскажем, как жили ямабуси, почему горы считались местом духовного очищения и какую роль природа играла в их практике.
Храмовый комплекс Якуо-ин
Его основали в 744 году. Вы увидите старинные ворота и резные фигуры духов. Сможете совершить традиционный ритуал загадывания желания. И услышите о культе священных гор, религиозных традициях ямабуси и защитниках храма — тэнгу.
Лес тэнгу и 450-летний кедр
Изображения тэнгу здесь встречаются повсюду — от масок до скульптур. Я расскажу, какими легендами окутаны эти крылатые духи. А ещё вы увидите знаменитый кедр с корнями, которые напоминают щупальца.
Вершина горы Такао
Поднимемся на высоту 599 метров и полюбуемся панорамой равнины Канто. В ясную погоду можно увидеть Фудзи. Если захотите, заглянем в ресторан, где подают традиционную лапшу соба и японские напитки.
Сад японских макак (по желанию) Здесь живут около 90 обезьян. У каждой из них — свои имя, характер и собственная история.
Завершение прогулки
Спустимся на фуникулёре, заглянем в сувенирные лавки и, если пожелаете, посетим онсэн (за доплату, вместе с гидом). Я расскажу о правилах посещения и помогу с билетами.
Организационные детали
Мы заберём вас из вашего отеля, а после экскурсии отвезём обратно
Мы пройдём около 6 км
Для дополнительных видео и аудио (плюсом к рассказам гида) вам будет нужен телефон с Telegram’ом и наушники
После экскурсии вы получите сувенир
Доплата за экскурсию — наличными в долларах или иенах
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Фуникулёр — 490 иен (~$3) за чел. в одну сторону
Сад обезьян (по желанию) — 700 иен (~$4) за взрослого, 350 иен (~$2) за ребёнка до 12 лет,
Онсен — 1300 иен (~$8) + аренда полотенца (по желанию; в онсэн нельзя заходить с татуировками — небольшие можно заклеить пластырем)
Обед — до 2000 иен (~$12) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает читать дальшеуменьшить
старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов.
Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители.
Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.
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